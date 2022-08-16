Уже сегодня стартует Кубок России. Объясняем, почему это будет самый интересный сезон во всей истории турнира

Принципиально новый формат, зарубы топ-клубов между собой и даже блогеры с киберспортом. Не пропустите трансляции на «Матч ТВ»!

Принципиально новый формат, зарубы топ-клубов между собой и даже блогеры с киберспортом. Не пропустите трансляции на «Матч ТВ»!

А что вообще случилось?

11 августа Российский футбольный союз официально утвердил, что Кубок страны теперь будет выглядеть принципиально иначе. 14 июля на общем собрании клубы РПЛ отказались от нового турнира — Кубка лиги, но решили оставить (за некоторым исключением) формат.

15 августа РФС объявил, что подпишет соглашение с «Матч ТВ», по условиям которого все игры Кубка России будут транслироваться на ресурсах холдинга. Зрители увидят лучшие матчи турнира в эфире федерального телеканала, а все игры будут транслироваться на digital-платформах «Матча». Кроме того, «Матч ТВ» берет на себя обязательства по производству трансляций.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Также бюро исполкома утвердило, что новым титульным беттинг партнером турнира стал «ФОНБЕТ»: контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на три года.

Зачем надо было что-то менять?

Основной причиной преобразования турнира стала ситуация с отстранением наших клубов от выступлений в Европе. УЕФА не пустил «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Динамо» в соответствующие еврокубки в сезоне-2022/23, из-за чего в нашем календаре образовались зияющие дыры. Кубок в его новом виде отлично заполнит эти пустоты и даст возможность зрителю смотреть футбол в прежнем объеме (или даже большем). А организаторам — возможность заработать в условиях спортивной изоляции и экономических санкций.

Кроме того, сложно не заметить, насколько популярным стал в последний год любительский футбол и как сильно он прибавил, в частности, по части медийки — в работе с болельщиками, создании особого антуража и освещении его внутренней кухни. Для понимания, «Амкал» и «2Drots» на двоих могут похвастаться шестью с лишним миллионами подписчиков в YouTube — это больше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятых! Кубок получает новую, совсем молодую аудиторию, с которой только учатся работать. И это уже хорошо.

Наконец, вполне объяснимо желание применить к такому консервативному во всех смыслах виду спорта, как футбол, принципы новых популярных направлений. Типа киберспорта, откуда позаимствована базовая схема проведения Кубка. Но об этом позже.

Кто придумал позвать любителей?

Еще месяц назад в перерыве финала Медиалиги генсек РФС и и. о. президента РПЛ Александр Алаев (присутствовавший, кстати, на игре) заявил, что участие топовых медиакоманд в Кубке страны лишь вопрос времени и это даст положительный эффект для всех. Алаев пообещал уладить формальности: по регламенту РФС только победители официальных первенств Межрегиональных объединений могли играть в Кубке. Также в РФС вызвались помочь любителям с процедурой заведения и оформления заявок на турнир.

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Сомневающимся в том, что хайповые блогеры потянут чисто со спортивной точки зрения, стоит напомнить, что не так давно тот же «Амкал» сыграл боевую ничью с юниорами ЦСКА. Хороший уровень футбола в исполнении любителей отмечал и Алаев, отталкиваясь от увиденного в финале Медиалиги.

Можно разобраться, как теперь всё устроено?

Да, мы поможем. Главное изменение по сравнению с прошлым сезоном — появление группового этапа и так называемого double elimination, системы с двойным выбыванием. К этому принципу мы еще вернемся.

В групповом этапе участвуют все команды РПЛ сезона-2022/23. По итогам жеребьевки были составлены четыре группы по четыре команды в каждой. Клубы распределили по корзинам на основе результатов за прошлый сезон, то есть это обычный посев. Начнется групповой этап 31 августа, закончится 19 ноября. За это время команды проведут по три игры дома и три в гостях. Те команды, которые заняли первое и второе места в каждой из групп, напрямую выходят в плей-офф, третье место попадает в плей-офф «Пути регионов», а четвертое место выбывает из турнира насовсем.

В «Пути регионов» принимают участие 87 команд из Первой и Второй лиги, а также любители.

Принцип double elimination начинает действовать уже с плей-офф.

В плей-офф «Пути РПЛ» встретятся восемь команд — занявшие первые места в своих группах играют с занявшими вторые. Победители попадают в полуфинал. Проигравшие на любом этапе «Пути РПЛ» переходят в «Путь регионов» и играют там с командами Первой, Второй лиги или занявшими третье место на групповом этапе клубами РПЛ.

В плей-офф «Пути регионов» все пройдет в два этапа: четыре команды, занявшие третьи места в «Пути РПЛ», сыграют представителями параллельного пути, которые оказались лучшими. А команды, занявшие последние места, вылетают.

Полуфиналы состоятся по такому же принципу: две команды-победительницы выходят в финал «Пути РПЛ», а две другие попадают во второй этап полуфинала «Пути регионов».

В финале остаются четыре команды — по две из каждого пути. В «Пути РПЛ» пройдут две игры — дома и на выезде, победитель идет дальше, а проигравший встретится с командой из «Пути регионов». В «Пути регионов» будет один матч: победитель сразится с командой из параллельного пути.

Общий смысл таков: поражение усложняет тебе задачу дотянуться до трофея, удлиняя путь, но второй шанс ты обязательно получишь.

