Зачем Инфантино переехал жить в Катар? Разбираемся с удивительным бегством главы ФИФА

Швейцарские газетчики раскопали: первое лицо мирового футбола с октября перебралось на ПМЖ в страну-хозяйку ЧМ-2022.

Швейцарские газетчики раскопали: первое лицо мирового футбола с октября перебралось на ПМЖ в страну-хозяйку ЧМ-2022.

По данным издания SonntagsBlick, Джанни Инфантино арендовал дом в Дохе, а двое его детей ходят в тамошнюю французскую школу. Сам он, кстати, владеет арабским, так что в языковой адаптации не нуждается. Да и в ближневосточной одежде — дишдаше или тобе — представить Инфантино не очень сложно.

ФИФА нехотя подтвердила переход босса на удаленку, хотя раньше опровергала это, а Зепп Блаттер отметился многозначительным постом в твиттере.

Случай поистине уникальный. За всю историю чемпионатов мира постоянное личное присутствие главы ФИФА в месте его проведения аж за год до старта не потребовалось ни разу. Между тем именно заботой о будущем турнире объяснил действия своего главы цюрихский офис. Какие неразрешимые проблемы толкнули Инфантино на этот шаг? И каков уровень его доверия к катарским шейхам, если их организационные усилия нуждаются в личном контроле со стороны главы ФИФА, а все остальные его обязанности, наоборот, не нуждаются?

За разъяснениями мы обратились к человеку, владеющему ситуацией: Алишер Аминов с 2016 года входил в состав группы экспертов при прокуратуре Швейцарии, пристально изучавших деятельность ФИФА.

— Чем занимался орган, в котором вы состояли?

— Это закрытая структура, куда меня пригласили после выступления на мировом саммите по этике и коррупции в Цюрихе. Я подписывал документ о неразглашении, поэтому отвечу так: расследовал коррупцию в ФИФА, нахожусь глубоко в теме.

— Зачем Инфантино переехал в Катар, ваша версия?

— Начинать надо с 2015 года, когда в ФИФА разразился коррупционный скандал. Вы помните историю с участием руководителей футбольных федераций стран Карибского бассейна и телеправами, проданными им за бесценок? Блаттера отстранили, началась предвыборная гонка, явным фаворитом которой считался Мишель Платини. Однако француз в роли нового главы ФИФА совершенно не устраивал Инфантино.

— Почему?

— Годом ранее у них случилась размолвка. Могу предполагать ее причины: Инфантино, работавший генеральным секретарем УЕФА, помогал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» уйти от санкций финансового fair play за счет корректировки их финансовой отчетности. Первое лицо придумало сдерживающие меры — второе способствовало тому, чтобы их избежать, дикость настоящая. Швейцарцу приписывали также участие в сомнительных сделках по телеправам.

Инфантино знал: в случае победы Платини у него не будет карьерных перспектив ни в ФИФА, ни в УЕФА, Мишель перекроет кислород. Тогда Джанни решился на дерзкий и подлый поступок: договорился со следователем швейцарской прокуратуры Оливье Торманном, чтобы тот отправил запрос в банк и получил всю информацию о счетах Платини. В ответе банка содержались данные о немотивированном платеже в два миллиона долларов, все знают эту историю. Сведениям был дан ход, перед Платини опустился шлагбаум, а в Швейцарии с тех пор не утихает самый крупный за последние десятилетия правовой скандал.

— Называя вещи своими именами — именно Инфантино «завалил» Платини?

— С помощью следователя Торманна, в этом нет сомнений. Адвокаты француза пытались доказать, что платеж был обоснованным, к тому же с него были выплачены налоги. Несколько лет назад гражданский суд Швейцарии оправдал Платини, он подал апелляцию в CAS, чтобы вернуться к футбольной деятельности, но эту инстанцию не прошел. А Торманн по-тихому отполз в сторону, сейчас он работает в апелляционном совете уголовного суда в Беллинцоне.

— Что было потом?

— На сцену вышел генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер. Именно он пригласил меня в закрытую экспертную группу после выступления на саммите, но тогда Лаубер еще не был знаком с Инфантино, тесно контактировать они начали позже.

За два года работы в Цюрихе я участвовал в рассмотрении 24 уголовных дел. Обратил внимание на явные факты коррупции, которые почему-то не доходили до суда. Выглядело возмутительно, поэтому через время я добровольно покинул Швейцарию. А вскоре разразился жуткий скандал: СМИ сообщили о тайных встречах Лаубера и Инфантино в 2016–2017 годах.

