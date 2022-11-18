Запрет на продажу пива на матчах ЧМ-2022 абсурден, считает бывший советник президента «Спартака» Камоцци

Решение ФИФА запретить продажу пива на матчах чемпионата мира‑2022 в Катаре является абсурдным. Об этом «Чемпионату» заявил бывший советник экс‑владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци.
Ранее ФИФА объявила, что на стадионах чемпионата мира в Катаре запрещена продажа алкогольного пива. Напиток будет доступен для футбольных болельщиков только в фан‑парках Дохи.
— Это абсурдное решение, что ФИФА запретила продажу пива на стадионах чемпионата мира в Катаре! — сказал Камоцци.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».
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Источник: Чемпионат