Победители «Пути регионов» и «Пути РПЛ» сыграют друг с другом в финале Кубка России, который пройдет в «Лужниках». Здесь уже обойдется одним матчем — эдаким «нашим Супербоулом».

В чем плюсы «двойного выбывания»?

Если кратко — усиливается спортивный принцип. Нельзя случайно вылететь из Кубка, как нельзя далеко пройти «на дурачка». Если команда в пограничной ситуации дважды оступается, значит, все по делу — ни погода, ни судейство, ни какие-либо еще внешние факторы тут ни при чем. Проблему надо искать в себе.

В отличие от предыдущих розыгрышей Кубка, уже невозможно добраться до финала турнира, обыгрывая только команды из Первой и Второй лиги. В любом случае встречаться придется и с сильнейшими, доказывая свое право на трофей.

Важная ремарка для любителей «теории заговоров», считающих, что, исходя из новой системы, команде из РПЛ выгоднее на групповом этапе проиграть, занять третье место и пройти в финал через «Путь регионов». Уже со второго этапа ¼ финала у такого «шулера» так или иначе будет игра с проигравшим свой четвертьфинал клубом РПЛ, который займет первое-второе места в группе. Избежать противостояния с равным по статусу не получится.

Мы обещали вернуться к киберспорту и тому, как устроены сетки в самых известных турнирах геймеров. Так вот, проводя аналогии, можно сказать, что у каждой команды в Кубке России теперь будет по две жизни. Хочешь попробовать слиться с мощной сетки? Пожалуйста! Минус «жизнь». Но умный игрок оставит ее для более сложного уровня на перспективу — для более поздней стадии Кубка.

Уже на групповой стадии будет огонь: несколько встреч между клубами РПЛ. Культовые противостояния только подогреют интерес к турниру. Раньше в Кубке с этим было объективно сложно. Те же «Спартак» и «Динамо» весной лишь второй раз в истории (и впервые за 70 с лишним лет) встретились в рамках финала. А сейчас они могут встретиться сразу пять раз за один розыгрыш!

Фото: © Эдгар Брещанов / Матч ТВ

Слушайте, даже у команды, изначально занявшей третье место в группе или уступившей в плей-офф, в дальнейшем есть шанс выиграть турнир. Неужели не интересно?..

А как же традиции?

Никакой революции в самой идее пригласить любителей нет. В сезоне-2020/21 из-за пандемии и коронавирусных ограничений они действительно участия в Кубке не принимали, но с прошлого сезона вернулись на ту же самую предварительную стадию, откуда стартуют сейчас «Амкал» и «2Drots». «СтавропольАгроСоюз» (Ставропольский край, Невинномысск), «Ядро» (Санкт-Петербург) и «Ильпар» (Пермский край, Ильинский) встречались с командами ФНЛ-2. Правда, в следующий этап никому из них пробиться не удалось. Посмотрим, как будет в этом году.

Что касается убеждения «олдов», что кубковые турниры должны проводиться исключительно в формате так называемой «мгновенной смерти» (проиграл — вылетел), то под запросы современного болельщика подстраиваются все. Так, Лига чемпионов и Лига Европы еще в конце прошлого века ввели групповые этапы вдобавок к плей-офф (а какое-то время играли даже с двумя групповыми этапами!). В Кубке Стэнли победитель определяется в серии, а не в одном матче, и кубковый принцип при этом под сомнение не ставится.

В общем, больше футбола, больше матчей, больше трансляций! Это выгодно любому болельщику, который видит дальше собственного носа. Ну, то есть своего единственного любимого клуба.

И когда все начинается?

Первые игры «Матч ТВ» покажет уже на этой неделе — на стадии первого раунда 16 августа «Амкал» примет «Зоркий» (в 19:00 на «Сапсан Арене» в Москве), а днем позже «2Drots» сыграет с «Чертаново» (в 18:30 на «Арене Химки»).

ФОНБЕТ Кубок России. Амкал — Зоркий Красногорск

Что говорят о турнире?

Максим Митрофанов, временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС:

— Эти соглашения выгодны для всех сторон: и наших новых партнеров, и клубов-участников, и, разумеется, для футбольных болельщиков.

При проработке решения мы исходили из того, насколько сильно с этого сезона изменится Кубок России. Новый формат сделает турнир более захватывающим и интересным, но вместе с тем и более ресурсоемким. Де-факто мы увидим принципиально новое соревнование, куда будет интегрирована в том числе новая схема проведения, предложенная клубами РПЛ.

Новые партнеры позволят нам сформировать беспрецедентный для турнира призовой фонд, который разделят между собой участники турнира. Также серьезная сумма будет инвестирована в его развитие и популяризацию. В плюсе останутся и зрители — они получат максимальную доступность и качество трансляций.

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ»:

— Мы постоянно совершенствуем нашу техническую базу, чтобы давать зрителям лучшее качество производимых трансляций. На сегодняшний день мы уверены, что обладаем самыми передовыми технологиями в России, чтобы производить и показывать соревнования по любому виду спорта. Соглашение о показе ФОНБЕТ Кубка России — тот шаг, который позволит нам охватить весь российский футбол на ресурсах «Матча», и мы благодарны руководству РФС и клубов за доверие к нашему телеканалу. Постараемся и дальше радовать российских болельщиков качественными трансляциями на уровне ведущих мировых футбольных турниров!