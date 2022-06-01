«Золотому мячу» нужно, чтобы его получил Бензема. Даже Месси настаивает

Если Карим не получит награду, то нужно создавать новую премию лучшему футболисту мира.

Если Карим не получит награду, то нужно создавать новую премию лучшему футболисту мира.

После отмены вручения «Золотого мяча» в 2020 году и очень спорного присуждения приза Лео Месси в 2021-м третье скандальное решение подряд станет последним для премии. Ее просто перестанут воспринимать. Ведь в 2022 году есть настолько явный претендент, насколько это возможно.

Карим Бензема выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и стал лучшим бомбардиром турнира;

«Реал» взял Лигу чемпионов, а Бензема возглавил список бомбардиров, забив 15 мячей в 12 играх и протащив команду через сложнейший плей-офф. Возможно, самый сложный для победителя турнира в его истории.

Кто может в этой ситуации составить конкуренцию французу? Прикинем чисто теоретически.

Партнеры по «Реалу»? Нет. В этом году настолько весомого вклада не было ни у кого. Существенно уступают даже гениальные Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос. И тем более Тибо Куртуа, отыгравший на космическом уровне в финале.

Конкуренты из других команд? Тоже нет. Могли на что-то рассчитывать только Садио Мане и Мохамед Салах, но с огромными оговорками. Салах сильно сдал весной, а Мане уступает партнеру по уровню и продуктивности, его могла вытянуть победа на Кубке Африки. Да и «Ливерпуль» стал только вторым в Лиге чемпионов и Английской премьер-лиге.

Килиан Мбаппе и Роберт Левандовский сошли рано в Лиге чемпионов, а чемпионских титулов и лидерства в списке лучших бомбардиров внутренних турниров явно недостаточно.

Интересный кандидат — Кевин де Брюйне. По совокупности он точно заслужил право получить приз, ведь «Сити» выиграл чемпионат Англии. Но все-таки в этом сезоне у него нет шансов против Бензема.

Месси или Криштиану Роналду? Без комментариев, вообще никаких аргументов «за». Хотя Месси может выиграть Финалиссиму… Но если серьезно, то Лео сам считает, что Бензема заслужил.

— Совершенно очевидно, что Бензема провел захватывающий сезон и выиграл с командой Лигу чемпионов, сыграв фундаментальную роль в этом успехе. Думаю, нет сомнений, кто должен получить «Золотой мяч», — говорил аргентинец.

Также считают и другие футболисты.

Эден Азар: «Равных Бензема нет. Де Брюйне, Куртуа, Мане, Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99% уже у Карима. Конечно, никогда не знаешь, как распределятся голоса, однако думаю, что награда достанется Кариму, потому что он ее заслужил».

Рио Фердинанд: «Спор вокруг «Золотого мяча» окончен. Если Бензема не получит его, это будет настоящим фарсом».

При таком раскладе у Бензема есть все шансы выиграть с историческим отрывом от ближайшего преследователя. Слово будущему победителю:

— Как я уже говорил, «Золотой мяч» — это мечта… Она не так далеко. Я выступил лучше, чем в прошлом сезоне, — отметил француз.

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