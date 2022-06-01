Помечтаем: Россия стартует в Лиге наций. Каким бы был состав и шансы на успех?

Должны были 2 июня сыграть в гостях против Албании.

Должны были 2 июня сыграть в гостях против Албании.

С последнего официального матча сборной против Хорватии состав вряд ли бы претерпел серьезные изменения. За этот период вернулся в основу «Спартака» Соболев, Агаларов стал лучшим бомбардиром, защитник «Сочи» Заика выиграл серебро (сейчас по нему есть предложения топов), был стабилен Зиньковский, травмированного весной Гилерме заменил бы Лантратов, уверенно отыгравший в «Химках». Предположу, что все они попали бы в расширенный список. В остальном фамилии были бы привычными.

Давайте представим расширенный состав сборной России на Лигу наций-2022/23, от которой нас отстранили. Вот мой список из 28 игроков:

Вратари: Сафонов, Хайкин, Лантратов

Защитники: Джикия, Дивеев, Чистяков, Осипенко, Кудряшов, Круговой, Заика, Терехов, Сутормин, Самошников

Полузащитники: Головин, Баринов, Фомин, Глебов, Кузяев, Захарян, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Мостовой, Бакаев, Зиньковский

Нападающие: Соболев, Смолов, Сергеев, Агаларов

Но это в том случае, если сборная успешно прошла бы стыковые матчи и попала на ЧМ в Катаре. Если брать расклад с поражением в стыках, то состав мог бы серьезно измениться, ведь Валерий Карпин вряд ли остался бы главным тренером. Ему или его преемнику нужно было бы заняться обновлением команды под квалификацию чемпионата Европы. Так что вполне вероятно было бы появление в списке вызванных на сбор новых фамилий: Игнатов, Литвинов, Черников, Тюкавин, Калинский, Арсен Адамов, Сарвели, Прохин, Хлусевич, Тикнизян…

В группе Лиги наций нам достались Албания, Исландия и Израиль. Похоже, самая слабая из возможных в принципе групп в дивизионе B.

Исландия опустилась из дивизиона А, проиграв все 6 матчей Дании, Бельгии и Англии (3 забитых, 17 пропущенных). В этом нет ничего стыдного, учитывая уровень соперников. Но исландская сборной сейчас действительно в большом кризисе из-за смены поколений. Крайне показательно выступление в отборе ЧМ-2022: 5-е место в группе с Германией, Северной Македонией, Румынией и Арменией. Набрали 9 очков и опередили только Лихтенштейн.

Албания поднялась из третьего дивизиона, опередив Белоруссию, Литву и Казахстан. Очень неуступчивая сборная, в отборе на ЧМ до последнего претендовала на стыки и даже опередила Венгрию, но традиционно осталась без крупного турнира. В составе много ребят из Серии А и Серии B (10 человек), но в целом это команда вполне по силам для нашей сборной.

Израиль остался в дивизионе B, как и Россия. Занял 3-е место после Чехии и Шотландии, но опередил Словакию. В отборе на ЧМ израильтяне набрали неплохие 16 очков, но не смогли конкурировать с Данией и Шотландией. В составе сборной есть несколько относительно статусных игроков, например, Манор Соломон из «Шахтера» или Мунас Даббур из «Хоффенхайма». Но в основном команда состоит из футболистов израильской лиги. Опять же, соперник отнюдь не выше по уровню сборной России.

В такой группе мы вполне бы могли занять первое место и перейти в элитный дивизион. При этом получить хорошую страховку в отборе на Евро-2024 и затем стартовать в элитном дивизионе Лиги наций-2024/25. Тогда, кстати, к европейским сборным добавятся латиноамериканские, что сделает турнир ярче и статуснее.

Но, увы. Из-за отстранения мы автоматически переходим в третий дивизион Лиги наций и одновременно неизбежно резко потеряем позиции в рейтинге ФИФА из-за отсутствия матчей.

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