Газизов постоянно судится со «Спартаком». А сколько всего дел и о чем спорят?

Сотни миллионов, расписки и жвачка на ботинке.

Сотни миллионов, расписки и жвачка на ботинке.

Огненный спич спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» в адрес экс-гендиректора красно-белых Шамиля Газизова вновь поднял вопрос о юридических тяжбах двух сторон. В них давно уже можно запутаться: на данный момент в активе находятся четыре дела, а в ближайшее время их может появиться еще больше.

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Перед уходом менеджер подписал с Федуном дополнительное соглашение о прекращении трудового договора, согласно которому клуб должен был перечислить ему 399 миллионов рублей четырьмя ежемесячными платежами до 10 марта 2021 года. Первый из них в размере около 88 миллионов рублей Газизов перечислил себе сам, пока у него, как у гендиректора, еще оставался доступ к финансовым инструментам «Спартака». Вокруг этих фактов и строятся все дела, рассматриваемые без малого год в судах двух городов.

Дело первое: «Капитальные активы» оспаривают соглашение между Федуном и Газизовым

Первым в суд обратился даже не сам «Спартак», а один из его акционеров — компания «Капитальные активы», владеющая 22% клуба. В своем иске, поданном в Арбитражный суд города Москвы 11 марта прошлого года, акционер требовал признать незаконными принятые в декабре 2020-го решения. А именно: делегирование Федуну право определить условия прекращения трудового договора с Газизовым, а также решение Федуна согласовать расторжение контракта на условиях допсоглашения к нему.

Арбитражный суд Москвы иск «Капитальных активов» в августе полностью отклонил. Но компания подала апелляцию, а Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отменил первое решение и, соответственно, полностью удовлетворил иск акционера «Спартака». Таким образом, решение вступило в законную силу.

Газизов с поражением на данный момент не смирился. Его представитель подал кассационную жалобу, она будет рассмотрена Арбитражным судом Московского округа 28 февраля.

Дело второе: Газизов требует от «Спартака» все долги

После старта рассмотрения иска «Капитальных активов» Газизов тоже начал действовать, но по месту постоянного проживания. 4 мая он подал иск в Октябрьский районный суд Уфы с требованием взыскать со «Спартака» долг по дополнительному соглашению. На сегодняшний день общая сумма по данному иску могла составить колоссальные 460 миллионов рублей.

И районный суд требования Газизова удовлетворил частично: согласно решению красно-белые должны были перевести функционеру 299 миллионов рублей основного долга, более 5 миллионов рублей процентов и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как и в случае с первым делом, «Спартак» подал апелляцию в Верховный суд Республики Башкортостан. Вышестоящая инстанция в декабре полностью отменила решение районного суда и отклонила иск Газизова, сославшись, в том числе на параллельное дело в московском Девятом арбитражном апелляционном суде.

Газизов пока данное решение не оспорил, но все еще имеет на это право: на подачу апелляции у него есть три месяца с момента вынесения вердикта, поэтому крайний срок подачи жалобы — 8 февраля.

Дело третье: Газизов требует от «Спартака» 101 миллион рублей по «расписке» от Федуна

После двух поражений в апелляционных инстанциях Шамиль Газизов начал новое дело. 13 декабря он подал еще один иск в тот же Октябрьский районный суд Уфы с требованием выплатить ему 101 миллион рублей. Причем в этот раз в ответчиках стоит не только «Спартак», но и сам Леонид Федун.

По словам Газизова, владелец «Спартака» при найме на работу лично написал ему расписку, в которой «предложил процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции». По информации «Матч ТВ», речь идет о 10% акций московского клуба. В самом же иске речь идет о бонусах гендиректору за попадание команды в еврокубковую зону.

— В бумаге хаотично набросаны разные фразы, якобы написанные Федуном. Документ не подписан, на нем нет даты, и вообще эту бумагу словом «документ» сложно назвать, — прокомментировала «Матч ТВ» иск представляющая интересы «Спартака» юрист Татьяна Завьялова.

При этом в исковых требованиях была допущена фактическая ошибка — неверно указан сезон. Также согласно материалам дела произошло увеличение размера исковых требований. Заседание было перенесено на 4 марта.

Дело четвертое: Газизов требует восстановить его в должности и 86 млн рублей компенсации

Самое свежее дело — иск Газизова с требованием восстановить его в должности генерального директора «Спартака», а также выплатить ему 86 миллионов рублей. Это те деньги, которые должен был заработать функционер за 2021 год, если бы продолжал руководить московским клубом.

Иск был зарегистрирован Октябрьским судом Уфы 19 января, но оставлен без движения, потому что был подан с техническими нарушениями. Судья дал стороне Газизова время до 19 февраля, чтобы исправить нарушения. После 19 февраля, если все будет нормально, уфимский суд назначит дату заседания.

Промежуточный итог

Таким образом, на сегодня экс-гендиректор «Спартака» проиграл два дела. В одном из них он уже подал кассационную жалобу, в другом может это сделать до 8 февраля. Также в марте стоит ожидать движение по еще двум уфимским делам. Но, судя по заявлениям обеих сторон, на этом останавливаться никто не планирует, и в 2022 году дел между «Спартаком» и его бывшим сотрудником станет только больше.

— Моя позиция такая: меня просто взяли и обманули, — говорит Газизов в интервью «Матч ТВ». — Когда мы расходились с Леонидом Арнольдовичем Федуном, был пункт, что при выплате всех мне причитающихся моментов я должен отдать все расписки, которые у меня есть. Там даже так написано. Сколько их? Я не буду об этом говорить. Мы пока работаем по одной.

— Этот персонаж нас уже очень сильно утомил, — отвечает ему Зарема Салихова. — Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. Он же сказочник. Одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут лучшие игроки, из академии никого не будут уводить. На самом деле он просто использовал «Спартак» как донора для «Уфы».

В ближайшее время, по словам Завьяловой, «Спартак» подаст несколько исков с целью взыскать с Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл. Общая сумма требований составит больше 100 миллионов рублей.

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