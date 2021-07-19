Путь «Спартака» в ЛЧ лежит через «Бенфику». Ее нынешний тренер ненавидит Виторию

В прошлом году «Бенфика» потратила 100 миллионов на трансферы, но ничего не выиграла.

В прошлом году «Бенфика» потратила 100 миллионов на трансферы, но ничего не выиграла.

По итогам жеребьевки московский «Спартак» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с лиссабонской «Бенфикой».

Нынешний тренер «Спартака» Руй Витория работал в «Бенфике» с 2015-го по 2019-й и выиграл с ней шесть разных трофеев.

Первый матч пройдет в Москве 3 или 4 августа. Ответный — в Португалии 10 августа.

В «Бенфику» вернулся легендарный тренер Жорже Жезуш. Он потратил 100 миллионов евро на трансферы и проиграл все соревнования

У «Бенфики» были грандиозные планы на сезон–2020/21. Клуб потратил на усиление состава 105 миллионов евро — рекордная сумма не только для «Бенфики», но и для всех португальских клубов за всю историю.

В команду вернулся Жорже Жезуш, выигравший три чемпионских титула в период с 2009-го по 2015-й. Европейскому зрителю Жезуш был больше известен как специалист, который дважды подряд проиграл финал Лиги Европы, но для Португалии это настоящая величина.

Однако еще до остановки чемпионата Португалии из-за пандемии коронавируса сезон «Бенфики» быстро превратился в катастрофу:

в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Бенфика» уступила греческому ПАОК

Суперкубок Португалии выиграл «Порту»

из Кубка лиги «Бенфику» выбила «Брага»

«Брага» же победила «Бенфику» и в финале Кубка Португалии

В таблице чемпионата команда Жезуша заняла итоговое третье место, подарив «Спортингу» первый чемпионский титул за 19 лет

Любой другой тренер был бы отправлен в отставку с такими результатами, но кредит доверия к Жезушу велик. К тому же всем давно известно, что это тренер, предпочитающий долгострой, — он никогда не едет на старом багаже и всякий раз устанавливает свой стиль игры.

«Бенфика» играла зрелищнее и раскованней основных конкурентов за чемпионский титул — «Порту» и «Спортинга». Ее подвела неорганизованная игра в обороне, связанная с продажей Рубена Диаша в «Манчестер Сити». Диаш решил все проблемы Пепа Гвардиолы в защите, но столь же разрушительным был эффект в отношении «Бенфики».

На провальном сезоне неприятности для самого титулованного клуба Португалии не закончились. На прошлой неделе был арестован президент клуба Луиш Филипе Виейра — полиция обвиняет его в махинациях с налогами в особо крупных размерах. В должность и. о. президента клуба вступил бывший футболист сборной Португалии Руй Кошта. Прямо сейчас «Бенфика» переживает административный кризис.

Жезуш ненавидит Виторию и не держит его за тренера. Португальцы считают первого хорошим тактиком, а второго — отцом-командиром для игроков

У нового тренера «Спартака» Руя Витории богатая история отношений не только с «Бенфикой», но и лично с Жорже Жезушем. Именно его Витория сменил в лиссабонском клубе в 2015 году после того, как добился успехом с клубом второго эшелона «Виторией Гимараинш» (выиграл Кубок Португалии).

Жезуш обиделся на «Бенфику» за то, что клуб предложил ему продлить контракт на пониженных финансовых условиях, несмотря на 10 выигранных трофеев. Он ушел тренировать прямого конкурента — лиссабонский «Спортинг», за который когда-то выступал в качестве футболиста.

Витория подобрал команду в хорошем состоянии, добавил ей прагматизма и выиграл два чемпионата Португалии подряд (вместе с титулами Жезуша получалось, что «Бенфика» доминировала в стране на протяжении четырех лет). В дебютном сезоне Витория вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в следующем выиграл домашний требл.

Жезуш ревностно отнесся к нежеланному наследнику, и после победы над «Бенфикой» в Суперкубке Португалии заявил:

«Витория — умный специалист. Он сохранил в «Бенфике» все, как было. Все его идеи — это мои идеи. «Бенфика» не изменила вообще ничего. Я же изменил «Спортинг» с первого дня после назначения».

«Спортинг» в сезоне–2015/16 был очень хорош и набрал рекордные для клуба 86 очков, но у «Бенфики» Витории все равно оказалось больше.

Португальские журналисты придерживаются мнения, что Жезуш куда более искусный тактик, но зато Витория лучше находит общий язык с футболистами и является в этом смысле отцом-командиром. А вот Жезуш своего визави не считает даже за тренера.

«Витория полагает, что я одержим его «Бенфикой»? И что, я от этого плохой коллега или плохой тренер? Я не могу быть плохим коллегой, поскольку вообще не считаю Виторию за тренера. Он должен доказать, что он тренер. Чтобы управлять «Феррари», надо уметь ездить. Посмотрим, надолго ли хватит «Феррари» в его руках», — злословил Жезуш в январе 2016-го.

На этот сезон «Бенфика» усилилась только экс-игроком «Локомотива». Но нападение у нее очень грозное

После рекордной предыдущей трансферной кампании «Бенфика» в это межсезонье работает очень скромно. Из трех приобретенных игроков лишь на одного были потрачены деньги — защитник Хиль Диас из «Монако» был куплен за 1,5 миллиона евро.

Как свободный агент перешел Жоау Мариу, известный российским поклонникам футбола по игре за «Локомотив». С ним связана следующая любопытная история: в 2016 году он перешел из лиссабонского «Спортинга» в миланский «Интер». Как утверждают португальцы, в контракт игрока был вписан такой пункт: если «Интер» продает Мариу в какой-то другой португальский клуб, то обязан выплатить «Спортингу» процент.

Из «Интера» Мариу ушел в «Бенфику», но формально это не был прямой переход — полузащитник разорвал контракт с итальянским клубом и начал карьеру в «Бенфике» как будто с чистого листа. В «Спортинге» очень недовольны и грозят судебными разбирательствами.

А вот на продажах игроков «Бенфика» этим летом подняла уже 33,5 миллиона евро. Впрочем, никого из основы нет. Даже уехавшего в донецкий «Шахтер» Педриньо (18 миллионов евро) нельзя назвать важным для Жезуша футболистом.

Четыре самых опасных для «Спартака» игрока в составе «Бенфики»:

Правый полузащитник Рафа (рыночная стоимость 23 млн евро) — с большим отрывом лучший дриблер Португалии. За матч совершает по 3.4 удачных обводки. Также собирает на себе по 2.3 фола за игру, что вполне логично, учитывая высокий уровень техники.

Игроки левого фланга Гримальдо (22 млн евро) и Эвертон (20 млн евро) — с их края создается наибольшая опасность воротам соперника. На счету Гримальдо в предыдущем сезоне чемпионата Португалии 9 голевых передач, у Эвертона — 8. Оба в топ-5 по этому показателю.

Центральный нападающий Харис Сеферович (16 млн евро) — забил в прошлом сезоне 22 мяча в чемпионате Португалии (второй результат). Самый бьющий в Португалии — по 3 полноценных удара за игру.

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