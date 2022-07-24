«Барселона» выиграла класико в Лас-Вегасе. Эмоции били через край, новички не потерялись

Интригующий потенциал каталонцев, прежние козыри «Реала».

Интригующий потенциал каталонцев, прежние козыри «Реала».

В Лас-Вегасе завершился товарищеский матч между двумя испанскими грандами — мадридским «Реалом» и «Барселоной». Класико на нейтральном поле осталось за каталонцами — мяч Рафиньи на 27-й минуте стал единственным.

Давайте разбирать, что интересного мы увидели за 90 минут игры.

Такой матч товарищеским не назовешь. Высокие скорости, много борьбы и даже потасовка

С первых минут команды напомнили зрителям, что класико товарищеским не бывает. Пять лет назад «Реал» и «Барса» играли контрольный матч в Майами, и на выходе получилась голевая феерия — 3:2 в пользу Месси и компании. Сейчас, несмотря на один забитый мяч, игра тоже была интенсивной, зрелищной и эмоциональной для того, чтобы считать ее всего лишь подготовительной.

Матч не был закрытым, но обе команды продемонстрировали высокий уровень игры в обороне. «Барселона» активно прессинговала соперника на его половине поля, а «Реал» закрывал свободное пространство и уверенно действовал в центре полузащиты. Индивидуальных ошибок в созидании было больше, отсюда и непривлекательный счет. Тем не менее по созданным моментам такое класико не стыдно было бы увидеть и в официальном соревновании.

Один эпизод наглядно показал, сколь много матч значит для обеих сторон. В одном из эпизодов Жорди Альба довольно жестко подкатился под Винисиуса, после чего на поле едва не вспыхнула потасовка — Серджи Бускетс и Родриго явно были недовольны друг другом.

Американцам показали новичков. Рафинья забил гол-красавец, Левандовский брал игру на себя, Рюдигер — монстр единоборств.

Хави и Карло Анчелотти порадовали болельщиков, отправив в стартовый состав максимально возможное число новых исполнителей. У «Барселоны» с первых минут вышли Роберт Левандовский и Рафинья, у «Реала» дебютировали Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени.

Рафинья стал главным героем матча. Именно он подкараулил ошибку Эдера Милитао после очередного сеанса интенсивного прессинга от каталонцев. Бразилец не стал обрабатывать оказавшийся бесхозным мяч, а с ходу неотразимо пробил в левый верхний от Куртуа угол. Его техника, энергичность и эстетика напомнили времена, когда на фланге «Барсы» играл Неймар.

Левандовский тоже на поле не стесняется и не тушуется — даже после перехода в новую команду осознает свой статус одного из лучших форвардов мира и при первой же возможности бьет по воротам. В первом тайме у него было два выгодных момента — сначала удар накрыл Куртуа, во втором случае ситуацию разрядил Давид Алаба.

Рюдигера ждали в центре защиты, но он вышел на левом фланге и здорово разгонял атаки именно по бровке. От стартового защитника «Реала» ждешь более высоких скоростных данных, но по части единоборств немцу на поле не было равных — все контактные эпизоды остались за ним. Качество игры Тчуамени оценить было сложнее, поскольку он вышел в несыгранной связке с Эдуардо Камавингой и Феде Вальверде.

У «Барселоны» теперь два состава. Кажется, Хави не видит проблемы в одновременном размещении Дембеле и Рафиньи

Состав «Барселоны» в первом тайме : тер Штеген — Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба — Бускетс, Гави, Педри — Рафинья, Левандовский, Фати

: тер Штеген — Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба — Бускетс, Гави, Педри — Рафинья, Левандовский, Фати Состав «Барселоны» с 46-й по 63-ю минуты : тер Штеген — Араухо, Де Йонг, Эрик Гарсия, Бальде — Бускетс, Кессиэ, Педри — Рафинья, Обамеянг, Дембеле

: тер Штеген — Араухо, Де Йонг, Эрик Гарсия, Бальде — Бускетс, Кессиэ, Педри — Рафинья, Обамеянг, Дембеле Состав «Барселоны» с 63-й минуты до конца игры : Пенья — Дест, Де Йонг, Пике, Бальде — Нико, Кессиэ, Серджи Роберто — Депай, Обамеянг, Дембеле

«Барселона» оставила более благоприятное впечатление, хотя ей и доказать свою состоятельность было важнее. У Хави теперь очень глубокий и разнообразный состав, и если он любит работать с большой обоймой футболистов (в отличие от Гвардиолы, предпочитающего компактный состав), то жаловаться на кадровую ситуацию в сезоне не придется.