— Почему они не могли встречаться?

— Потому что прокурор расследовал деяния руководителей ФИФА, неофициальные контакты в такой ситуации противозаконны. К тому же велика вероятность, что Инфантино активировал информацию насчет двух миллионов Платини через Лаубера. В итоге прокурора отстранили и завели дело, назначив нового специального прокурора Штефана Келлера. Инфантино остался в разработке по трем эпизодам: использование частного самолета вне рамок служебной необходимости, тайные встречи с Лаубером, перелеты лайнерами, которые принадлежали структурам, аффилированным с крупным международным бизнесом. В том числе с Алишером Усмановым.

В позапрошлом году, однако, по запросу адвокатов Инфантино отстранили и Келлера, обвинив его в превышении полномочий. Тогда федеральное собрание страны назначило сразу двух прокуроров-следователей — Ульриха Ведера и Ханса Маурера. Швейцарское правосудие несет огромные репутационные потери, но есть надежда, что на этот раз следствие будет доведено до конца.

— Что грозит Инфантино?

— Зависит от того, какие полномочия получат новые следователи. Ограничатся тремя названными эпизодами или получат разрешение на выемку финансовой документации ФИФА в период правления Инфантино. На чем, кстати, настаивал Келлер.

— Что это даст?

— Независимый аудит способен пролить свет на многое. При Инфантино был самый успешный в финансовом плане чемпионат мира в России с многомиллиардным доходом. Были интересные ситуации по телеправам. Есть очевидные вопросы к комитету ФИФА по этике, который превратился в зависимый орган. Его глава, колумбийка Мария Рохас, выглядит карманной и картонной фигурой.

Судите сами: за последние семь лет около ста национальных ассоциаций поменяли своих руководителей. Выборы часто проходили с нарушениями избирательных регламентов ФИФА, при прямом влиянии государства, на безальтернативной основе. И ладно бы только в странах третьего мира: безальтернативно избирался даже президент УЕФА, а три последних главы Немецкого футбольного союза покидали свои посты со скандалами. Комитет по этике молчал или рассматривал нарушения выборочно, согласовывая свои действия с Инфантино. Угадываются конфликт интересов и коррупционная составляющая. Иначе с какой стати головной организации игнорировать нарушения в филиалах?

Никто не анализировал эти процессы в мировом масштабе, но необходимость давно назрела. А ведь есть еще прямые дотации ФИФА национальным ассоциациям, на которые те живут. Как денежные, так и в виде проектов развития. Я инспектировал эту деятельность в Швейцарии, могу сказать: стоимость проектов часто завышена, на деле они не стоят столько, сколько на бумаге. Значит, могут использоваться как инструмент влияния, что требует тщательной проверки.

— Инфантино скрывается в Катаре от новых швейцарских следователей, можно такое предположить?

— Воздержаться от постоянного пребывания в Швейцарии ему явно посоветовали адвокаты. Следствие будет копать, риск задержания, на мой взгляд, велик. Катар в этом смысле дает какую-то подстраховку. Хотя обосновывается все близостью к будущему ЧМ и упрощением перелетов во время пандемии. Между тем в Цюрихе офисом руководит генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура, и это не назовешь нормальной ситуацией.

— Что ждет идею Инфантино о проведении чемпионатов мира раз в два года?

— 31 марта конгресс ФИФА, будут решать. Но Европа и Южная Америка против, потому что в основе идеи — только деньги. Если ручные члены конгресса проголосуют «за», наступит раскол. УЕФА и КОНМЕБОЛ уже создали в Лондоне офис собственного чемпионата мира, они не пойдут на поводу у Инфантино. Поразительно, как у человека хватает наглости, находясь под следствием, инициировать настолько губительные нововведения.

P. S. Остается процитировать 410 статью катарского закона о выдаче преступников по запросу других стран. «Экстрадиция не допускается в следующих случаях: …если есть серьезные основания полагать, что запрос о выдаче подается с целью наказания лица по соображениям, связанным с расой, религией или политическими убеждениями, или что наличие таких соображений наносит ущерб положению лица, о выдаче которого запрашивается». Последняя формулировка позволяет катарским властям отказать в выдаче любого иностранца.

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