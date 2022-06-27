Оформляй — и точка. Что нужно знать о карте футбольного болельщика

РПЛ станет единственным турниром, где цифровой пропуск необходим. Хоккейным болельщикам переживать не о чем.

РПЛ станет единственным турниром, где цифровой пропуск необходим. Хоккейным болельщикам переживать не о чем.

Внедрение в России персонифицированной карты болельщика (или Fan ID, как все привыкли во времена Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020) вызвало переполох среди футбольных фанатов. Люди, вспоминая истории прошлых лет с отказами в выдаче пропуска на стадион, настроились категорически против появления нового сервиса.

Активные фанаты московского «Спартака» объявили о бойкоте матчей Российской премьер-лиги и Кубка России в январе, представители еще 14 клубов лиги отложили этот вопрос до старта нового сезона, и лишь поклонники грозненского «Ахмата» никаких заявлений не делали. Уже с наступлением июня к коллегам из «Спартака» присоединились болельщики «Динамо» и ЦСКА. Стоит отметить, что речь идет о тех болельщиках, кто посещает трибуны за воротами.

Однако не так страшен зверь (то есть карта болельщика), как его малюют. За три недели до первого матча РПЛ-2022/23 разберемся в нюансах Fan ID.

С оформлением на самом деле все просто

Первое, на что следует обратить внимание: оформление карты болельщика начнется с 4 июля на сайте и в приложении «Госуслуги». РПЛ станет единственным турниром, где цифровой пропуск необходим.

Там все просто — заполнение отдельных пунктов стандартизированной анкеты и загрузка своей фотографии. А уже после необходимо подтвердить фото в одном из Многофункциональных центров в 11 регионах (при верных данных процедура займет несколько минут), где находятся клубы-участники РПЛ, а также во временных центрах обслуживания граждан вблизи стадионов, оборудованных новой системой доступа, в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону. В этих городах также будет возможность оформить карту болельщика полностью офлайн.

Отсутствует личный кабинет в «Госуслугах»? Не беда, в МФЦ вам помогут создать упрощенный доступ и получить необходимую карту болельщика.

Карта болельщика оформляется один раз и остается в личном кабинете пользователя. Также до конца года Fan ID можно будет оформить в МФЦ каждого субъекта России и ожидается запуск мобильного приложения электронной карты болельщика.

Второй важный пункт: купленный билет или абонемент будет загружен в личный кабинет «Госуслуг», и уже при входе на стадион достаточно показать сформированный для пользователя QR-код в электронном виде или в распечатанном. Напомним: пока это пять стадионов, где играют «Урал», «ПАРИ НН», «Сочи», «Крылья Советов» и «Ростов». На стадионе московского «Динамо», например, система заработает в следующем году.

Карта понадобится даже VIP-персонам

С декабря карта болельщика нужна будет и для посещения матчей на остальных стадионах клубов РПЛ: «Газпром Арена» («Зенит»), «Открытие Банк Арена» («Спартак»), «РЖД Арена» («Локомотив»), «ВЭБ Арена» (ЦСКА), «ВТБ Арена» («Динамо»), «Арена Химки» («Химки»), «Краснодар» («Краснодар»), «Ахмат Арена» («Ахмат»), «Лужники» («Торпедо»), Центральный стадион профсоюзов («Факел»), «Газовик» («Оренбург»).

Без карты болельщика на территорию стадиона попасть нельзя не только болельщикам, но и участникам матча (футболистам, тренерам, судьям и остальному персоналу команд), журналистам. Даже ВИП-персоны (к примеру, президент футбольного клуба или руководитель футбольной лиги) тоже обязаны оформить электронную карту.

Подать заявление на оформление карты болельщика самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете и уже после передать билет или абонемент ребенку через личный кабинет на «Госуслугах», указав номер его карты болельщика.

Не стоит переживать, если вы попросили купить билет на футбол своего родственника или знакомого. Здесь процедура понятна как дважды два: покупатель указывает или ваш номер карты болельщика, или номер телефона, или адрес электронной почты, который использовался при оформлении Fan ID.

Кому доступ на стадион закрыт?

Переходим к пункту из первого абзаца текста. Да, попасть на футбол смогут не все. Отказать в оформлении карты болельщика могут на основаниях Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

— в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка или если имеется полученная в соответствии с законодательством РФ или на основании международных договоров РФ информация о фактах нарушения зрителями, участниками и иными лицами, задействованными в проведении таких соревнований, общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий, в том числе за пределами территории РФ, или о намерении совершить соответствующие противоправные деяния;

— при наличии в отношении лица вступившего в законную силу решения суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения до истечения срока такого административного запрета;

— при наличии в отношении лица вступившего в законную силу решения суда об установлении административного надзора, и если судом в отношении данного поднадзорного лица установлено административное ограничение в виде запрещения посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях до истечения срока такого административного ограничения.

В случае отказа в выдаче карты болельщика заявителю придет уведомление в личном кабинете «Госуслуг» и на электронную почту. Не согласны с решением? Его можно обжаловать в Министерстве спорта РФ и в суде, но если отказ последовал исходя из первого пункта, то вынесенное решение действует в течение шести месяцев, и только по истечении этого срока можно заново подать заявление на получение карты. По двум другим основаниям действуют сроки запрета, установленные соответствующими судебными решениями.

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