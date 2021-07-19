Витория может быть доволен (?) - «Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов досталась «Бенфика». Итоги жеребьевки

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Спартак» попал в число несеянных команд. Также отметим, что УЕФА продолжает разводить клубы из России и Украины. Таким образом, красно-белые точно не могли попасть на донецкий «Шахтер».

Соперниками «Спартака» могли стать «Бенфика», «Монако», а также победитель пары «Селтик» — «Мидтьюлланд». В итоге жребий выдал москвичам команду из Лиссабона. Отметим, что ранее главный тренер «Спартака» Руи Витория, ранее работавший как раз в «Бенфике», выражал желание сыграть именно против «орлов».

Матчи 3-го отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа. Если «Спартак» пройдет первый для себя этап квалификации, то примет участие в 4-м отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 2 августа, а сами матчи — 17-18 и 24–25 августа.

Главное:

13:12 Путь представителей лиг:

ПСВ (Нидерланды)/ «Галатасарай» (Турция)— «Селтик» (Шотландия) / «Мидтьюлланд» (Дания)

«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)

«Генк» (Бельгия) — «Шахтер» (Украина)

«Монако» — «Рапид» (Австрия)/ «Спарта» (Чехия)

Путь чемпионов:

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)

«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)

«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)

«Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Ференцварош» (Венгрия) /«Жальгирис» (Литва) — «Славия» (Чехия)

13:00 Все! Звучит гимн Лиги чемпионов — церемония жеребьевки начинается!

12:39 Красно-белые в товарищеских матчах показали результативный и грамотный футбол. Если все будет также и в официальных играх — команде Руя Витории по силам пройти и «Бенфику», и «Монако». По ссылке — лучшие моменты вчерашней встречи с «Химками» (и, конечно же, гол-шедевр Ларссона):

12:30 Пока мы только готовимся к жеребьевке, лидеры «Спартака» уже определились, с кем хотят сыграть. Пресс-служба красно-белых спросили о предпочтениях у Джордана Ларссона и Самюэля Жиго:

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