Главная персональная дуэль матча — Араухо на правом фланге против Винисиуса. Конечно, бразилец создал несколько опасных моментов, но, учитывая что «Барселона» не пропустила ни одного, победу по очкам можно присудить Араухо. Уругваец вообще смотрелся очень свежо по сравнению с прошлым сезоном. Особенно впечатлил его проход по всей правой бровке от своей штрафной, завершившийся, правда, неточным навесом.

Любопытно, что Андреас Кристенсен и Франк Кесси, перешедшие на правах свободных агентов в качестве игроков ротации, смотрятся уверенно второй матч подряд. Помнится, когда-то и сам Жерар Пике переходил в «Барселону» как дублер Рафы Маркеса, но в первый же сезон завоевал место в старте. Сейчас Пике, вышедший под занавес матча, слышал в свой адрес свист американских болельщиков. Действовал он, кстати, в паре с Френки де Йонгом, которого Хави продолжает видеть центральным защитником.

Если же вас мучил вопрос, как тренер «Барселоны» разместит на поле одновременно Усмана Дембеле и Рафинью, то он разрешился просто — бразилец во втором тайме играл на левом фланге.

Старая гвардия по-прежнему тащит «Реал». Не хватило только Бензема

Состав «Реала» в первом тайме : Куртуа — Лукас Васкес, Милитао, Алаба, Рюдигер — Тчуамени, Вальверде, Камавинга — Родриго, Азар, Винисиус

: Куртуа — Лукас Васкес, Милитао, Алаба, Рюдигер — Тчуамени, Вальверде, Камавинга — Родриго, Азар, Винисиус Состав «Реала» с 46-й по 70-ю минуты : Куртуа — Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди — Каземиро, Модрич, Кроос — Родриго, Асенсио, Винисиус

: Куртуа — Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди — Каземиро, Модрич, Кроос — Родриго, Асенсио, Винисиус Состав «Реала» с 70-й минуты до конца игры : Куртуа — Одриосола, Вальехо, Начо, Менди — Каземиро, Модрич, Кроос — Себальос, Асенсио, Мариано

Участия в матче не принимал Карим Бензема, что резко отразилось на создании и реализации моментов мадридским «Реалом». В отсутствие будущего обладателя «Золотого мяча» Анчелотти решил провести эксперимент и отыграть практически весь матч с «ложной девяткой». Сначала эту роль исполнял Эден Азар, затем — Марко Асенсио. Бельгиец выглядел пассивно в первые 20 минут матча, потом немного помелькал в кадре, но не более того — испанская пресса по горячим следам раскритиковала Азара. У Асенсио хотя бы были моменты.

Во втором тайме итальянский специалист выпустил основной треугольник в центре полузащиты: Каземиро — Модрич — Кроос. Это моментально охладило пыл каталонской игры. Если «Барселона» демонстрировала позитивные изменения и потенциал, то «Реал» показал прежние козыри — Модрич диктовал темп, бразильцы по флангам обостряли и создавали моменты, и только завершать их было некому.

Куртуа тоже напоминал, что именно он — половина мадридской защиты. За исключением неберущегося удара Рафиньи, бельгиец выручил во всех эпизодах, где по каким-то причинам сплоховала линия обороны. Может, для кого-то просто показать прежний уровень — это шаг назад, но точно не для команды, совсем недавно ставшей победителем Лиги чемпионов.

Товарищеский матч

«Реал» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 0:1 (0:1)

Гол: Рафинья, 27.

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