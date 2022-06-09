«Локо» подписал центрального защитника. 2 года назад его хотела «Барса», но испугалась штрафа в 40 млн евро

Знакомьтесь, Лукас Фассон.

Знакомьтесь, Лукас Фассон.

«Нам был нужен высокий левоногий центральный защитник, который может сыграть левого центрального и левого флангового. Из трех центральных защитников — Едвай, Магкеев, Мампасси — нет ни одного левши», — сказал Томас Цорн в интервью Sport24.

Оно было опубликовано 8 июня, и в этот же день «Локомотив» объявил о переходе Фассона. Уже на сайте клуба Цорн вновь подчеркнул, что игрок подходит под критерии поиска.

— Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в «Локомотиве». Это молодой игрок, способный закрыть две позиции. Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны. В «Локомотиве» созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых игроков, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с футболистом.

30 мая Фассону исполнился 21 год. Средний возраст стартового состава «Локо», которым очень гордится руководство клуба, останется низким.

Лукас — воспитанник «Сан-Паулу», был хорошо известен по юношам и дебютировал за главную команду в 18 лет. Бразильские агенты очень часто разгоняют карьеры молодых игроков через СМИ и используют вбросы об интересе грандов как инструмент. Про Фассона писали, что его хотела «Барселона», но отказалась из-за огромных отступных в 40 миллионов евро.

Это упрощенная версия истории, на самом деле там все гораздо интереснее. В случае Фассона информация об интересе гранда действительно правдива. Каталонский клуб подтверждал, но с оговоркой, что игрока предложили им в статусе свободного агента. Его рассматривали во вторую команду.

Узнав об интересе, «Сан-Паулу» направил в «Барсу» письмо, что бесплатно все-таки не получится. Нужно платить отступные — 40 млн или договариваться на другую сумму, но исключительно в ходе переговоров с клубом.

Агенты игрока решили, что смогут игнорировать контракт с «Сан-Паулу» и активировали не только процедуру расторжения, но и переговоров с другими клубами. Интересный юридический кейс: в Бразилии с подростками можно заключить контракт на 5 лет (дело Пеле), а по правилам ФИФА — на 3. Агенты посчитали, что если игрок переедет в Европу, то у «Сан-Паулу» не будет шансов в международном суде. Поэтому Фассон заявил, что подписанный с ним в 16 лет контракт на 4 года был незаконным. «Сан-Паулу» же настаивал, что в бразильском суде он точно выиграет — договор подписан в рамках правил местной лиги.

«Барселона» не захотела лезть в рискованную история, которая могла бы стоить 40 миллионов евро за игрока «Барсы B». Кризис, долги, пандемия… Слишком неподходящий момент. В итоге Фассон сыграл за родной «Сан-Паулу» всего одну игру: пандемия и возня вокруг контракта помешали большему.

Лукас со скандалом ушел в смелый чилийский клуб «Ла-Серена», который не испугался давления «Сан-Паулу» и риска заплатить 40 миллионов. Не пришлось, ФИФА встала на сторону Фассона. В чемпионате Чили защитник сходу стал основным, отыграл 31 матч и вернулся через год в бразильскую лигу — в «Атлетико Паранаэнсе». Причем чилийцы заработали на его продаже 1,5 миллиона евро. Красавцы!

В «Атлетико» Фассон играл очень мало: 1 матч после 12 туров в этом сезоне и 8 игр за прошлое полугодие. По сути, «Локомотив» подписывает игрока с одним сезоном на взрослом уровне, который тот провел в чемпионате Чили. По данным Transfermarkt, Фассон стоил клубу 3 млн евро. О России ему вполне мог рассказать одноклубник Педро Роша, который по-прежнему на контракте со «Спартаком».

Рост Фассона — 187 см, вес — 78 кг. Скоростной, но ему будет тяжело в борьбе против габаритных нападающих в РПЛ. Судя по видеонарезкам, он любит сохранять мяч под давлением, техничный, с пасом. Играет с риском привезти, но это современный центральный защитник, с которым можно работать. Трансфер под идеи, которые стремится реализовывать Комппер.

Правда, сложно представить Фассона в одной связке с Момпаси (слишком маленький) — исключительно с Едваем или Магкеевым. Кроме того, ему привычнее действовать в тройке центральных. К двойке, вероятно, потребуется дополнительная адаптация. На левом краю обороны он играл только на юношеских турнирах, так что рассматривать Лукаса в качестве возможной подстраховки Тикнизяна я бы не стал, опять же нужно будет перестраиваться.

Непонятно, насколько Фассон сходу готов стать важным игроком «Локомотива» и будет ли он соответствовать комплиментам от спортивного директора, но клубу точно нужен был центральный защитник. Важно, что он был подписан до сборов.

Читайте также: