Новый лимит выдавит наших игроков из России. Но научит тренеров делать выбор в пользу своих

Как «завтра» будет работать схема, придуманная для «послезавтра».

Как «завтра» будет работать схема, придуманная для «послезавтра».

Новая формула лимита на легионеров — «13+12 в заявке, 8+3 на поле» — решение того же стратегического характера, что и заявка на чемпионаты Европы-2028 и -2032. То, что сегодня смотрится либо как безумие, либо как соблазн, придумано даже не для завтра, а для послезавтра. То есть у РФС появился образ будущего. Он может оказаться ошибочным и недостижимым в ежедневно меняющейся реальности, однако при всей неоднозначности деталей попытка подумать в этом направлении должна приветствоваться.

У будущего, в свою очередь, тоже имеется несколько горизонтов. Одно дело — научно-фантастические планы организовать в России большие турниры на рубежах следующего десятилетия, другое — наш следующий внутренний сезон. И вот тут осмысление новой формулы спотыкается на четко выраженном конфликте двух по отдельности верных утверждений. Первое: «прошлым летом и этой зимой ряд российских клубов обзавелся несомненно интересными легионерами». Второе: «наивно считать, что мы сможем теперь набрать по 13 легионеров в команду».

Вчера и сегодня — да, смогли. А сегодня и завтра — вряд ли сможем. Даже сторонники смягчения и отмены лимита не в силах обрадоваться новой формуле, написанной для лучезарного послезавтра, потому что для этого придется как-то слишком высоко воспарить мыслью.

Если помалкивают эксперты, если немногословны руководители клубов, то тренеры-практики и подавно молчат. Им недосуг строить планы разворачивающихся возможностей по использованию иностранной рабочей силы на фоне того, что вот сейчас эти возможности, напротив, сворачиваются.

Между тем есть одна сугубо тренерская, практическая проблема, о коей при нынешней формуле лимита — он действует исключительно в заявке — могли подзабыть. Она заключается в том, что теперь тренеры опять должны будут уточнять национальность футболистов, которых они станут выпускать на замену, и подсчитывать число иностранцев на поле. Это при прошлой формуле лимита (до семи иностранцев на поле в последней редакции) создавало тренерам немалые помехи при оперативном управлении играми: там, где они должны были заниматься только игровыми позициями, им приходилось учитывать еще и национальность.

Для обхода ограничений приходилось совершать лишние движения в виде удвоения замены: чтобы выпустить нужного иностранца, но соблюсти баланс «7+4», сначала с поля убирали иностранца не очень нужного, меняя его на игрока с российским паспортом. И почему бы не предположить, что эта практика вернется? Да, восьмая легионерская позиция нового лимита несколько расширяет пространство для тренерского маневра, но полностью эту практику «отвлекающих» замен не исключает.

Как тренерам минимизировать свои сложности? Нужно опереться на собственный опыт, который четко подсказывает, что эти трудности возникнут и решаться будут так же, как решались раньше. А чтобы их избежать, тренерам будет полезно более дальновидно формировать стартовые составы. Несмотря на расширение лимита, им нужно будет при равенстве двух кандидатов — нашего и иностранного — изначально делать выбор в пользу нашего. Которого, конечно, предстоит еще найти или воспитать в своей команде. И в идеале в командах вообще не должно остаться иностранцев, по своему уровню равных доморощенным игрокам. Именно такими легионерами приходилось жертвовать при двойных заменах. Так лимит, внешне ограничивающий количество иностранцев, сможет преследовать свою истинную цель — ограничивать их по признаку качества.

Это был бы ответственный путь. Хотя кто-то, конечно, и схалтурит, взяв на одну позицию двух сопоставимых легионеров. И если критическая масса таких игроков создаст дефицит в чемпионате России отечественных исполнителей на каких-то позициях, лимит придется снова корректировать — в сторону ужесточения. Нам, похоже, уже пора привыкнуть к тому, что пока он вообще существует, его параметры будут постоянно меняться.

Но что произойдет с нашими футболистами, когда и если формула «13+12» заработает? Неминуемо случится перераспределение своих игроков, их отток из больших клубов вниз по таблице. Это спровоцирует и дальнейшее движение — в сторону ФНЛ. У российских футболистов со скамеек будет больше шансов играть в футбол в более скромных местах. В идеале это могло бы приподнять общий уровень соревнований.

Скорее всего, часть потерявших работу в стране футболистов окажется в заграничных клубах. Это станет практической проверкой тезиса о том, что чем больше наших играют в условной Европе, тем шире и богаче будет выбор кандидатов в сборную. Похоже, нынешнему поколению болельщиков этот наглядный эксперимент необходим, потому что они равнодушны к тому, что было до них — в 1990-е, когда наших за границей были многие десятки, причем и в главных лигах Европы, но сборная при этом не выиграла ничего.

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