«От Черчесова получил по голове, потому что руки не так держал». Гинтарас Стауче — о работе в сборной и победе над Испанией

Знакомимся с тренером вратарей сборной России.
- «Матч ТВ» подготовил новый цикл программ «Тренерский штаб», посвященный специалистам, работающим со сборной России по футболу
- В эфир выйдут 4 эпизода по 15 минут. Зрители откроют для себя Станислава Черчесова (главного тренера), Мирослава Ромащенко (тренера), Гинтараса Стауче (тренера вратарей) и Владимира Паникова (тренера по физической подготовке) с необычной стороны
- Героем первого выпуска стал Гинтарас Стауче
О том, ругает ли вратарей
Маринато Гилерме, Гинтарас Стауче, Антон Шунин и Андрей Лунев / Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
— Последний раз сам вставал в ворота в 2009 году в «Спартаке». Потом решил не обижать своих вратарей, потому что всегда их обыгрывал. Из-за этого решил заняться только тренерской деятельностью. Не ругаю ребят на тренировках. В этом нет смысла. За что их ругать? Им нужно подсказывать. В этом заключается моя работа. Если допускается одна и та же ошибка, то нужно ее исправлять, а не ругать. Надо объяснять. Если вратарь талантливый, но не дисциплинированный, то научу его, объясню, покажу на своем примере.
Об успехе на ЧМ-2018
Игорь Акинфеев / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
— Говорил ли я с Акинфеевым перед серией пенальти с Испанией? Я всегда разговариваю с вратарями. Когда мы узнали, что будем играть с испанцами, я посмотрел всю их заявку. Посмотрел каждого игрока, бьет он или нет. В итоге получилось около 12 игроков. Мы с Игорем сели, я сделал ему лист, кто куда бьет. Затем подготовил его к игре. Перед серией пенальти я спросил у него, будет ли он брать этот лист. Он ответил: «Ты мне будешь показывать. Когда игрок подойдет к мячу, покажи в какой угол будет бить. Всё будет нормально». Все стояли в линию. От Черчесова я получил по голове, потому что я руки не так держал. Я ответил, что должен показать Игорю, куда соперник будет бить. Насколько я оказался прав? То, что мы взяли, так и было. Вот в матче с Хорватией было обиднее. Когда пробил Брозович, он ударил в свой обычный угол, только в этот раз пробил выше. Модрич пробил туда же, но мяч не послушался, попал в штангу, а затем отскочил в ворота.
Главный тренер Черчесов о Стауче
— Мы люди, которые для начала собрались делать дело. А потом это уже переходит в дружбу, что становится плюсом. Моя роль в работе с вратарями? Если в шутку, то не мешать. Если серьезно, то моя работа невидимая, а видимая — у Стауче. Он отвечает за команду в команде, как мы говорим. Он литовец, этим всё сказано. Нордический характер, целеустремленный, впитывающий. Он поиграл в нескольких странах, в том числе в Германии. Хорошо говорит на турецком, немецком, английском.
Артем Дзюба о Стауче
— Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: «Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, всё время что-то выдумываете». Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь.
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