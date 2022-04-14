Тедеско, Миранчук, Хайкин, «Барса» и другие бьются за полуфиналы еврокубков. Большой футбольный вечер в ЛЕ и ЛК. Онлайн

Ни в одной из восьми пар еще ничего не решено.
- В четверг вечером состоятся ответные четвертьфинальные матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
- Все команды сохраняют шанс на проход в полуфинал. Напомним, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола в двухматчевых противостояниях
- На «Матч ТВ» и matchtv.ru в прямом эфире можно будет увидеть встречу «Барселоны» и «Айнтрахта» (начало — в 22:00)
- На канале «Матч ПРЕМЬЕР» в 19:30 стартует онлайн всех встреч сегодняшнего дня в обоих турнирах
«Аталанта» — «Лейпциг». Голы и лучшие моменты
Будут появляться здесь
ПСВ — «Лестер». Голы и лучшие моменты
Будут появляться здесь
Лига Европы. ¼ финала. Ответные матчи
«Аталанта» (Италия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:0 LIVE
Первый матч — 1:1
«Барселона» (Испания) — «Айнтрахт» (Германия) — начало в 22:00
Первый матч — 1:1
«Лион» (Франция) — «Вест Хэм» (Англия) — начало в 22:00
Первый матч — 1:1
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия) — начало в 22:00
Первый матч — 0:1
Лига конференций. ¼ финала. Ответные матчи
ПСВ (Нидерланды) — «Лестер» (Англия) — 0:0 LIVE
Первый матч — 0:0
«Рома» (Италия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — начало в 22:00
Первый матч — 1:2
ПАОК (Греция) — «Марсель» (Франция) — начало в 22:00
Первый матч — 1:2
«Славия» (Чехия) — «Фейенорд» (Нидерланды) — начало в 22:00
Первый матч — 3:3