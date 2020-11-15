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Футбол

Даже если Россия проиграет дважды в ноябре, то может занять первое место в Лиге наций. Все расклады (и самые невероятные тоже)

15 ноября 09:25
Даже если Россия проиграет дважды в ноябре, то может занять первое место в Лиге наций. Все расклады (и самые невероятные тоже)
Станислав Черчесов / Фото: © РФС
Разбираемся.

Сейчас у команды Черчесова тяжелый отрезок: 4 матча без побед (2 ничьих в Лиге наций), только 2 гола в этих 4 матчах, 0:0 с Молдавией, которая за последние 14 игр не уступила только дважды — России и Косово, казус с Дзюбой, лишивший команду капитана и лидера, и общая тенденция ноябрьских матчей — в этот отрезок Россия традиционно играет слабо.

За два тура до конца в нашей группе следующий расклад:

  • 1. Россия — 8
  • 2. Венгрия — 7
  • 3. Турция — 3
  • 4. Сербия — 2

Оставшиеся матчи:

15 ноября. Турция — Россия, Венгрия — Сербия

18 ноября. Сербия — Россия, Венгрия — Турция

Георгий Джикия / Фото: © РФС

Как обойти Венгрию

На бумаге все просто: если Россия побеждает в двух играх, то уверенно занимает первое место и выходит в Дивизион А. Там уже в соперниках будут в основном топ-сборные, но играть вполне можно, что доказывает пример Украины.

Только две победы сейчас, как кажется, недостижимый максимум для команды Черчесова. А любой другой результат дает шанс венграм. Если они победят в двух своих матчах, то, например, 4 баллов России будет уже недостаточно.

Важно, что венгры сейчас на подъеме — несколько дней назад они были в двух минутах от того, чтобы пролететь мимо Евро, но спаслись и победили Исландию. Второй момент: у Венгрии сейчас неплохая команда, есть восходящая звезда из «Зальцбурга» 20-летний Собослаи, к которому присматривается «Реал», и чей гол, кстати, вывел сборную на Евро, есть крепкие игроки из «Лейпцига», «Фрайбурга», «Майнца». Венгры дома могут победить многих — в отборе на Евро, например, обыграли Хорватию (2:1).

Роланд Шаллаи и Доминик Собослаи / Фото: © REUTERS / Bernadett Szabo

Поэтому России надо надеяться, что демотивированные сербы (упустившие в серии пенальти с шотландцами выход на Евро. Причем сербы играли дома) и турки отберут очки по максимуму.

Как обойти Турцию

Самый грустный сценарий, если Россия упадет вообще на третье место. Такое возможно в случае двух поражений, победы венгров над Сербией и двух побед Турции. Но ниже опуститься в любом случае не получится — это математически невозможно. То есть из Дивизиона B команда Черчесова не вылетит.

Победа или ничья с Турцией обеспечит России второе место, правда, лишит турков мотивации перед последним выездом в группе. Что может помочь Венгрии.

Вообще, изначально именно Турция рассматривалась фаворитом группы: по стоимости их состав сопоставим с сербским — 292 и 327 млн евро. Для сравнения: у России — 157 млн, у Венгрии вообще — 70 млн.

Дженгиз Ундер и Дарио Мельняк / Фото: © Anadolu Agency / Contributor / Anadolu Agency / Gettyimages.ru

Но если Сербии явно не хватает психологии и качественного тренера (0:5 от Украины в отборе, домашние 3:2 с Люксембургом, поражение по пенальти от Шотландии), то Турция в последние пару лет играет круто и проиграла только раз — Исландии. При этом победив и сыграв вничью с Францией в отборе на Евро, той же Молдавии они дважды отгрузили по 4:0, достойно играли в атаку с Хорватией и Германией — оба раза по 3:3.

Как выиграть группу, проиграв оба матча в ноябре

Самый невероятный исход — занять первое место даже после двух поражений. Тогда надо верить в Сербию. Если они дважды победят, а Венгрия и Турция сыграют вничью, то у трех сборных будет по 8 очков — это Россия, Сербия и Венгрия.

Юрий Жирков / Фото: © РФС

По регламенту при равенстве очков все решают следующие критерии:

  • личные встречи (очки, разница мячей, голы, забитые мячи на выезде)
  • разница мячей во всех матчах
  • забитые голы во всех матчах
  • забитые голы во всех выездных матчах
  • количество побед
  • количество выездных побед
  • дисциплинарные очки (1 балл за желтую карточку, 3 — за красную карточку, прямую или полученную сложением двух предупреждений, 4 — желтая карточка, полученная помимо прямой красной карточки)
  • место в рейтинге УЕФА для национальных сборных

При таком раскладе первое место нам принесет самый первый пункт: Россия наберет в очных играх с Сербией и Венгрией 7 очков (3+4), а конкуренты — 6 и 4 балла соответственно.

Прямая трансляция матча Турция — Россия в 19:50 по мск

Лига наций. Турция — Россия

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