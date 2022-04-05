«Спартак» и вылет пока не рифмуются. Кто проиграет в невероятной борьбе за выживание?

Агаларов может повторить незавидное достижение греческого бомбардира.

Агаларов может повторить незавидное достижение греческого бомбардира.

За семь туров до конца девятую и шестнадцатую команды лиги разделяют всего шесть очков, а четыре последние идут вровень. Такой ситуации в РПЛ не было никогда, хотя два года назад после пандемии внизу тоже было весело: после 23-го тура «Крылья Советов» на 16-м месте (22 очка), «Арсенал» девятый (28). Стыки тогда отменили, и всё стало ясно к предпоследнему туру. Вылету Самары и Оренбурга не помешали даже победы на финише. Главный вывод и главное отличие сейчас: структура чемпионата сохранена, обмен между лигами должен состояться. Надеюсь, эти тезисы останутся неизменными и после 30 тура.

Пока же наш чемпионат разделился на две восьмерки. Идущие на седьмом и восьмом месте «Ахмат» и «Крылья Советов» могут чувствовать себя спокойно благодаря уже набранным очкам и качеству футбола. А вот за ними интриги, борьба, смута.

Главный выгодоприобретатель после рестарта — «Нижний Новгород». В своем февральском тексте-прогнозе я отправлял команду лигой ниже напрямую, сейчас кажется, что оплошал. В первой части сезона Александр Кержаков балансировал между попытками сыграть в активный футбол (см. 1:5 в Петербурге) и крепким акцентом на оборону. Давайте честно: собственно после фиаско в родном городе у Кержакова нет балансов и компромиссов. Максимальная строгость и глубина в обороне, предельное внимание к собственным голевым моментам. Тот самый «автобусный» футбол, в который на постоянной основе не играет больше никто в РПЛ. Право имеет дебютант? А то! В центре защиты Гоцук, что Данко Максима Горького, отдающий сердце команде. Стоцкий заиграл, как в лучшие годы, Юлдошев проводит выдающий сезон (вот так и не заметили потери Козлова), а крутые фланги — это половина успеха в такой расстановке. Эннин, канадец, будто почуял близость ЧМ и решил врубиться в борьбу за заявку. Ну и не без фарта в виде киксов Промеса. Думаю, где-то в концовке удача улыбнется и соперникам, но главное — теперь нижегородцы могут в большинстве матчей ставить задачу не проиграть. Это удобно. Это плюс.

«Спартак» ниже «Нижнего» по дополнительным показателям, но на ином уровне по качеству игры. В команде есть, наверное, легкая апатия от взгляда на таблицу, да и постоянная околофутбольная движуха отвлекает: апелляции к судейству, погоде, финансовые потери владельца, бойкот болельщиков, антирекорды. Позитива почти нет. Спартаковские игры постоянно и внимательно разбираются экспертами, так что выскажусь коротко: в ближайших двух турах должны быть набраны шесть из шести очков и — конец намекам на борьбу за выживание.

Один из тех, кто скоро приедет в гости к «Спартаку» — «Рубин». Казани сложно, и счастье для Слуцкого, что сверхблагополучным оказался исход матча в Грозном. 25 очков и 23 очка в нынешней ситуации — это две большие разницы. О сыгранности и характере «Рубина» забываем. Ни того, ни другого не было в сезоне, откуда взяться в такой нервной концовке? Вся надежда — на личности. Абильгор возвращается — это важнейший фактор. Лисакович отбыл дисквалификацию. Дюпин какой-то матч может затащить. Ближайшие туры для казанцев ключевые. Нельзя откладывать решение судьбы на самый финиш, где «Урал» и «Уфа» по расписанию. Небольшое преимущество перед конкурентами у «Рубина» есть, и его может хватить. Но — по игре — Казань с запасом главное разочарование сезона уже сейчас.

