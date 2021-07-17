«Зенит» снова разгромил «Локомотив», теперь в Суперкубке. Как это было

Репортаж корреспондента «Матч ТВ» из Калининграда.

Репортаж корреспондента «Матч ТВ» из Калининграда.

Калининград принимал Суперкубок России впервые. От Петербурга туда примерно в два раза ближе, чем до Москвы. Приблизительно таким же в городе, а потом и на стадионе оказалось и соотношение болельщиков «Зенита» и «Локомотива» — два к одному в пользу петербуржцев. Это официально. А визуально: порядка 3000 людей в атрибутике «Зенита» и около 1000 в цветах железнодорожников.

К слову, поклонники «Зенита» еще с вечера пятницы вовсю гуляли по городу. А заодно прикинули маршрут для прохода по Калининграду от острова Канта (исторического центра. — «Матч ТВ») до стадиона, впоследствии благополучно осуществив этот план.

Часть соскучившихся за межсезонье фанатов чуть ли не круглосуточно дежурила возле отеля, где остановились петербуржцы. Просили позвать Вендела, Дзюбу или Малкома — чтобы пожелать удачи и сфотографироваться. «Поймали» их в итоге, уже когда «Зенит» выезжал на игру.

Остальные 10 000 зрителей на стадионе «Калининград» оказались местными. По случаю футбольного праздника калининградцы доставали из закромов самое ценное и в этом шли на Суперкубок. Кто в футболке «Барселоны», кто в атрибутике «МЮ». А кто-то в форме сборной России или в майках с символикой только что закончившегося Евро-2020.

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Главные тренеры «Локо» и «Зенита» Марко Николич и Сергей Семак тоже, видимо, соскучились по официальным встречам и друг другу — перед игрой они с удовольствием пообщались. Возможно, даже на тему реформ в российском футболе, а может, и насчет трансферов. Тем более что обе команды начали сезон с потерями и без приобретений.

В «Локо» уже нет Чорлуки, который завершил карьеру, «Зенит» не продлил контракты с Луневым, уехавшим в «Байер» свободным агентом, и — на данный момент — с Жирковым.

К слову, сам Юрий Валентинович был на трибуне, сейчас он вместе с семьей отдыхает именно в Калининграде. Футбольное будущее Жиркова пока неизвестно. В первую очередь надо залечить травму, полученную на Евро, а дальше, по нашим данным, возможны варианты. В том числе продолжение карьеры в «Зените». Как игрока или в ином качестве — это уже зависит от состояния здоровья.

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Если Николич выпустил своих сборников с первых минут, то Семак оставил Дзюбу и Ловрена в запасе. Тем не менее счет открыл именно участник Евро-2020. Далер Кузяев грамотно сыграл на перехвате, а дальше сольно исполнил.

При этом обе команды весь первый тайм довольно резво передвигались по полю, несмотря на то, что сезон начали на неделю раньше остальных.

В дебюте второго тайма «Локомотив» побежал было отыгрываться, но попался на контратаке. Причем Вендел вырезал такую передачу из центра поля на Азмуна, что иранец, по сути, реализовывал буллит. Отчасти виноват во всем этом оказался Пабло — в падении пытался прервать пас от Вендела, но махнул мимо.

В итоге до 6:1, как в концовке минувшего чемпионата, дело не дошло, но счет вновь оказался крупным. Гилерме подарил мяч вышедшему на замену Дзюбе, тот не стал жадничать и чуть ли не донес его до ног Ерохина. 3:0 — и скандирование «Чемпионы! Чемпионы!» от зенитовского виража.

Калининградцы внезапно вспомнили, что именно они принимают Суперкубок, и со смехом затянули в ответ: «Балтика», «Балтика»!»

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В раздевалке, украшенной львами (специальные панно забрали на память, как и сетку ворот, которые были под виражом), от души обливались шампанским и стучали по столу, а Семак благодарил команду.

Когда все сели в автобус, многие болельщики просили выйти Дзюбу. Сфотографироваться, дать автограф. Забыв, что когда Артем выходил на замену, некоторые его освистывали.

В итоге в народ пошел сам главный тренер, а автобус проводили аплодисментами.

Суперкубок России-2021

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Кузяев, 27. Азмун, 57. Ерохин, 83

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