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Футбол

Задержан бывший спортивный директор клуба РПЛ. Ему грозит реальный срок

18:17
Задержан бывший спортивный директор клуба РПЛ. Ему грозит реальный срок
Павел Худяков / Фото: © ФК «Тамбов»
Павлу Худякову предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам.

История «Тамбова» в РПЛ — сплошное разочарование: за два года клуб ни разу не сыграл в родном городе, с трудом проходил лицензирование, а в конце существовал за счет других команд лиги. В октябре тамбовский клуб объявил себя банкротом, однако это не означает, что история закончена. Новая глава — задержания.

Руководству светит до 10 лет лишения свободы 

О возможной смерти «Тамбова» широко заговорили в начале 2021 года: футболисты жаловались, что им долгое время не платят зарплаты. Под нескончаемые обещания руководителей большинство из них покинуло клуб, в итоге доигрывать остаток сезона осталось всего несколько игроков старого состава. Главный тренер Сергей Первушин, как капитан тонущего корабля, довел команду до 30-го тура. Вместе с ним оставалось и руководство — генеральный директор Ольга Коновалова и спортивный директор Павел Худяков до конца трудились в клубе по своей части. 

Павел Худяков / Фото: © ФК «Тамбов»

Не прошло и полугода с момента прекращения существования «Тамбова», как Коновалова была заключена под стражу, а Худяков пошел по пути коллеги спустя полтора месяца. Согласно информации журналиста Ивана Карпова, функционеру предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам и, скорее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом. Коновалову же подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция по такой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Бывший тренер Первушин очень удивлен 

Первушин после гибели «Тамбова» отправился в краснодарскую «Кубань», куда в тот момент перебрался Худяков, но оба подержались там недолго. Новость о задержании Худякова застала Первушина в Тамбове: 

«Я даже не знаю, как реагировать, потому что для меня это тоже неожиданно, — с удивлением отмечал тренер. — Виделись давно, еще, когда заканчивали работу в «Кубани». Созванивались пару недель назад, но никаких разговоров на эту тему не было». 
Специалист добавил, что к нему никто из органов не обращался, но еще в мае его приглашали в следственный комитет: «Договаривались, что после возвращения из Саранска я прихожу на прием к следователю. Разговор шел по поводу задолженностей и так далее. Больше меня никуда не вызывали и никто не приходил».
Сергей Первушин / Фото: © РИА Новости / Юлия Честнова

Часть футболистов готова защищать Худякова, часть — сотрудничать со следствием 

Бывшие футболисты, узнав о задержании функционера, разделались на два лагеря. Никита Чичерин заявил, что, несмотря на отсутствие большой информации о финансах, готов сотрудничать со следствием и рассказать свою историю. А вот форвард Артем Архипов сказал, что плохих слов в адрес Худякова он говорить не будет:

«Сейчас все пытаются сделать на истории с Худяковым хайп, но от меня плохих слов в отношении него не дождетесь. Какие расписки? Какие переговоры? Не знаю, откуда все это пошло… Благодаря Павлу Борисовичу я заиграл в футбол. Он — тамбовский, я — тамбовский. Подтягивал молодежь в команду. Всегда чувствовал его поддержку. Отношусь к Худякову с большим уважением. Когда с ним созванивался в последний раз? Неделю назад. Он сказал: «Когда приедешь в Тамбов — звони, встретимся, попьем чайку». Видимо, не попьем", — высказался Архипов.

«Любой нормальный адвокат сможет защитить его»

Павел Худяков / Фото: © ФК «Тамбов»

Банкротство «Тамбова» официально раскрыло точную сумму долга футбольного клуба. Она составила 537 млн рублей. Из интервью бывших футболистов «Тамбова» стало понятно, что некоторым из них все же удалось получить какие-то средства, а кто-то, как Валерий Чуперка, остался ни с чем.

«Периодически общаюсь с бывшими партнерами, все они, конечно, пострадавшие. Мне известно, что кому-то некоторую часть долга выплатили, а мне, например, не выплатили ничего, что очень странно. Не понимаю, как они выбирали людей. Я был в команде 2,5 года, а деньги получали, допустим, те, кто играл всего полгода. Я вообще не получил. Такое отношение было очень неприятным. Подобные проблемы были периодически на всем моем отрезке в «Тамбове», — рассказал Чуперка. 

Агент Дмитрий Селюк также не остался в стороне от главной футбольной новости дня: его клиенты в разное время играли в «Тамбове». Он заявил, что задержание Худякова выглядит странным, так как он не был финансово ответственным лицом в футбольном клубе и не имел права подписи.

Дмитрий Селюк / Фото: © FC Tambov / Global Look Press

«В последнее года полтора мои клиенты в «Тамбове» не играли. И я думаю, если бы они остались там и играли, то судьба у клуба была бы несколько лучше. В любом случае ни перед моими клиентами, ни передо мной никаких долгов у Паши не осталось. Скажем так, я составляю документы таким образом, что даже теоретически долгов быть никаких не может. С этой точки зрения руководство клуба работало нормально, рассчиталось со всеми. Как я понимаю, в последнее время у клуба была конфликтная ситуация с областью по поводу финансирования и строительства стадиона. Но я после того как мои клиенты покинули «Тамбов», не сильно следил за жизнью внутри клуба. Будем надеяться, правоохранительные органы разберутся и Паша выйдет на свободу. Футбольный клуб — организация, в которой идут серьезные финансовые потоки. И если глубоко проверять, то, думаю, многих генеральных директоров клубов можно будет привлечь. 

Кроме того, Павел Борисович был не генеральным, а спортивным директором, он — финансово не ответственный человек. Странно, что его задержали. Ведь он не составлял контракты, ничего не подписывал. А так всем понятно, что в «Тамбове» был бардак. Но если человек не финансово ответственный, его можно уволить, сократить, но не посадить. Генеральный директор подписывал контракты, поэтому он ответственный», — поделился Селюк.

Официально ситуацию с Худяковым еще никто не комментировал 

Фото: © ФК «Тамбов»

На вопрос корреспондента «Матч ТВ» о задержании функционера в администрации Тамбовской области ответили, что в скором времени они подготовят заявление.  Возможен прецедент: похоже, впервые в истории российского футбола СК всерьез заинтересовался делами внутри футбольного клуба. Дело может дойти до реального срока.  

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