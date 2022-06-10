Бояться играть в Петербурге унизительно. Победить врага в его же логове — вот это мужской поступок для «Спартака»

И хватит спекуляций вокруг Суперкубка.

И хватит спекуляций вокруг Суперкубка.

Уже сейчас можно порадоваться за Суперкубок — к нему никогда не было приковано столько внимания

В России только-только закончился футбольный сезон. Закончился максимально красиво: переполненные «Лужники» исполнили «Знаешь ли ты!», «Спартак» все-таки взял трофей в год 100-летия клуба, а Леонид Федун смог закрыть гештальт, прибавив к победе в РПЛ и Суперкубке третий трофей. Как верно уточнил Леонид Арнольдович, «закольцевав историю».

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Но не прошло и недели, как мы погрузились в новый сезон, который, судя по всему, начинается с крупного скандала. Российский футбольный союз может отдать право проведения Суперкубка «Газпром Арене» — домашнему стадиону «Зенита». Спартаковцы с этим категорически не согласны, в прессу даже проникли сомнительные идеи не приезжать в Санкт-Петербург, отказавшись от матча при подобном решении.

В ситуации во многом оказался виноват регламент. Определять место проведения нужно было четко по заранее выбранным критериям. Когда остаются варианты, в российском футболе это практически всегда дает повод для спекуляций. Тем более когда в историю вовлечены два самых популярных клуба страны. Кажется, еще никогда к Суперкубку России не было приковано столько внимания!

Доход от матча на «Газпром Арене» может составить 100 млн. А сколько заработают Казань и Нижний?

Но если отбросить громкие возгласы и обратиться к фактам, то «Газпром Арена» — объективно если не лучшая, то одна из двух лучших арен в стране. Вторая по вместительности, но при этом точно самая комфортная для зрителей.

Надо понимать, что Суперкубок России имеет выставочный, можно сказать даже товарищеский характер, и должен принести максимум прибыли для организаторов. Если это не «Лужники», то лучше варианта кроме «Газпром Арены» просто не найти. Доход от матча может составить 100 миллионов рублей или больше. А сколько заработает РФС в Казани и Нижнем Новгороде? Думается, что в обоих этих городах останется достаточно пустых мест.

Это не матч за три очка, который определит чемпиона России. И не финальная игра Кубка России, победа в которой дает право выступать в Европе (хоть и в этом сезоне мы такое место не получим). Это выставочная встреча, главная цель которой для всех участников — выгода от проданных билетов и красивая картинка. Но даже если делать акцент на спортивном интересе и статусе борьбы за трофей, то для «Спартака» нет ничего лучше, чем прибить «Зенит» на его же поле.

Матч в Петербурге — вызов не только для «Спартака»

Для такого клуба, как «Спартак», унизительно признавать, что команда боится играть в Санкт-Петербурге. Как можно заранее мыслить категориями: «Мы проиграем, если приедем в Петербург». Даже люди, симпатизирующие «Спартаку» (и это не оголтелые фанаты в социальных сетях), удивляются такой постановке вопроса. Приехать и победить — вот это мужской поступок и мужская позиция.

Финал Кубка России — ориентир того, как должны быть организованы знаковые матчи в России в современных условиях. И если Суперкубок будет отдан «Газпром Арене», то игра станет определенным вызовом для стадиона. Если там гарантируют безопасность болельщиков, если гарантируют сопоставимое с «Лужниками» шоу, то в чем проблема? Но если арена на Крестовском острове не справится с этим вызовом, то навсегда получит статус провинциальной для российского футбола.

И тем более зря «Спартак» вбрасывает в СМИ очень сырую историю, что команда откажется приезжать на Суперкубок в Санкт-Петербург. Отсюда веет не мужским блефом. Это как в анекдоте, когда жена, стоя на балконе, кричит супругу: «Все, я прыгаю! Мне надоели твои измены! Надоело убирать и готовить… И перестань меня подталкивать!»

Читайте также: