Задержан бывший спортивный директор клуба РПЛ. Ему грозит реальный срок

Павлу Худякову предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам.

Павлу Худякову предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам.

История «Тамбова» в РПЛ — сплошное разочарование: за два года клуб ни разу не сыграл в родном городе, с трудом проходил лицензирование, а в конце существовал за счет других команд лиги. В октябре тамбовский клуб объявил себя банкротом, однако это не означает, что история закончена. Новая глава — задержания.

Руководству светит до 10 лет лишения свободы

О возможной смерти «Тамбова» широко заговорили в начале 2021 года: футболисты жаловались, что им долгое время не платят зарплаты. Под нескончаемые обещания руководителей большинство из них покинуло клуб, в итоге доигрывать остаток сезона осталось всего несколько игроков старого состава. Главный тренер Сергей Первушин, как капитан тонущего корабля, довел команду до 30-го тура. Вместе с ним оставалось и руководство — генеральный директор Ольга Коновалова и спортивный директор Павел Худяков до конца трудились в клубе по своей части.

Не прошло и полугода с момента прекращения существования «Тамбова», как Коновалова была заключена под стражу, а Худяков пошел по пути коллеги спустя полтора месяца. Согласно информации журналиста Ивана Карпова, функционеру предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам и, скорее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом. Коновалову же подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция по такой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Бывший тренер Первушин очень удивлен

Первушин после гибели «Тамбова» отправился в краснодарскую «Кубань», куда в тот момент перебрался Худяков, но оба подержались там недолго. Новость о задержании Худякова застала Первушина в Тамбове:

«Я даже не знаю, как реагировать, потому что для меня это тоже неожиданно, — с удивлением отмечал тренер. — Виделись давно, еще, когда заканчивали работу в «Кубани». Созванивались пару недель назад, но никаких разговоров на эту тему не было».

Специалист добавил, что к нему никто из органов не обращался, но еще в мае его приглашали в следственный комитет: «Договаривались, что после возвращения из Саранска я прихожу на прием к следователю. Разговор шел по поводу задолженностей и так далее. Больше меня никуда не вызывали и никто не приходил».

Часть футболистов готова защищать Худякова, часть — сотрудничать со следствием

Бывшие футболисты, узнав о задержании функционера, разделались на два лагеря. Никита Чичерин заявил, что, несмотря на отсутствие большой информации о финансах, готов сотрудничать со следствием и рассказать свою историю. А вот форвард Артем Архипов сказал, что плохих слов в адрес Худякова он говорить не будет:

«Сейчас все пытаются сделать на истории с Худяковым хайп, но от меня плохих слов в отношении него не дождетесь. Какие расписки? Какие переговоры? Не знаю, откуда все это пошло… Благодаря Павлу Борисовичу я заиграл в футбол. Он — тамбовский, я — тамбовский. Подтягивал молодежь в команду. Всегда чувствовал его поддержку. Отношусь к Худякову с большим уважением. Когда с ним созванивался в последний раз? Неделю назад. Он сказал: «Когда приедешь в Тамбов — звони, встретимся, попьем чайку». Видимо, не попьем", — высказался Архипов.

«Любой нормальный адвокат сможет защитить его»

Банкротство «Тамбова» официально раскрыло точную сумму долга футбольного клуба. Она составила 537 млн рублей. Из интервью бывших футболистов «Тамбова» стало понятно, что некоторым из них все же удалось получить какие-то средства, а кто-то, как Валерий Чуперка, остался ни с чем.

«Периодически общаюсь с бывшими партнерами, все они, конечно, пострадавшие. Мне известно, что кому-то некоторую часть долга выплатили, а мне, например, не выплатили ничего, что очень странно. Не понимаю, как они выбирали людей. Я был в команде 2,5 года, а деньги получали, допустим, те, кто играл всего полгода. Я вообще не получил. Такое отношение было очень неприятным. Подобные проблемы были периодически на всем моем отрезке в «Тамбове», — рассказал Чуперка.

Агент Дмитрий Селюк также не остался в стороне от главной футбольной новости дня: его клиенты в разное время играли в «Тамбове». Он заявил, что задержание Худякова выглядит странным, так как он не был финансово ответственным лицом в футбольном клубе и не имел права подписи.

«В последнее года полтора мои клиенты в «Тамбове» не играли. И я думаю, если бы они остались там и играли, то судьба у клуба была бы несколько лучше. В любом случае ни перед моими клиентами, ни передо мной никаких долгов у Паши не осталось. Скажем так, я составляю документы таким образом, что даже теоретически долгов быть никаких не может. С этой точки зрения руководство клуба работало нормально, рассчиталось со всеми. Как я понимаю, в последнее время у клуба была конфликтная ситуация с областью по поводу финансирования и строительства стадиона. Но я после того как мои клиенты покинули «Тамбов», не сильно следил за жизнью внутри клуба. Будем надеяться, правоохранительные органы разберутся и Паша выйдет на свободу. Футбольный клуб — организация, в которой идут серьезные финансовые потоки. И если глубоко проверять, то, думаю, многих генеральных директоров клубов можно будет привлечь.

Кроме того, Павел Борисович был не генеральным, а спортивным директором, он — финансово не ответственный человек. Странно, что его задержали. Ведь он не составлял контракты, ничего не подписывал. А так всем понятно, что в «Тамбове» был бардак. Но если человек не финансово ответственный, его можно уволить, сократить, но не посадить. Генеральный директор подписывал контракты, поэтому он ответственный», — поделился Селюк.

Официально ситуацию с Худяковым еще никто не комментировал

На вопрос корреспондента «Матч ТВ» о задержании функционера в администрации Тамбовской области ответили, что в скором времени они подготовят заявление. Возможен прецедент: похоже, впервые в истории российского футбола СК всерьез заинтересовался делами внутри футбольного клуба. Дело может дойти до реального срока.

Читайте также: