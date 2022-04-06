«Мы — северная страна, а в футбол южные играют». Главные цитаты Жириновского о спорте

Не стало одного из самых узнаваемых политиков страны.

Не стало одного из самых узнаваемых политиков страны.

6 апреля «после тяжёлой и продолжительной болезни» ушел из жизни Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. «Матч ТВ» вспоминает, что говорил политик о спорте. Ярких высказываний в его репертуаре всегда было достаточно.

О снятии Евгения Плющенко с индивидуальной программы в Сочи-2014

— Это же не дом инвалидов, это Олимпийские игры. Здесь участвуют самые сильные, самые здоровые. Плющенко палочку нужно дать. Человек выходит на соревнования и дает организму огромную нагрузку. Тут и здоровый человек не выдержит, а он с больной спиной выходит. Любое неудачное выступление спортсмена вгоняет в депрессию миллионы людей. Мы ждем побед, призовых мест. А тут самая большая надежда снимается… Мы не упрекаем Плющенко, что он струсил или ошибки допустил. Но такие травмы и такие операции несовместимы с участием на Олимпийских играх («Советский спорт»).

О провале футбольной сборной на ЧМ-2014 под руководством Фабио Капелло

— Зачем было подписывать контракт на четыре года? Заключили бы до конца этого сезона, в крайнем случае, — до окончания Евро-2016. Зачем приплетать сюда домашний чемпионат мира? Не надо оформлять такие договоры, чтобы платить потом неустойку. И юриста надо выгнать, который так составлял соглашение, что при разрыве отношений мы должны еще компенсацию платить. Я сам заслуженный юрист и никогда бы не завизировал подобный договор. Это не в нашу пользу игра. Пора уже учиться работать.

Надо добиться, чтобы Капелло ушел. Такого позорного результат нельзя прощать («Советский спорт»).

О подготовке футболистов

— Мы — северная страна, а в футбол южные играют: Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция иногда. Чтобы улучшить игру российской сборной, нужно усилить популяризацию спорта среди детей. Сейчас интерес у детей к футболу отсутствует. Нужна подготовка — не играют во дворах мальчишки (в своих соцсетях).

О споре во время ЧМ-2014

— Я ставил на победу Бельгии перед Бразилией, Грудинин Павел Николаевич, которого мы очень уважаем, проиграл нам 100 кг клубники, — сказал Жириновский. — Мы раздали ее аппарату Госдумы. Это же настоящая, последняя подмосковная клубника. Нам не жалко, не мы же ее покупали, нам она бесплатно досталась. Я выиграл, Грудинин проиграл (агентство городских новостей «Москва»).

О суде над Кокориным и Мамаевым

— Наказывать надо. Но тогда всех надо наказывать. И помнить о том, что они продукт нашего общества. Они 20 лет по телевизору видели только драки, наркотики, насилие, наркотики, чернуху. Это мы с вами породили такое поколение («Новый день»).