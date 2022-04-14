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Футбол

Тедеско, Миранчук, Хайкин, «Барса» и другие бьются за полуфиналы еврокубков. Большой футбольный вечер в ЛЕ и ЛК. Онлайн

19:31
Тедеско, Миранчук, Хайкин, «Барса» и другие бьются за полуфиналы еврокубков. Большой футбольный вечер в ЛЕ и ЛК. Онлайн
Фото: © DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru
Ни в одной из восьми пар еще ничего не решено.
Лига Европы / Лига конференций on-line
  • В четверг вечером состоятся ответные четвертьфинальные матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
  • Все команды сохраняют шанс на проход в полуфинал. Напомним, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола в двухматчевых противостояниях
  • На «Матч ТВ» и matchtv.ru в прямом эфире можно будет увидеть встречу «Барселоны» и «Айнтрахта» (начало — в 22:00)
  • На канале «Матч ПРЕМЬЕР» в 19:30 стартует онлайн всех встреч сегодняшнего дня в обоих турнирах

«Аталанта» — «Лейпциг». Голы и лучшие моменты

Будут появляться здесь

ПСВ — «Лестер». Голы и лучшие моменты

Будут появляться здесь 

Лига Европы. ¼ финала. Ответные матчи

«Аталанта» (Италия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:0 LIVE 

Первый матч — 1:1

«Барселона» (Испания) — «Айнтрахт» (Германия) — начало в 22:00

Первый матч — 1:1

«Лион» (Франция) — «Вест Хэм» (Англия) — начало в 22:00

Первый матч — 1:1

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия) — начало в 22:00 

Первый матч — 0:1

Лига конференций. ¼ финала. Ответные матчи

ПСВ (Нидерланды) — «Лестер» (Англия) — 0:0 LIVE

Первый матч — 0:0

«Рома» (Италия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — начало в 22:00

Первый матч — 1:2

ПАОК (Греция) — «Марсель» (Франция) — начало в 22:00

Первый матч — 1:2

«Славия» (Чехия) — «Фейенорд» (Нидерланды) — начало в 22:00 

Первый матч — 3:3

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