Эмери и Тедеско — в полуфиналах еврокубков! А ведь совсем недавно они работали в «Спартаке»

Многие ли из экс-тренеров красно-белых добились успехов после увольнения из столичного клуба?

Многие ли из экс-тренеров красно-белых добились успехов после увольнения из столичного клуба?

Олег Романцев казался вечным главным тренером «Спартака». Но в 2003 году легендарный Иваныч вынужден был оставить клуб. С тех пор главными в команде были 16 специалистов.

Андрей Чернышов, июнь — сентябрь 2003

Двукратный чемпион России в составе красно-белых сменил у руля своего учителя и автора «золотого» «Спартака» 90-х Олега Романцева. Не добившись успехов в московском клубе (бромантановый скандал случился при Чернышове), начал менять команды как перчатки — индийский коллектив «Мохаммедан» уже 16-й в его карьере тренера и менеджера. Из достижений — бронза в чемпионате Грузии и победа в Кубке Саудовской Аравии среди молодежных команд.

Владимир Федотов, сентябрь — ноябрь 2003, апрель 2006 — июнь 2007

Армеец, ставший спартаковцем. Человек, которого фанаты «Спартака» приняли за своего. Придя в столичный клуб в 2002 году, проработал в разных должностях до 2007-го, приведя красно-белых к серебру. Еще полтора года Владимир Григорьевич пробыл спортивным директором ФК «Москва». Умер в марте 2009-го. Причиной смерти, по словам вдовы Федотова, стала тяжелая депрессия после отставок из «Спартака» и «Москвы».

Невио Скала (Италия), январь — сентябрь 2004

Первый иностранный главный тренер «Спартака» со времен чеха Антонина Фивебра, рулившего командой в 1936-м. В России ничего не добился, а после увольнения завершил карьеру, став фермером у себя на родине. Короткое время пробыл на посту президента «Пармы», признанной банкротом.

Александр Старков (Латвия), сентябрь 2004 — апрель 2006

Приехал в «Спартак» в статусе 12-кратного чемпиона Латвии и национальной героя, выведшего прибалтийскую сборную в финальную стадию чемпионата Европы-2004. После серебра в России и скандала с отстранением Дмитрия Аленичева в трудовой книжке были отмечены латвийские клубы и сборная Латвии.

Станислав Черчесов, апрель 2006 — август 2008

Знаменитый спартаковский вратарь завоевал с командой серебряные медали в сезоне-2007. Позднее с «Динамо» выиграл шесть матчей из шести в групповой стадии Лиги Европы, а с «Легией» оформил «золотой» дубль — победа в чемпионате и Кубке Польши. Значимых успехов Черчесов добился и со сборной России — четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Сегодня же тренер лидирует в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».

Микаэль Лаудруп (Дания), сентябрь 2008 — апрель 2009

Топовый футболист, не сумевший реализовать свои идеи в Москве. При нем «Спартак» прервал позорную семилетнюю безвыигрышную серию с ЦСКА. Уехав из России, взял три трофея — Кубок футбольной лиги с «Суонси», чемпионат и Кубок Катара с «Лехвией». В профессиональном футболе не работает с 2018 года.

Валерий Карпин, апрель 2009 — июль 2012, ноябрь 2012 — март 2014

Два серебра в «Спартаке» и совмещение с позицией генерального директора. «Сбитый летчик» по версии владельца клуба Леонида Федуна поработал в испанской «Мальорке», «Торпедо» из Армавира. На сегодняшний день вновь совмещает посты — теперь уже в «Ростове» и сборной России. С последней вышел в стыки за право сыграть на ЧМ-2022, но российский футбол весной был забанен на неопределенное время.

Унаи Эмери (Испания), июль — ноябрь 2012

Ушел из «Спартака» с прозвищем «тренеришка» от Артема Дзюбы. Мало кто мог предположить, что испанец устроит дальше. Три Лиги Европы подряд с «Севильей» (вечный рекорд?), семь трофеев с «ПСЖ» — один чемпионат Франции и по два Кубка и Суперкубка Франции и Кубка французской лиги — и еще одна Лига Европы с «Вильярреалом». Плюс был финал Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». На этой неделе сенсационно «убрал» «Баварию» и вывел «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов. Наверное, Эмери благодарит Валерия Карпина за отставку из «Спартака» в далеком ноябре 2012-го.

Дмитрий Гунько, март — май 2014

Проработал во всех командах системы «Спартака» — от академии до главной. С армянским «Ноа» стал серебряным призером чемпионата, с «Араратом-Арменией» идет к титулу чемпиона страны.

Мурат Якин (Швейцария), июнь 2014 — июнь 2015

«Спартак» стал единственным зарубежным клубом в тренерской карьере звездного футболиста. В родной Швейцарии после возвращения из далекой России трофеев не выиграл, а сборную своей страны вывел на чемпионат мира в Катаре, опередив грозных итальянцев.

Дмитрий Аленичев, июнь 2015 — август 2016

Легендарный спартаковец сколотил будущий чемпионский состав красно-белых, но сам успел провести в триумфальном сезоне только три матча — разгромил тульский «Арсенал» и вылетел из квалификации Лиги Европы от скромного кипрского АЕК. Следующим клубом стал «Енисей», с которым Аленичев выиграл стыковые матчи в ФНЛ и стал участником РПЛ. С 2019 года в статусе безработного.

Массимо Каррера (Италия), август 2016 — октябрь 2018

Творец красно-белой сказки — сменил у руля команды Аленичева и в первой же попытке самостоятельной работы выиграл чемпионат и Суперкубок России. Подобного успеха в чемпионате у «Спартака» не было 16 лет — со временем Романцева в 2001-м. Дальнейшие командировки в греческий АЕК и родной «Бари» не принесли славы. 19 апреля исполнится год, как Каррера не смотрит футбол с тренерской скамейки.

Олег Кононов, ноябрь 2018 — сентябрь 2019

Мечтавший повторить путь Олега Романцева Кононов, последний на сегодняшний день российский тренер «Спартака», бесславно покинул московский клуб. Если не считать «Кубок Матч Премьер», когда спартаковцы играли не хуже «Барселоны» времен Пепа Гвардьолы. После была «Рига» и титул чемпионата Латвии. С осени 2020-го не трудоустроен.

Доменико Тедеско, октябрь 2019 — май 2021

Немец с итальянскими корнями добился в «Спартаке» уникального достижения — покинул клуб по истечении контракта. И ушел с высоко поднятой головой — с серебряной медалью в кармане и путевкой в квалификацию Лиги чемпионов. В декабре возглавил «Лейпциг», с которым сражается за медали в Бундеслиге и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Руй Витория (Португалия), май — декабрь 2021

К 100-летию «Спартака» должен был завоевать трофей. В РПЛ — тотальный провал: девятое место после 18 туров и один из самых худших в российской истории процент по набранным очкам. Зато в Лиге Европы спартаковцы задали жару — выиграли группу: дважды грохнули «Наполи», устроили голевую перестрелку с «Лестером» в Москве и провели валидольные матчи с «Легией». После России пока без работы.

Паоло Ваноли (Италия), декабрь 2021 — по настоящее время