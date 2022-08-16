ФИФА временно отстранила Всеиндийскую футбольную федерацию из-за вмешательства в ее работу третьих лиц

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приостановило членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) в организации из‑за неправомерного вмешательства в ее работу третьих лиц, сообщается на сайте ФИФА.

Как отмечается, такие действия являются «серьезным нарушением устава ФИФА». AIFF восстановят в правах после того, как будет отменен приказ о создании комитета администраторов, который взял на себя полномочия исполкома организации, а администрация AIFF восстановит полный контроль над повседневной деятельностью.

ФИФА объявила, что в связи с отстранением федерации Индия на сегодняшний день не может принять чемпионат мира по футболу среди девушек не старше 17 лет, который запланирован на 11–30 октября 2022 года.

— ФИФА оценивает дальнейшие шаги и передаст вопрос в бюро совета, если и когда это будет необходимо. ФИФА находится в постоянном конструктивном контакте с министерством по делам молодежи и спорта Индии и надеется, что положительный исход еще возможен, — отмечается в заявлении.

Источник: Официальный сайт ФИФА