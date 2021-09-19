«ПСЖ» идет во Франции без поражений, но короновать его рано. Кто может составить конкуренцию команде Месси, Мбаппе и Неймара

Не получилось в прошлом сезоне, почему должно получиться в этом?

Не получилось в прошлом сезоне, почему должно получиться в этом?

После пяти матчей «ПСЖ» возглавляет таблицу чемпионата Франции с идеальным результатом — пять побед, 15 очков, разница мячей 16-5

Все основные конкуренты по прошлому сезону забуксовали на старте: «Лион» идет на 7-м месте, «Лилль» — на 13-м, «Монако» — на 17-м

Сегодня «ПСЖ» сыграет важный матч с одним из самых принципиальных соперников — «Лионом»

По классу «ПСЖ» — команда из другой галактики по сравнению с конкурентами. Но разбалансированность линий может парижан похоронить

Разве можно вообще сомневаться в чемпионстве «ПСЖ»? Месси, Мбаппе, Неймар, пять побед в первых пяти матчах — да чемпионскую гонку во Франции можно закрывать уже сегодня!

Подождите, а где же был этот страшный клуб в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»? Или во Франции нет команд уровня бельгийского чемпиона? Да и в прошлом сезоне состав у парижан был несильно хуже, чем в нынешнем, а чемпионом стал «Лилль», да и еще два претендента боролись до последнего.

Никто не ставит под сомнение, что по коллективному мастерству, по индивидуальному классу на всех позициях «ПСЖ» превосходит любого соперника в Лиге 1. Но одновременно это самая разбалансированная команда чемпионата. Такой перекос в сторону нападения последний раз наблюдался в «Барселоне» времен Луиса Энрике, когда впереди играли те же Месси с Неймаром плюс Суарес. Вот только оба южноамериканца были моложе, чем сейчас.

Эта команда не сможет играть в футбол Почеттино с агрессивным прессингом. Грамотно организованные соперники будут наказывать «ПСЖ» за лень и небрежные действия при потере мяча. Посмотрим, как аргентинский специалист будет справляться с тем, чтобы сохранять душевное равновесие всех суперзвезд, когда парижане, например, проиграют несколько матчей подряд или не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Мбаппе мыслями в «Реале», Неймар в перспективе в лазарете, Месси пока инородное тело. Нет, короновать рановато, сезон длинный.

«Марсель» соскучился по большим победам. Проект Сампаоли уже сейчас выглядит мощно

Сейчас в наилучшей позиции для погони за «ПСЖ» находится «Марсель», с которым «Локомотиву» откровенно повезло сгонять ничью в Лиге Европы. Это один из самых популярных и титулованных клубов страны, чьи результаты вот уже десять лет не соответствуют амбициям.

Просто оцените список тренеров, работавших с «Марселем» за этот период: Марсело Бьелса, Мичел, Руди Гарсия, Андре Виллаш-Боаш, а теперь Хорхе Сампаоли. Все это респектабельные специалисты, каждый со своей фишкой. Но именно сейчас «Марсель» созрел для рывка вперед.

Сампаоли во всех командах (кроме сборной Аргентины, где совсем не получилось) ставит атакующий и при этом сложный футбол с многочисленной сменой позиций по ходу матча. Он возглавил команду в феврале и успел убедить футболистов и руководство в своем проекте. Летом ему накупили игроков на 60 миллионов евро, при этом клуб участвует в Лиге Европы и не будет так вымотан в борьбе с серьезными соперниками, как другие конкуренты по французскому чемпионату.

На старте сезона «Марсель» — самая бьющая команда Франции после «Клермона» (15,8 удара за игру), которая пока не проиграла ни одного матча.

«Лион» потерял главного тренера и Депая, но здесь всегда умели успешно восполнять потери

Гегемон нулевых в межсезонье потерял сразу несколько лидеров. Ушел главный тренер Руди Гарсия, с которым «Лион» вернулся в число претендентов на титул, но так ничего и не выиграл. Как бесплатный агент в «Барселону» перешел нападающий Мемфис Депай, что со скидкой на масштабы можно сравнить с уходом самого Месси из «Барсы». В Английскую премьер-лигу уехали защитники Йоахим Андерсен и Максвел Корне — «Лиону», как и другим французским клубам, нужны деньги.

