У «Реала» тоже все плохо с финансами. Но Флорентино Переса надо похвалить — он не довел ситуацию до уровня «Барселоны»

Вот что значит вовремя затянуть пояса.

Вот что значит вовремя затянуть пояса.

Мадридский «Реал» не покупает футболистов на протяжении двух лет. Единственное приобретение за это время — Давид Алаба в качестве свободного агента.

не покупает футболистов на протяжении двух лет. Единственное приобретение за это время — в качестве свободного агента. За эти два года «Реал» недосчитался 500 миллионов евро прибыли, на которую рассчитывал до пандемии.

Тем не менее президент Ла Лиги Хавьер Тебас убежден, что президент «Реала» Флорентино Перес провел хорошую работу по сохранению финансовой стабильности клуба.

Бюджет «Реала» за два года сократился вдвое. На переход Мбаппе этим летом рассчитывать не приходится

О финансовом кризисе мадридского «Реала» на фоне пандемии коронавируса так мало говорят только по одной причине — у «Барселоны» ситуация в несколько раз хуже. Однако это не означает, что у принципиальных соперников каталонцев все хорошо.

Пандемия застала «Реал» в очень неудобное время: клуб как раз вложил 600 миллионов евро в обновление стадиона «Сантьяго Бернабеу». Из-за отсутствия прибыли от продажи билетов на матчи, от продажи сопутствующих товаров в день матча и потери спонсорских отчислений в бюджете образовалась дыра в размере 300 миллионов евро.

Собственно, Флорентино Перес говорил об этом открытым текстом, когда встал во главе запуска Суперлиги. Неудивительно, что именно боссы «Реала» и «Барселоны» держались за гиблый проект до последнего — в отличие от английских и итальянских клубов (и «Атлетико»), для них это виделось последним способом удержать прежние обороты развития.

«Мадридский «Реал» серьезно пострадал за последние два года. За два года мы недополучили 500 миллионов евро. Только щедрость наших футболистов позволила нам остаться на плаву», — признавался Перес в июне.

Падение двух испанских грандов в жесткой системе внутреннего финансового фейр-плей (об этой системе мы рассказывали в материале про «Барсу») можно проиллюстрировать цифрами по общей платежной ведомости:

перед сезоном–2019/20 «Барселона» тратила на зарплаты 671 миллион евро, «Реал» — на 30 миллионов евро меньше;

к сезону–2020/21 потолок зарплат для каталонцев снизился почти наполовину — до 347 миллионов евро, у «Реала» — до 473 миллионов евро;

сейчас «Барса» упирается в сумму 160 миллионов евро, «Реал» тоже продолжает падать, но все-таки не такими темпами — в их распоряжении будет около 300 миллионов евро на зарплаты (у «Манчестер Сити», для сравнения, в прошлом сезоне было 410 миллионов евро).

«Реал» вот уже два года не инвестирует в приобретение футболистов. Летом 2019-го Перес потратил 250 миллионов евро на Эдена Азара, Луку Йовича, Эдера Милитао и Ферлана Менди. Чуть позже к ним присоединился бразилец Рейньер еще за 30 миллионов евро. С тех пор состав усиливали только футболисты, возвращающиеся из аренды (плюс свободный агент Давид Алаба).

Отсутствие глубины состава серьезно подорвало потенциал «Реала» в прошлом сезоне, особенно когда пошли травмы одна за другой. Нестабильная финансовая обстановка наверняка повлияла на решение Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера. Он прекрасно понимает, что состав требует омоложения, но средств на это просто нет.

Когда француз возвращался в «Реал», он просил Переса приобрести Килиана Мбаппе, но нападающий до сих пор находится в «ПСЖ» и маловероятно, что переедет в испанскую столицу этим летом. Мадридский клуб просто не потянет ни трансфер, ни зарплату суперзвезды мирового футбола. В таком сложном положении «Реал» еще не был в XXI веке.

Флорентино Перес вовремя врубил режим экономии. Теперь команда омолодится естественным образом

Почему же при всем мраке ситуации президент Ла Лиги Хавьер Тебас, не питающий к Пересу никаких нежных чувств, с уважением отзывается о работе мадридского клуба в последние два года?

«У «Реала» очень хорошая ситуация после пандемии благодаря тем решениям, которые принимал клуб. Они справились с пандемией на удивление здорово», — заявил Тебас на прошлой неделе.

В отличие от президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, Перес гораздо раньше осознал все риски складывающейся ситуации и затянул пояс. Дело не только в том, что «Реал» перестал покупать игроков, но и в том, что он начал сбрасывать не самые нужные активы.

