Даже если Россия проиграет дважды в ноябре, то может занять первое место в Лиге наций. Все расклады (и самые невероятные тоже)

Разбираемся.

Разбираемся.

Сейчас у команды Черчесова тяжелый отрезок: 4 матча без побед (2 ничьих в Лиге наций), только 2 гола в этих 4 матчах, 0:0 с Молдавией, которая за последние 14 игр не уступила только дважды — России и Косово, казус с Дзюбой, лишивший команду капитана и лидера, и общая тенденция ноябрьских матчей — в этот отрезок Россия традиционно играет слабо.

За два тура до конца в нашей группе следующий расклад:

1. Россия — 8

2. Венгрия — 7

3. Турция — 3

4. Сербия — 2

Оставшиеся матчи:

15 ноября. Турция — Россия, Венгрия — Сербия

18 ноября. Сербия — Россия, Венгрия — Турция

Как обойти Венгрию

На бумаге все просто: если Россия побеждает в двух играх, то уверенно занимает первое место и выходит в Дивизион А. Там уже в соперниках будут в основном топ-сборные, но играть вполне можно, что доказывает пример Украины.

Только две победы сейчас, как кажется, недостижимый максимум для команды Черчесова. А любой другой результат дает шанс венграм. Если они победят в двух своих матчах, то, например, 4 баллов России будет уже недостаточно.

Важно, что венгры сейчас на подъеме — несколько дней назад они были в двух минутах от того, чтобы пролететь мимо Евро, но спаслись и победили Исландию. Второй момент: у Венгрии сейчас неплохая команда, есть восходящая звезда из «Зальцбурга» 20-летний Собослаи, к которому присматривается «Реал», и чей гол, кстати, вывел сборную на Евро, есть крепкие игроки из «Лейпцига», «Фрайбурга», «Майнца». Венгры дома могут победить многих — в отборе на Евро, например, обыграли Хорватию (2:1).

Поэтому России надо надеяться, что демотивированные сербы (упустившие в серии пенальти с шотландцами выход на Евро. Причем сербы играли дома) и турки отберут очки по максимуму.

Как обойти Турцию

Самый грустный сценарий, если Россия упадет вообще на третье место. Такое возможно в случае двух поражений, победы венгров над Сербией и двух побед Турции. Но ниже опуститься в любом случае не получится — это математически невозможно. То есть из Дивизиона B команда Черчесова не вылетит.

Победа или ничья с Турцией обеспечит России второе место, правда, лишит турков мотивации перед последним выездом в группе. Что может помочь Венгрии.

Вообще, изначально именно Турция рассматривалась фаворитом группы: по стоимости их состав сопоставим с сербским — 292 и 327 млн евро. Для сравнения: у России — 157 млн, у Венгрии вообще — 70 млн.

Но если Сербии явно не хватает психологии и качественного тренера (0:5 от Украины в отборе, домашние 3:2 с Люксембургом, поражение по пенальти от Шотландии), то Турция в последние пару лет играет круто и проиграла только раз — Исландии. При этом победив и сыграв вничью с Францией в отборе на Евро, той же Молдавии они дважды отгрузили по 4:0, достойно играли в атаку с Хорватией и Германией — оба раза по 3:3.

Как выиграть группу, проиграв оба матча в ноябре

Самый невероятный исход — занять первое место даже после двух поражений. Тогда надо верить в Сербию. Если они дважды победят, а Венгрия и Турция сыграют вничью, то у трех сборных будет по 8 очков — это Россия, Сербия и Венгрия.

По регламенту при равенстве очков все решают следующие критерии:

личные встречи (очки, разница мячей, голы, забитые мячи на выезде)

разница мячей во всех матчах

забитые голы во всех матчах

забитые голы во всех выездных матчах

количество побед

количество выездных побед

дисциплинарные очки (1 балл за желтую карточку, 3 — за красную карточку, прямую или полученную сложением двух предупреждений, 4 — желтая карточка, полученная помимо прямой красной карточки)

место в рейтинге УЕФА для национальных сборных

При таком раскладе первое место нам принесет самый первый пункт: Россия наберет в очных играх с Сербией и Венгрией 7 очков (3+4), а конкуренты — 6 и 4 балла соответственно.

Прямая трансляция матча Турция — Россия в 19:50 по мск

Лига наций. Турция — Россия

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