Но если что в «Лионе» и научились делать за эти годы, так это качественно восполнять потери. Команду возглавил голландский специалист Петер Бос, с которым «Аякс» доходил до финала Лиги Европы, а леверкузенский «Байер» возвращался в Лигу чемпионов. Из «Ливерпуля» приехал швейцарец Джердан Шакири — во французской лиге он может выйти на первый план. Дыры в защите подлатали при помощи двух бразильцев Эмерсона и Энрике (первый из «Челси», второй из «Васка да Гама») и португальца Дамьена да Силвы из «Ренна». Как всегда, прибыло пополнение и из академии клуба.

За «Лион» говорит коллективный опыт команды и победные традиции. Практически в любом сезоне клубы, претендующие на чемпионство, видят «Лион» в зеркале заднего вида.

Не обращайте внимания на то, что «Монако» так низко в таблице. Команда Головина еще разыграется

Говорить о «Монако» как о команде с большими амбициями, когда она занимает 17-е место в чемпионате, несколько странно. Отставание от «ПСЖ» уже составляет 11 очков. Но ведь и в прошлом сезоне монегаски стартовали тяжело — к десятому туру отставание от парижан составляло 7 очков, а заканчивали они сезон ноздря в ноздрю. К тому же «Монако» удалось в прошлом сезоне оба раза обыграть «ПСЖ», и эти матчи еще впереди.

Причина неудачных результатов «Монако» в начале сезона — плотный и сложный календарь. С одной стороны, затяжная квалификация в Лиге чемпионов (прошли «Спарту», не прошли «Шахтер»), с другой — «Марсель» и «Ланс» в чемпионате Франции.

При этом «Монако» играет в самый доминирующий футбол в стране — по владению мячом за игру (63,8%) они превосходят «ПСЖ» и все остальные команды, а по их воротам бьют реже всего (7,2 удара за матч). Тренеру Нико Ковачу нужно только заставить своих футболистов бить чаще по чужим воротам (сейчас 10 ударов за игру — 18-й показатель в лиге), и победы пойдут.

«Ланс» — выскочка, безупречно играющий вторым номером. Два года назад эта команда прозябала во втором дивизионе

Открытие прошлого сезона и начала этого — «Ланс». В 2020 году команда вернулась в высший дивизион, проведя несколько лет во втором. Заменив тренера Филиппа Монтанье на его помощника Франка Эса по ходу сезона, «Ланс» сумел финишировать на седьмом месте в таблице — очевидный успех для дебютанта.

Сейчас у «Ланса» все тоже очень хорошо — три победы и три ничьи на старте сезона, ни одного поражения. При этом команда прекрасно осознает свой потолок возможностей и успешно играет вторым номером. По владению мячом это 15-й клуб Лиги 1 (45,7% за матч), зато по допущенным ударам, выигранным верховым дуэлям и голам со стандартов — в топ-5.

На фоне «ПСЖ», «Монако», «Марселя» и «Лиона» «Ланс» выглядит очень уж простецкой командой, которая во главу угла ставит практичность и эффективность действий, — но в этом и их сила. Не удивляйтесь, если они продержатся в лидирующей группе вплоть до конца чемпионата.

На «Лилль» надеяться не стоит. Чемпионы Франции лишились лидеров и готовы вернуться на позицию середняка

Кого мы забыли? Ах да, действующих чемпионов Франции. Увы, «Лилль» останется в памяти как автор одного хита — слишком крупные потери понесла команда в межсезонье. Главный архитектор успеха Кристофер Гальтье ушел работать в «Ниццу», а звезды команды разъехались кто куда: вратарь Майк Менье — в «Милан», опорник Бубакари Сумаре — в «Лестер», вингер Луис Араухо — в МЛС, остальные в клубы попроще.

«Лилль» хорошо заработал на своем чемпионстве и наверняка еще постарается отобрать очки у оппонентов в Лиге чемпионов (в первом туре сгоняли безголевую ничью с «Вольфсбургом»), но на длинной дистанции чемпионата ему ничего не светит.

Матч «ПСЖ» — «Лион» сегодня покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Начало трансляции — в 21:40 по московскому времени.

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