Продажа Ашрафа Хакими, Серхио Регилона и Оскара Родригеса принесла клубу около 100 миллионов евро. Двух высокооплачиваемых футболистов отпустили на минимально допустимых условиях: Гарет Бэйл ушел в аренду в «Тоттенхэм», а Хамес Родригес как свободный агент перешел в «Эвертон». В январе этого года с зарплатную ведомость облегчили ушедшие в аренды Мартин Эдегор и Лука Йович.

Игроки мадридского клуба охотно пошли на добровольное понижение зарплаты, полностью отказавшись от всех бонусов, причитавшихся за победу в чемпионате Испании по итогам сезона–2019/20, — это сэкономило клубу 30 миллионов евро. Аналогичные процессы прошли и в совете директоров — от понижения зарплаты до сокращений или перевода на менее оплачиваемые должности.

В «Барселоне» все необходимые меры принимались неоперативно и с сопротивлением. Футболисты не хотели верить доставшему всех Бартомеу и не были убеждены, что сокращение зарплаты необходимо. Тем более что руководство «Барсы» придумывало какие-то аферистские ходы типа обмена Артура на Миралема Пьянича по завышенным ценам. В итоге соотношение зарплатной ведомости к доходу клуба в «Реале» составило 57% при рекомендованном показателе УЕФА в 70%. В «Барселоне» оно выходило за рамки 100%.

Да, больших звезд «Реал» не может себе сейчас позволить, но Флорентино Перес открыто намекает, что когда-то и будущие чемпионы пришли в состав команды совсем молодыми.

«У нас классная команда, в которой много молодых футболистов. В предыдущие годы в защите у нас играли Карвахаль, Марсело и Варан, перешедшие к нам в 18 лет, и Рамос, попавший к нам в 19. Это была одна из лучших защит в истории футбола. Молодежи надо доверять, развивать ее и приглядывать за ней», — сказал Перес.

Новый тренер «Реала» Карло Анчелотти, знакомый со «старой гвардией» команды, в комментариях повторяет мнение Переса. Через вынужденное омоложение в прошлом сезоне прошла «Барселона». Теперь черед «Реала».

До начала сезона «Реал» покинут еще несколько футболистов. В их число могут попасть Варан, Асенсио или даже Азар

Задача «Реала» на остаток межсезонья — еще больше разгрузить платежную ведомость и сократить состав, который в данный момент насчитывает 35 футболистов.

«У нас большой состав, и первым делом надо изучить игроков, которые уже есть, а также немного его сократить. Я хорошо знаю состав, включая молодежь и тех, кто вернется из аренд. У нас много вариантов, и надо просто спокойно все проанализировать», — Анчелотти практически устраивает сеанс психотерапии для взволнованных болельщиков.

Прежде всего стоило бы избавиться от Эдена Азара и Гарета Бэйла, которые отъедают 13% от всей зарплатной ведомости «Реала», но при этом приносят минимум пользы на поле из-за своей травматичности. Однако продать их, да еще и с выгодой, будет не легче, чем «Барселоне» найти покупателей для Коутиньо, Дембеле или Гризманна. Возможно, Анчелотти просто придется найти подход к обоим футболистам и сделать так, чтобы вложенные деньги хоть как-то были отработаны в спортивном плане. В этом ему должен помочь физиотерапевт Антонио Пинтус, с которым они раньше работали в Италии.

Хороший вариант продажи — Рафаэль Варан. Защитнику 28 лет, его агенты рассчитывают подписать последний большой контракт в карьере, и за Варана реально можно выручить более 50 миллионов евро от какого-нибудь из манчестерских клубов. Центральные защитники на замену есть — Алаба, Милитао, Начо и Хесус Вальехо.

Есть целая плеяда игроков, которые были в свое время приобретены «на вырост», но так пока и не вышли на уровень железной основы: Винисиус Джуниор, Родриго, Браим Диас, Такефуса Кубо, Марьяно Диас и с оговорками Марко Асенсио. Потерю каждого из них «Реал» тоже переживет, хотя некоторых придется ждать до окончания Олимпийских игр.

Лукас Васкес недавно подписал новый контракт с клубом, поэтому у «Реала» есть два варианта на правый фланг обороны и Альваро Одриосола становится лишним. Тем более что его игра в прошлом часто вызывала критику у болельщиков и журналистов.

«Реал» продолжит тренд на продажу не самых важных футболистов на фоне отсутствия больших покупок. Это не увеличивает шансы команды на победу во всех турнирах, но позволяет сохранять более-менее устойчивое финансовое положение. Если болельщикам мадридского клуба не нравится такая стратегия, они могут просто посмотреть на то, что происходит сейчас с «Барселоной». Вот от чего их уберег Флорентино Перес.

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