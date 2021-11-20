Все-таки аут. «МЮ» уволил Сульшера и сделает все, чтобы привезти Зидана

В Манчестере мечтают о Зизу, но есть и альтернативные варианты.

В Манчестере мечтают о Зизу, но есть и альтернативные варианты.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» — 1:4. Абсолютно заслуженно и без особых шансов

проиграл — 1:4. Абсолютно заслуженно и без особых шансов «МЮ» выиграл только 1 из 7 последних матчей АПЛ: 1 победа — 1 ничья — 5 поражений

В воскресенье манчестерский клуб объявил об отставке Уле-Гуннара Сульшера

Последние результаты «МЮ»: «Астон Вилла» (0:1), «Эвертон» (1:1), «Лестер» (2:4), «Ливерпуль» (0:5), «Тоттенхэм» (3:0), «Сити» (0:2), «Уотфорд» (1:4). Разница — минус 10

Поражение от «Уотфорда» 1:4 — крупнейшее за 32 года для «МЮ» от клуба, который только вышел в элиту. Крупнее команде, поднявшейся из Чемпионшипа, проигрывали только в 1989-м («Сити», 1:5).

Если брать все игры сезона, то «МЮ» пропустил 29 голов. Из команд АПЛ лишь «Норвич» и «Лестер» пропускали чаще (30)

По итогам 12 туров «МЮ» идет на 7-м месте. До лидирующего «Челси» — 12 очков. Против лондонцев на «Стэмфорд Бридж» предстоит сыграть в следующем туре

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Сульшер : «Первый тайм — худший из тех, что мы проводили. Сложно объяснить, почему мы играли так, как играли, почему позволяли им входить в нашу штрафную. Нас переиграли. Парни сейчас в ужасном психологическом состоянии — мы подвели себя и болельщиков. Трудно стоять здесь и объяснять это, но это футбол, и мы должны принять это. Результаты недостаточно хороши, мы это знаем. Мы в плохом положении, но это часть футбола. Чувствую себя подавленным».

Де Хеа: «Тут особо нечего сказать — было стыдно видеть, что «Юнайтед» играет так. Легко винить тренера или его штаб, но иногда дело в игроках. Нам нужно играть гораздо лучше. Наблюдать за игрой команды сегодня — кошмар за кошмаром. Это неприемлемо. Мы стараемся выкладываться по максимуму и бороться за команду, но очевидно, что-то идет не так. Это видно в играх — очень низкий уровень, очень плохой. Еще раз приношу извинения болельщикам».

У «МЮ» ведь давно проблемы. Почему Сульшера не сняли раньше?

1) Верили до конца и надеялись, что Уле все-таки сможет исправить ситуацию. Большим клубам очень невыгодно менять тренеров (неустойка Сульшера — примерно 9 млн евро), поэтому Глейзеры оттягивали решение до последнего. Как раз из-за нерешительности руководства «МЮ» Антонио Конте принял предложение «Тоттенхэма». Инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что Антонио хотел и был готов работать на «Олд Траффорд», но предложения не дождался.

2) Впрочем, дело не только в экономии и слепой вере в лучшее, но и в поведении большинства игроков, с которыми у Сульшера был и останется очень хороший контакт. Тренера также поддерживал сэр Алекс Фергюсон, он приезжал на базу и был рядом с командой и штабом в трудные моменты. К его мнению в руководстве, очевидно, прислушиваются. Была поддержка и от болельщиков «МЮ», далеко не все требовали отставки Уле, многие как раз настаивали, что ему нужно время.

3) Отчасти Сульшер оставался в должности еще и потому, что руководство не видело явного кандидата на замену, готового прийти здесь и сейчас. Мечтой был и остается Зидан, но тот давал понять, что не готов взяться за новую работу до лета. Других настолько явных кандидатов у руководства манчестерцев не было. Альтернативными вариантами называют Эрика тен Хага, Брендана Роджерса и Ральфа Рангника. Первые два — маловероятно по ходу сезона, у них свои успешные проекты, Рангник же — специфический специалист: немец очень требователен к полномочиям, да и его философия атлетичного и прессингующего футбола для всех без исключения не стыкуется с Криштиану. Так что тоже очень вряд ли. Кто, если не Зидан, — большой вопрос.

Сульшера уволили спустя менее суток после поражения от «Уотфорда»

Сразу после субботнего разгрома английская пресса единодушно отправляла Сульшера в отставку.

Times утверждал, что после матча с «Уотфордом» члены совета директоров клуба созвали экстренное совещание по зуму. Повестка — возможная отставка Сульшера и компенсация за расторжения контракта.

Также сообщалось, что клуб улучшит предложение Зидану. Возможно, тот все-таки согласится, понимая, что место теперь свободно и его можно корректно занять. Но вообще, есть сомнения, что Зизу готов согласиться на «МЮ», учитывая, что в ближайшее время или летом может освободиться вакансия на родине — в «ПСЖ».

The Sun утверждал, что Сульшер уже попрощался с командой и членами штаба. Manchester Evening News дополнял, что некоторые сотрудники клуба плакали после финального свистка, понимая, что отставка тренера неизбежна.

В воскресенье утром отставка норвежского тренера все-таки состоялась. За досрочное расторжение контракта уволенный специалист получит около 7,5 млн фунтов.

К предстоящей игре в Лиге чемпионов против «Вильярреала» команду будет готовить бывший полузащитник «МЮ» Майкл Каррик, который стал исполняющим обязанности главного тренера.

АПЛ. 12-й тур

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1 (2:0)

Голы: Кинг, 28. Сарр, 44. Жункейра, 90. Деннис, 90. — ван де Бек, 50.

Нереализованный пенальти: Сарр, 11.

Удаление: Магуайр, 69.

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