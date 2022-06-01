«Золотому мячу» нужно, чтобы его получил Бензема. Даже Месси настаивает

После отмены вручения «Золотого мяча» в 2020 году и очень спорного присуждения приза Лео Месси в 2021-м третье скандальное решение подряд станет последним для премии. Ее просто перестанут воспринимать. Ведь в 2022 году есть настолько явный претендент, насколько это возможно.
- Карим Бензема выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и стал лучшим бомбардиром турнира;
- «Реал» взял Лигу чемпионов, а Бензема возглавил список бомбардиров, забив 15 мячей в 12 играх и протащив команду через сложнейший плей-офф. Возможно, самый сложный для победителя турнира в его истории.
Кто может в этой ситуации составить конкуренцию французу? Прикинем чисто теоретически.
Партнеры по «Реалу»? Нет. В этом году настолько весомого вклада не было ни у кого. Существенно уступают даже гениальные Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос. И тем более Тибо Куртуа, отыгравший на космическом уровне в финале.
Конкуренты из других команд? Тоже нет. Могли на что-то рассчитывать только Садио Мане и Мохамед Салах, но с огромными оговорками. Салах сильно сдал весной, а Мане уступает партнеру по уровню и продуктивности, его могла вытянуть победа на Кубке Африки. Да и «Ливерпуль» стал только вторым в Лиге чемпионов и Английской премьер-лиге.
Килиан Мбаппе и Роберт Левандовский сошли рано в Лиге чемпионов, а чемпионских титулов и лидерства в списке лучших бомбардиров внутренних турниров явно недостаточно.
Интересный кандидат — Кевин де Брюйне. По совокупности он точно заслужил право получить приз, ведь «Сити» выиграл чемпионат Англии. Но все-таки в этом сезоне у него нет шансов против Бензема.
Месси или Криштиану Роналду? Без комментариев, вообще никаких аргументов «за». Хотя Месси может выиграть Финалиссиму… Но если серьезно, то Лео сам считает, что Бензема заслужил.
— Совершенно очевидно, что Бензема провел захватывающий сезон и выиграл с командой Лигу чемпионов, сыграв фундаментальную роль в этом успехе. Думаю, нет сомнений, кто должен получить «Золотой мяч», — говорил аргентинец.
Также считают и другие футболисты.
Эден Азар: «Равных Бензема нет. Де Брюйне, Куртуа, Мане, Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99% уже у Карима. Конечно, никогда не знаешь, как распределятся голоса, однако думаю, что награда достанется Кариму, потому что он ее заслужил».
Рио Фердинанд: «Спор вокруг «Золотого мяча» окончен. Если Бензема не получит его, это будет настоящим фарсом».
При таком раскладе у Бензема есть все шансы выиграть с историческим отрывом от ближайшего преследователя. Слово будущему победителю:
— Как я уже говорил, «Золотой мяч» — это мечта… Она не так далеко. Я выступил лучше, чем в прошлом сезоне, — отметил француз.