«Ростов» очередную домашнюю осечку допустил совершенно невовремя и обнаружил себя в шаге от последнего места. Есть отложенная игра с «Крыльями», и вот тут победа нужна позарез. Возвращение Карпина, разрубившее узел тренерского двоевластия, сильно повышает акции ростовчан на итоговое место выше зоны стыков. Карпин — это харизма, мотивация, понятные формулировки, авторитет и дополнительная уверенность в себе у молодых футболистов. Но ни один Валерий Георгиевич на свете не добавит качественных игроков «Ростову» на концовку. Уровень стартового состава просел, усилить некому. Замены ради замен. Индивидуальные ошибки при атакующей расстановке стоят дорого. Подготовить план под конкретного соперника Карпин готов (выездной матч с «Динамо» — браво), а диктовать свои условия его сильно обновлённая команда — нет. Байрамян, Полоз в порядке, нужны праймовые Осипенко и Песьяков. Тренер перед ноябрьской Хорватией помните, что говорил? Мол, самый важный матч в карьере «Ростов» — «Урал» в 2018-м, победа в котором позволила избежать стыков. Ну вот, тогда после 23-х туров было 27 очков. Сейчас ситуация сложнее.

Какие тренерские фамилии собрались в низине! Кержаков, Слуцкий, Карпин. Шалимов. Абсолютно серьезно считаю, что Игорь Михайлович проводит очень сильный сезон во главе «Урала». Жизнь ему подкидывает проблем, он терпит, гнется, а потом с ними справляется. Да, рассуждаю на фоне выдающегося матча против ЦСКА в Москве. Но ведь какую уверенность показал «Урал» в гостях против топовой команды! Какой бодрый Гаджимурадов, мотивированный Бикфалви, собранный Егорычев, вечно молодой Шатов. Невозможно предсказать, но, предположу, что эта игра способна разделить финишный отрезок Екатеринбурга на «до» и «после». Выберутся. Выживут.

Слушайте, ведь и Юрану уже респект после полуторамесячной работы. Гандикап соперников исчез — две шестиочковые победы на последних минутах, а такое похлеще допинга. И это без Жиркова/Мамаева и со скамейкой запасных, на которой — образно — полтора полевых футболиста! Звучит и выглядит чудесно, но … продлевать будете? В «Химках» есть Глушаков — футболиста его уровня в хорошем состоянии нет ни у кого из конкурентов. А если все же подтянутся коллеги-ветераны? Не верил в это зимой, а сейчас готов представить, что «Химки» избегут прямого вылета. 50/50.

Из всей компании низа таблицы у меня нет бодрых слов только для «Арсенала». Худшая команда после рестарта, изменений к лучшему никаких. Вроде бы по отдельности оба Кангва, Деспот, Ткачев, Смольников небезразличны, но вместе у команды не получается почти ничего. Капитан Чаушич организует вторую красную карточку за месяц — за подобное Кержаков выгнал из команды осенью Бумаля. Если Тула вылетит, это будет честно по отношению к самим себе — логичный итог деградации последних сезонов. Божовичу нужен откровенный фарт и тренерский подвиг.

Редчайший случай для футбола: из высшей лиги Нидерландов в прошлом сезоне вылетела команда (ВВВ Венло) с лучшим бомбардиром чемпионата в составе. Георгиос Якумакис (сейчас он в «Селтике») забил 26 мячей. На семь больше Маллена (он теперь в дортмундской «Боруссии»), на восемь больше Бергёйса (он теперь в «Аяксе»). Гамид Агаларов для «Уфы» пока — словно тот Якумакис: тащит команду голами, забивает во всех победных матчах в сезоне. Будет ли развязка уфимской истории иной нежели у ВВВ/Якумакиса? Вполне вероятно. Три очка в Самаре, первые за полгода, способны перевернуть всё. Именно у Уфы самый интересный календарь последних пяти туров. Последовательно — «Урал», «Химки», «Ростов», «Арсенал», «Рубин». Плюс Стукалов по сравнению с большинством конкурентов обладает солидной обоймой футболистов.

В таком тексте без темы судейства никак. У «Урала» пока сплошное недовольство по весне, «Нижнему» скорее фартит с решениями. Отношения Слуцкого и судей не добавляют оптимизма Казани, не видела особой благосклонности арбитров «Уфа», все время (и периодически по делу) недоволен «Спартак». «Ростов», «Арсенал», «Химки» вроде без скандалов последние матчи. Товарищи судьи, пожалуйста, осознавайте ответственность. Здесь каждая встреча на вес золота.

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