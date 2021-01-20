«Хендрикса звали в Испанию и Германию, а Тиль по-прежнему топ-игрок». Интервью с агентом двух спартаковских голландцев

- Фулько ван Куперен — генеральный директор нидерландского агентства Muy Manero
- У него два подопечных в московском «Спартаке» — новичок Йоррит Хендрикс, а также Гус Тиль, находящийся в аренде во «Фрайбурге»
- Поговорили о последней сделке Куперена с красно-белыми
- И о будущем самого дорогого приобретения Леонида Федуна
— Быстро договорились со «Спартаком» по трансферу Хендрикса?
— Всего за несколько дней. Могу отметить, что способ ведения переговоров был очень быстрым и правильным.
— Кто их проводил со стороны «Спартака»? Пришлось ли подключиться Леониду Федуну?
— Нет, участвовал только Дмитрий Попов.
— Это вы предложили игрока «Спартаку» или наоборот?
— «Спартак» сам вышел на нас.
— Мог ли Хендрикс продлить контракт с ПСВ? И если да, почему этого не сделал?
— Да, мог. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.
— Кто-то хотел Хендрикса помимо «Спартака»?
— Да, клубы из Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и МЛС. Увы, названия команд раскрыть не могу.
— Правда ли, что пару лет назад Йоррита предлагали «Динамо» за 5 млн евро?
— Ничего об этом не знаю.
— Почему в ряде источников фигурирует сумма в 700 тысяч евро, а в других говорится про 500 тысяч за трансфер Хендрикса в «Спартак»? Какая цифра верна?
— Без комментариев. Детали по финансовым вопросам мы не разглашаем.
— Многие футболисты из Нидерландов так и не смогли адаптироваться и заиграть в России. Почему у Хендрикса получится?
— Потому что Йоррит имеет огромный опыт и отличное резюме — он играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, плюс у него очень сильный характер.
— Не смущало, что Доменико Тедеско летом уходит и вскоре Хендриксу придется работать с новым тренером?
— Я не знал, что он уходит. Общался с Поповым, а не с тренером. Могу лишь сказать, что Йоррит работал со многими специалистами и никогда не имел ни с кем проблем. Он универсальный игрок.
— На какой позиции принесет максимальную пользу «Спартаку»?
— Действуя в качестве «шестерки» и «восьмерки».
— Что происходит с Гусом Тилем? Он сейчас почти не играет за «Фрайбург».
— Ответ прост: вы знаете, что Гус получил травму в последней игре за «Спартак», и только сейчас вновь набрал хорошую форму.
— Каково его мнение — он хочет вернуться эти летом в «Спартак» или попробует закрепиться в другой лиге?
— Он переходил из АЗ, будучи очень хорошим игроком — настоящей «десяткой»! Забил много голов, отдал много голевых передач, вызывался в сборную!
Он по-прежнему топ-игрок. Нельзя так легко списывать молодых футболистов со счетов и нельзя судить обо всем по одному лишь сезону. Предыдущий тренер ушел, а у нового — другие идеи и тактика, в его системе не находилось места для такой «десятки», как Тиль. Но вы должны понимать, что у него нет никаких проблем с Тедеско и он уважает решения тренера.
Повторяю, Гус — очень хороший игрок, он исключительно силен морально и физически. Мы нашли хорошее решение с его арендой в Германию. Посмотрим, что случится в этом и следующем сезоне.
— Многие считают этот трансфер ошибкой.
— Совершенно с этим не согласен. Вы же знаете, сколько игроков перешло в новый клуб и им после этого потребовалось время. Могу привести кучу примеров — из АПЛ, Ла Лиги, Серии А. Люди судят о многом слишком быстро и легко, но нужно смотреть на вещи в более длительной перспективе.
— Скоро «Спартаку» предстоит искать нового главного тренера. Можете посоветовать кого-то из Нидерландов? Возможно, при таком тренере и Гус Тиль расцветет?
— В «Спартаке» работают топовые люди. Они отлично знают, что делают и не нуждаются ни в каких советах. Это фантастический клуб!
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