Кому достанется серебро, кто отправится в ФНЛ, повторит ли «Спартак» свой антирекорд? Все расклады перед последним туром РПЛ

Все матчи можно будет бесплатно увидеть на matchtv.ru. Начало — в субботу в 17:00.

Все матчи можно будет бесплатно увидеть на matchtv.ru. Начало — в субботу в 17:00.

Расписание и ссылки на трансляцию

(1) «Зенит»

Варианты: 1-е место

Команда Семака гарантировала себе первое место за три тура до финиша. Выездная встреча с «Нижним Новгородом» в турнирном плане для чемпиона ничего не меняет. Легионеры уже отправились в отпуск, так что «Зенит» выйдет на матч не в оптимальном составе. Последние новости из Петербурга говорят о том, что эта игра станет прощальной для Артема Дзюбы (108 голов за «Зенит»), у которого истекает контракт с командой.

(2) «Динамо»

Варианты: 2-е или 3-е место

Тут все просто: любой результат кроме поражения в матче с прямым конкурентом гарантирует «Динамо» первое серебро с 1994 года. В случае ничьей и равенства очков с «Сочи» динамовцы будут выше за счет победы в матче первого круга.

(3) «Сочи»

Варианты: 2-е или 3-е место

«Сочи» уже добился исторического результата, гарантировав себе в прошлом туре минимум бронзу. Для второго места команде Владимира Федотова нужна победа в гостевой игре с «Динамо». Вероятность этого вполне реальна с учетом формы, которую сочинцы набрали в концовке сезона. У «Сочи» в последних четырех матчах — три победы и ничья, «Динамо» за тот же отрезок сумело взять лишь одно очко.

(4) «Краснодар»

Варианты: 4-е или 5-е место

Год назад, когда все легионеры «Краснодара» были на месте, команда финишировала лишь на 10-м месте. Сейчас усилиями в основном воспитанников клуба «быки» заметно улучшат этот результат. Для гарантии четвертого места в субботу достаточно будет сыграть вничью с «Ахматом» на своем поле. Есть вариант остаться на четвертой строчке даже в случае поражения, но для этого ЦСКА не должен обыграть «Ростов».

(5) ЦСКА

Варианты: 4-е, 5-е или 6-е место

Команда Алексея Березуцкого откровенно завалила концовку, уступив в сухим счетом в последних трех матчах (впервые за 21 год). В лучшем случае ЦСКА будет четвертым, но и на это шансы невелики: нужно обыгрывать «Ростов» дома и рассчитывать на домашнее поражение «Краснодара». Есть вариант повторить прошлогодний результат, финишировав шестыми. Он реализуется в случае поражения «Ростову» и победе «Локомотива» над «Крыльями».

Для ЦСКА эта встреча будет иметь скорее не турнирное, а эмоциональное значение, ведь субботняя игра станет прощальной для двух легенд — Марио Фернандеса и Алана Дзагоева. Не исключено, что последней она станет и для нынешнего главного тренера, судьба которого должна решиться на следующей неделе.

(6) «Локомотив»

Варианты: 5-е или 6-е место

Для «Локо» сезон тоже выдался неудачным, и исправить все в последнем туре не удастся. В лучшем случае железнодорожники будут пятыми, если добьются победы в Самаре, а ЦСКА в параллельном матче уступит «Ростову».

(7) «Ахмат»

Варианты: 7-е, 8-е, 9-е или 10-е место

Чтобы гарантированно остаться на седьмом месте, грозненцам нужно обыгрывать «Краснодар» в гостях. В ином случае появляется масса вариантов, но в турнирном смысле они большого значения не имеют. До зоны стыков «Ахмат» в любом случае не опустится.

(8) «Крылья Советов»

Варианты: 7-е, 8-е или 9-е место

Точно такое же положение у самарцев, которые сейчас уступают «Ахмату» по личным встречам. Если в последнем туре «Крылья» в матче с «Локо» наберут больше очков, чем грозненцы в игре «Краснодаром», то закончат чемпионат на седьмом месте — отличный результат для команды, вернувшейся из ФНЛ. Если же «Крылышки» проиграют, то дадут шанс опередить себя «Спартаку», у которого будет преимущество по личным встречам.

