«Хендрикса звали в Испанию и Германию, а Тиль по-прежнему топ-игрок». Интервью с агентом двух спартаковских голландцев

Алексей Ковалев пообщался с Фулько ван Купереном.

Алексей Ковалев пообщался с Фулько ван Купереном.

Фулько ван Куперен — генеральный директор нидерландского агентства Muy Manero

У него два подопечных в московском «Спартаке» — новичок Йоррит Хендрикс, а также Гус Тиль, находящийся в аренде во «Фрайбурге»

Поговорили о последней сделке Куперена с красно-белыми

И о будущем самого дорогого приобретения Леонида Федуна

— Быстро договорились со «Спартаком» по трансферу Хендрикса?

— Всего за несколько дней. Могу отметить, что способ ведения переговоров был очень быстрым и правильным.

— Кто их проводил со стороны «Спартака»? Пришлось ли подключиться Леониду Федуну?

— Нет, участвовал только Дмитрий Попов.

— Это вы предложили игрока «Спартаку» или наоборот?

— «Спартак» сам вышел на нас.

— Мог ли Хендрикс продлить контракт с ПСВ? И если да, почему этого не сделал?

— Да, мог. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.

— Кто-то хотел Хендрикса помимо «Спартака»?

— Да, клубы из Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и МЛС. Увы, названия команд раскрыть не могу.

— Правда ли, что пару лет назад Йоррита предлагали «Динамо» за 5 млн евро?

— Ничего об этом не знаю.

— Почему в ряде источников фигурирует сумма в 700 тысяч евро, а в других говорится про 500 тысяч за трансфер Хендрикса в «Спартак»? Какая цифра верна?

— Без комментариев. Детали по финансовым вопросам мы не разглашаем.

— Многие футболисты из Нидерландов так и не смогли адаптироваться и заиграть в России. Почему у Хендрикса получится?

— Потому что Йоррит имеет огромный опыт и отличное резюме — он играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, плюс у него очень сильный характер.

— Не смущало, что Доменико Тедеско летом уходит и вскоре Хендриксу придется работать с новым тренером?

— Я не знал, что он уходит. Общался с Поповым, а не с тренером. Могу лишь сказать, что Йоррит работал со многими специалистами и никогда не имел ни с кем проблем. Он универсальный игрок.

— На какой позиции принесет максимальную пользу «Спартаку»?

— Действуя в качестве «шестерки» и «восьмерки».

— Что происходит с Гусом Тилем? Он сейчас почти не играет за «Фрайбург».

— Ответ прост: вы знаете, что Гус получил травму в последней игре за «Спартак», и только сейчас вновь набрал хорошую форму.

— Каково его мнение — он хочет вернуться эти летом в «Спартак» или попробует закрепиться в другой лиге?

— Он переходил из АЗ, будучи очень хорошим игроком — настоящей «десяткой»! Забил много голов, отдал много голевых передач, вызывался в сборную!

Он по-прежнему топ-игрок. Нельзя так легко списывать молодых футболистов со счетов и нельзя судить обо всем по одному лишь сезону. Предыдущий тренер ушел, а у нового — другие идеи и тактика, в его системе не находилось места для такой «десятки», как Тиль. Но вы должны понимать, что у него нет никаких проблем с Тедеско и он уважает решения тренера.

Повторяю, Гус — очень хороший игрок, он исключительно силен морально и физически. Мы нашли хорошее решение с его арендой в Германию. Посмотрим, что случится в этом и следующем сезоне.

— Многие считают этот трансфер ошибкой.

— Совершенно с этим не согласен. Вы же знаете, сколько игроков перешло в новый клуб и им после этого потребовалось время. Могу привести кучу примеров — из АПЛ, Ла Лиги, Серии А. Люди судят о многом слишком быстро и легко, но нужно смотреть на вещи в более длительной перспективе.

— Скоро «Спартаку» предстоит искать нового главного тренера. Можете посоветовать кого-то из Нидерландов? Возможно, при таком тренере и Гус Тиль расцветет?

— В «Спартаке» работают топовые люди. Они отлично знают, что делают и не нуждаются ни в каких советах. Это фантастический клуб!

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