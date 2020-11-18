«Вместо 10 000 долларов начал получать 300 и задумался». Говорим о деньгах и основах инвестиций с воспитанником «Спартака»

Бывший футболист РПЛ и сборной Казахстана открыл образовательные курсы для футболистов.

Бывший футболист РПЛ и сборной Казахстана открыл образовательные курсы для футболистов.

Чуть больше года назад Андрей Сидельников дал большое интервью Денису Романцову, в котором рассказал много яркого о своей карьере:

Батя-спонсор, скотобойня в Херенвене и ночные кошмары

Травма позвоночника, разговор с Романцевым и тренировки с Черчесовым

Террористы, снайперы и СИЗО

295 км/ч на «феррари», «Золотой мяч» и коксартроз

Каррера, Ребров, Самедов и многое другое

История спартаковского вратаря: съемка для Playboy, церемония «Золотого мяча» и бизнес-школа для Рассказова и Максименко

Меня зацепила история о бизнесе Андрея — курсах инвестиций для футболистов, которые он начал развивать после завершения карьеры. Идея в том, чтобы научить игроков правильно управлять своими финансами. Очевидно, что эта очень актуальная тема сейчас для общества в целом:

1) Повышенный интерес к фондовому рынку, который стал максимально доступной площадкой для любого желающего. Уже несколько лет число открытых счетов на московской и питерской биржах обновляет рекорды

2) Финансовый кризис — это падение доходов, соответственно — желание найти новые возможности заработка. Рынок акций часто привлекает новичков именно в кризис, потому что в это время происходит серьезная просадка, что дает шанс приобрести акции по выгодным ценам. «Кризис = возможности»

Поэтому я набрал Сидельникову и предложил встретиться, чтобы обсудить финансовую грамотность, типичные ошибки при инвестициях и развитие его проекта. Говорили на «ты» по просьбе Андрея.

— Ты только что прилетел из Казахстана. Ездил по делам?

— Моя жена из Алма-Аты, она навещала родственников, а я решал вопрос с гражданством. Во время карьеры получил их паспорт, чтобы не быть легионером в местной лиге. А чтобы вернуть российское гражданство, нужно было отказаться от казахстанского.

— Звучит сложно.

— Это было необходимый шаг тогда, для клуба слишком роскошно держать вратаря-легионера. Кроме того, мне предложили играть за сборную Казахстана. Сначала отказывался, хотел проводить больше времени с семьей, но потом решил, что играть за Казахстан — это хорошая идея. Ни разу не пожалел. Попасть в сборную России шансов не было, а так я сыграл против Германии, Нидерландов, Бельгии, Австрии. 29 матчей провел, чем очень горжусь.

— Как появилась идея начать инвестировать?

— Никакого мотивирующего примера не было, просто пришло понимание, что деньги от зарплаты я трачу не все, а жить после карьеры на что-то нужно. Как и все футболисты поначалу, начал разбрасывать деньгами без каких-либо знаний. Нормальных инвестиций не выходило, это было очень глупо.

Недавно Гилерме попал на большие деньги, жена Евсеева тоже рассказывала, что их обманули мошенники. Это невероятно распространенная история, а ведь мы не знаем о большинстве таких случаев, потому что футболисты стесняются рассказывать. Я инвестировал в недвижимость, передавал свои финансы в доверительное управление и семейный бизнес — гостинично-спортивный комплекс с уклоном в сторону тенниса. Вот он до сих пор работает, а все остальное — убытки.

— Что сделал, чтобы стать осознанным инвестором?

— Прежде всего, осознал, что я лох в этом вопросе. Потерял очень много денег из-за незнания процессов. Взял паузу, начал копить. Потом встретил хорошего партнера — инвестора-предпринимателя, который занимается бизнесом с 18 лет. Случайно пересеклись в Таиланде, и он задал мне несколько вопросов:

— Андрюх, что будешь делать после карьеры?

— Что ты сделал с деньгами, которые заработал?