(9) «Ростов»

Варианты: 9-е или 10-е место

Выше девятого места подняться точно не получится, даже если удастся обыграть ЦСКА в Москве, по личным встречам ростовчане уступают и «Ахмату», и «Крыльям». Если же у трех команд будет по 41 очку, то первым критерием становится количество побед, а по этому показателю «Ростов» также будет худшим. На 10-е место команда Карпина опустится, если в последнем туре наберет меньше очков, чем «Спартак» в Химках.

(10) «Спартак»

Варианты: 9-е или 10-е место

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

«Спартак» рискует повторить свой худший результат в чемпионатах России. Антирекорд был установлен в сезоне-2003: в том году команду успели потренировать сразу трое специалистов — Романцев, Чернышов и Федотов. Сейчас ограничились только двумя — Виторией и Ваноли. Если «Спартак» обыграет «Химки» в гостях, а «Ростов» не сможет выиграть у ЦСКА, красно-белые станут девятыми. Для этого может хватить и ничьей, но только в случае поражения ростовчан на «ВЭБ Арене».

(11) Нижний Новгород

Варианты: 11-е, 12-е, 13-е или 14-е место

Если «Зениту» в последней игре ничего не нужно в турнирном смысле, то вот у «Нижнего Новгорода» недостатка в мотивации нет. До сих пор непонятно, кто примет участие в стыковых матчах от РПЛ — 13-я и 14-я команды или 15-я и 16-я. Решение будет принято только в понедельник на исполкоме РФС, так что команде Кержакова лучше не рисковать. Для гарантированного непопадания в стыки нужно побеждать чемпиона. В ином случае «Нижний» попадает в зависимость от результатов матчей «Урала», «Химок», «Рубина» и «Уфы». В зону прямого вылета нижегородцы точно не упадут, так как либо «Рубин», либо «Уфа» точно наберут менее 30 очков.

(12) «Урал»

Варианты: 11-е, 12-е, 13-е или 14-е место

Похожая ситуация и у «Урала», которому для гарантии сохранения места в РПЛ надо в гостях обыграть «Арсенал». При ином результате екатеринбургскую команду могут обойти «Химки» и «Рубин».

(13) «Химки»

Варианты: 11-е, 12-е, 13-е или 14-е место

Химчанам для того чтобы покинуть зону стыков, недостаточно просто обыграть «Спартак» — нужно еще, чтобы «Нижний Новгород» или «Урал» не одержали победы. А вот в случае ничьей появляется масса вариантов, и тут вновь все будет зависеть от результатов конкурентов. На 15-е место «Химки» точно не упадут, опять же из-за того, что либо «Рубин», либо «Уфа» не наберут больше 29 очков.

(14) «Рубин»

Варианты: 11-е, 12-е, 13-е, 14-е или 15-е места

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

У казанцев широкий спектр вариантов: от финиша вне зоны стыков до прямого вылета из РПЛ. Поражение в домашнем матче с «Уфой» отправит команду Слуцкого в ФНЛ, опять же, если исполком РФС не примет решение изменить регламент уже после финиша сезона. В случае ничьей наиболее реальным видится финиш в зоне стыков, а вот победа может вознести «Рубин» на 11-е или 12-е место, если «Нижний» или «Урал» не смогут победить в своих встречах.

(15) «Уфа»

Варианты: 11-е, 12-е, 13-е, 14-е или 15-е место

Для уфимцев расклады формулируются просто: только победа в Казани избавит их от вылета. Есть небольшой шанс взлететь даже выше зоны стыков, но для этого требуется слишком много совпадений: собственная победа над «Рубином» вкупе с поражениями остальных конкурентов.

(16) «Арсенал»

Варианты: 16-е место

«Арсенал», который дома принимает «Урал», уже никуда не денется со дна таблицы. От прямого вылета команду может спасти лишь решение РФС об участии в стыках 15-й и 16-й команд.

А что с лучшим бомбардиром и ассистентом?

Победу Гамида Агаларова в споре бомбардиров осталось задокументировать официально: сейчас у форварда «Уфы» 19 голов, а у ближайшего преследователя Дмитрия Полоза на пять меньше. Сомнительно, что ростовчанин в игре с ЦСКА разразится пентатриком, так что здесь интриги нет никакой.

А вот в плане лучшего ассистента сезона ее куда больше. Пока в лидерах Антон Зиньковский из «Крыльев Советов» с 9 результативными передачами, у динамовца Себастиана Шиманьски всего на одну меньше. Не исключено, что в этой номинации по итогам сезона будет два победителя, если поляк заработает результативный балл в игре с «Динамо», а Зиньковский не отдаст результативный пас в игре с «Локо».

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