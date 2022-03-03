Лоськову нужен Семин. Болельщикам «Локомотива» остается верить в возвращение Палыча

После ужасного вылета из Кубка обязательно будут перемены.

После ужасного вылета из Кубка обязательно будут перемены.

Красноярский «Енисей» одержал крупную победу над московским «Локомотивом» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0. Авторами забитых голов стали Валерий Кичин (25-я минута), Александр Ломакин (39, с пенальти), Андрей Окладников (77) и Михаил Комков (90+2).

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов не смог реализовать 11-метровый удар на 64-й минуте. Железнодорожники остались в меньшинстве на 36-й минуте после удаления Наяира Тикнизяна за две желтые карточки.

Этот матч стал первым для «Локомотива» после ухода Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды, временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Марвин Комппер.

Шок. Все, что на этой неделе происходит с «Локомотивом», умещается в одно слово.

Во-первых, «Локо» — одна из двух команд РПЛ, лишившихся на днях главного тренера. Но если Даниэль Фарке покинул «Краснодар» с благодарностями руководству и надеждой «на скорую встречу», то Маркуса Гисдоля в кабинетах клуба, мягко говоря, не поняли. Еще в понедельник он готовил команду в обычном режиме, а во вторник без согласования с работодателем покинул Россию. Как позднее отметил гендиректор «Локо» Владимир Леонченко: «Это показывает уровень профессионализма».

Во-вторых, не очень понятна ситуация и с Марвином Комппером, который поначалу был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Про его уровень профессионализма нам тоже известно немногое — только то, что он приходил в «Локо» аналитиком, а также играл у Рангника в «Хоффенхайме» и «Лейпциге».

При этом быстро выяснилось, что у Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, и приставка и. о. перекочевала к Дмитрию Лоськову. Посыл множества сегодняшних комментариев в СМИ — что именно Лоськов достоин шанса полноценно руководить командой. Он легенда клуба, имеет необходимый авторитет, прекрасно знает всех игроков. Работал при Семине, Николиче, немцах — очевидно, Дмитрий уже давно готов к чему-то большему, чем кресло за спиной у Комппера и инструктаж футболистов, выходящих на замену.

Однако матч с «Енисеем» показал, что в «Локо» сейчас доверяют Компперу. Он был на передовой — наблюдал за действиями команды от бровки, весь матч провел на ногах. Но только не запомнился ни эмоциональностью (хотя должен был попытаться завести команду после деморализующего пенальти на 39-й минуте и справедливого удаления Тикнизяна), ни оригинальными тактическими решениями, когда «Локо» остался в меньшинстве, проигрывая 0:2.

Две итоговые шокирующие детали.

Невероятный гол Кичина:

Плюс тот факт, что после 64-й минуты и незабитого пенальти Жемалетдинова «Локомотив» просто растворился на поле.

Единственное, что пока можно занести в актив Компперу, — после 0:4 он нашел в себе силы дойти до центрального круга и поаплодировать болельщикам «Локо», язвительно скандировавшим: «Кубок — наш!»

Лоськов на пресс-конференции не стал оправдываться и назвал вещи своими именами. После чего, наверное, набрал еще больше очков в публичном пространстве:

— Поздравляю «Енисей» с заслуженной победой. Мы жалко выпали из Кубка, готовимся к чемпионату, это надо забыть и двигаться дальше.

Дмитрий Лоськов / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Очевидно, что по ходу движения в «Локомотиве» что-то будет меняться. Это продиктовано и повесткой последних дней, и общей тенденцией в ряде российских клубов. Сейчас все происходит достаточно стремительно.

Корреспонденты уже звонят Юрию Семину и спрашивают, готов ли он вернуться в «Локо». Палыч отвечает, что в сложные периоды он всегда возвращался в клуб. Но добавляет, что также на пост главного тренера мог бы посоветовать «кого-то из своих ребят».

Семин в оперативном руководстве и Лоськов на тренерском мостике — уверен, о таком сценарии болельщики «Локомотива» точно будут говорить в ближайшие дни.

Кубок России. 2021-22. 1/8 финала

«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 0:4 (0:2)

Голы: Кичин, 25. Ломакин, 39 (с пенальти). Окладников, 77. Комков, 90.

Нереализованные пенальти: Жемалетдинов, 64. — Комков, 90.

Удаление: Тикнизян, 36.

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