— Допускал много ошибок? Бывает, но что сделал для того, чтобы их не повторить?

— Что ты умеешь вообще?

Он помог мне встать на правильный путь, дал четкую установку, что без знаний буду продолжать идти как слепой котенок. Как бы совсем себя не загнал себя в яму. Потом объяснил ему, что в такой ситуации находятся почти все футболисты, и появилась идея открыть онлайн-школу.

Прошел специальный курс по созданию образовательного онлайн-продукта, и мы запустились. Те курсы стоили мне миллион рублей — это сумасшедшие деньги, но партнер настоял, что мне нужно взять самые дорогие: «Иначе сольешься». Он был прав, потому что спустя несколько месяцев обучения осознал, насколько туп, насколько мне не хватает знаний. Мой мозг не был адаптирован к обучению, поэтому очень хотелось бросить. И потраченный лям как раз помог перебороть это желание и все-таки закончить обучение.

— Ты мог позволить себе потратить миллион рублей на курсы?

— Да, потому что понял в 28-29 лет, что мне нужно просто копить в валюте и никуда не вкладывать, пока не получу знания. Обязательно кинули бы.

В тот момент я перешел из нальчикского «Спартака» (команды РПЛ) в «Орел» (команду ПФЛ). Вместо 10 000 долларов начал получать 300. Тогда начал экономить. Почти все доходы переводил в валюту и прятал в банк. Например, отказался от покупки машины в Казахстане, потому что вполне мог ходить пешком и ездить на такси.

— Твоя жизнь стала хуже? Стал хуже есть или одеваться?

— Вообще нет. Просто отказался от ненужных трат на понты и подарил себе свободу на первые годы после карьеры. То есть сейчас я могу позволить себе спокойно учиться и заниматься своим проектом.

— При анонсе курсов вы обещаете футболистам, что те «узнают, в каком направлении двигаться, какую выбрать профессию». Это как?

— Это история про направление мышления. Если бы у меня была возможность начать мыслить так в 22-23 года, пройти подобные курсы, начать читать и общаться с профессионалами, то у меня были бы совсем другой уровень адаптации к жизни после футбола. Да и капитал, скорее всего, тоже. Но у меня не хватило мозгов начать готовиться к будущему заранее.

На самом деле история про самоопределение после спорта реально актуальна. И мы ведем с игроками типичные диалоги:

— Кем ты хочешь стать после карьеры?

— Хочу быть где-нибудь в руководстве футбольного клуба.

— Хорошо, что ты можешь для этого предложить?

— Ничего.

— Давай начнем со спортивного менеджмента. Почитай вот это, обрати внимание на эти курсы и так далее.

— Грубо говоря, приводите за руку.

— Можно сказать и так. Главное и первоочередное — копить деньги, второй этап — осознавать, как их можно потратить в будущем. Явно на содержание своей семьи и на образование до тех пор, пока не найдешь себе новое стабильное занятие. Ведь даже для того, чтобы стать тренером, нужно заплатить деньги, чтобы научиться.

Третье — создание собственного проекта или инвест-стратегии, чтобы вкладывать деньги. Примерно так мы выстраиваем курс. Я встречался не так давно с Вячеславом Малафеевым и Олегом Самсоновым в Питере. Они работают в недвижимости, оба очень довольны своим новым амплуа и уже стали экспертами в этой области. Это реально крутые примеры, как найти себя в чем-то новом после футбола.

— Но таких единицы?

— Катастрофически мало. У меня нет сходу примера из России. Только в Казахстане есть друг, который начал инвестировать деньги в бизнес друга, открыл ресторан и теперь они вместе развивают бренд. Все круто работает, они молодцы. Но это единичный случай, когда партнер не кинул и из этого вышло что-то хорошее. А начинали с пивных ларьков.

Даже сейчас смотрю на спортсменов, которые заканчивают. Никто не выходит за рамки, к сожалению. Все остаются в спорте, чего-то ждут, не учатся и в итоге возвращаются в футбол на скромные позиции.

— Сколько ты рекомендуешь откладывать от зарплаты?

— Зависит от зарплаты. Чем больше, тем лучше. Если есть своя квартира и машина, то вполне можно откладывать большую часть. Условно: 200 тысяч от 300. Эту идею непросто навязать. Некоторые говорят: «Нам не нравится считать свои расходы и распределять каждую копейку». Но это обязательно нужно делать. Вообще всем. Определяешь сумму для необходимого комфорта жизни и стараешься держать себя в ее рамках. Остальное стабильно откладываешь.

— Есть смысл инвестировать, если получаешь среднестатистическую зарплату?

— Да, почему нет? Но только если делаешь это с умом и знаниями. Если предположить, что у семьи доход 100 тысяч рублей, и она может прожить на 70, то можно откладывать 30 тысяч ежемесячно. В год это 360 тысяч рублей. За 10 лет это 3,6 миллионов только отложенных денег без учета роста цены акций, дивидендов, а также сложного процента. За 10 лет вы вполне можете удвоить эту сумму, то есть заработаете 7,2 миллиона рублей. Это цена квартиры в Москве.

— Тебе не кажется глобальной проблемой отсутствие образования? У нас не учат этому в школах и нет в целом культуры инвестирования.

— Она только зарождается — факт, хотя в богатых странах — это норма. Люди инвестируют часть дохода с первой же зарплаты. За всю жизнь человек откладывает на пенсию, чтобы потом не зависеть от государства и его пенсий, которые мало кого устраивают даже в развитых странах. В России культура инвестирования в фондовый рынок стала активно развиваться совсем недавно, поэтому образования, конечно, не хватает.

— Когда весной рынок упал на 20 процентов, игроки массового ломанулись к тебе с вопросом, что творится?

— Нет, потому что мы изначально объясняли ребятам, что рынок может, как стремительно падать, так и бурно расти. Нужно инвестировать только в долгий срок. Было непросто, но в конечном счете они поняли идею.

Кстати, с начала пандемии к нам пришло очень много учеников. Мы тогда еще и запустили отзывы в Инстаграме от Артема Реброва и других спортсменов. Вообще у меня есть мечта сделать подобный образовательный проект не только для футболистов, но и для всех желающих, но пока мы работаем только с узкой аудиторией.

— Многие купили твои курсы?

— Максименко, Ребров, Петров, Рассказов, Умяров, Медведев, Лунев, Самедов, Медведев, Цаллагов, Меркулов, Лунев, Коломейцев, Шешуков, Нигматуллин, Киняйкин, Игнатович, Филин + много ребят из Казахстана и других видов спорта.

У молодых ребят, которые прошли обучение — огромное будущее. Они, может быть, не осознают всю ценность этой работы сейчас, но через 10 лет, уверен, что они оценят, какое важное дело сделали, как им это помогло. У них впереди целая карьера и возможности подготовить себя к нормальной жизни после нее.

На самом деле проект идет непросто, потому что спортсмены не до конца понимают, зачем им вообще это надо. У нас нет постоянного потока людей, так как проблема в головах футболистов не слишком актуализирована, не все видят ценность в этом.

— В январе ты приезжал на сборы «Спартака» в Эмираты и занимался с игроками. Как на реагировал тренерский штаб?

— Мы заходили инкогнито и занимались по 30-40 минут после ужина в лобби. Не мешали никак, тренер даже не знал о нас. Только в свободное время ребят после ужина. У меня были большие сомнения — ехать на первый сбор, когда они под нагрузками, но зашло: ребятам понравилось, ведь на сборах делать особо нечего.

— У тебя есть совет для всех начинающих инвесторов?

— Главное — делать все на долгий срок и понимать, что именно ты делаешь и для чего. Обычно люди хотят быстрой наживы, а инвестиции так не работают. Важно выработать терпение и культуру инвестирования. Если вы сомневаетесь — выходить на фондовый рынок или нет, то лучше инвестируйте в свое образование. Без доверия к своим решениям и уверенности нет смысла в это ввязываться.

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