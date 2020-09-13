За 15 минут до отмены игры все шло к тому, что она состоится. Генич — о ситуации в Волгограде

Напомним, матч «Ротор» — «Краснодар» был отменен из-за вспышки коронавируса.

Напомним, матч «Ротор» — «Краснодар» был отменен из-за вспышки коронавируса.

Матч 7-го тура Тинькофф чемпионата России между «Ротором» и «Краснодаром» не состоится 13 сентября

Причиной отмены матча стала вспышка covid-19 в волгоградском клубе

Константин Генич должен был комментировать эту игру и следил за развитием событий на протяжении всего дня

Я в первый раз оказываюсь в подобной ситуации, когда за час до матча ты не понимаешь — состоится он или нет. Если соблюдать хронологию событий, то еще где-то в полдень я написал сообщение гендиректору ФК «Краснодар» Владимиру Хашигу, поинтересовавшись, будет ли игра. Он ответил: «Сами в неведении и ждем». При этом утром все игроки «Ротора», которые могли бы принять участие в матче, сдавали еще один тест ПЦР, чтобы определить группу, способную выйти на поле.

Изначально клубами было принято решение, что изолируют заболевших, а те, у кого отрицательные тесты, могут принять участие в матче. Но немаловажный момент: если приглашать молодых футболистов (чтобы хотя бы была заполнена заявка), то и они должны успеть сдать тесты, чтобы получить QR-код в чистую зону.

Что касается меня — изначально было принято решение, что я прокомментирую встречу из Москвы. Но я и вся бригада «Матч ТВ», задействованная в организации трансляции, до последнего ждала решения Роспотребнадзора по Волгоградской области. Потому что один или два зараженных — это одна история, а семеро игроков основного состава и два члена административного штаба, как у «Ротора» было изначально, совсем другая. Это также значит, что контактная группа не может быть нулевой — семь футболистов обязательно с кем-то еще вместе тренировались, ходили в столовую или переодевались в раздевалке.

Матч между командами «Химки» и «Ротор» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Позднее на одном из ресурсов болельщиков «Ротора» появилась информация, что те игроки, у которых были позитивные тесты, сдали еще и анализы крови — и ковид не был обнаружен. Но в регламенте РПЛ есть особенность: обязательно должен учитываться тест ПЦР. Я написал в «Краснодар», поинтересовался, насколько эта информация верна, но мне ответили: «Ничего об этом не знаем».

Понятно, что в данной истории «Краснодар» — заинтересованная сторона. У него скоро квалификация в ЛЧ, что тоже надо учитывать. Выходить на игру против соперника с массовым заражением — серьезный риск, подхватить заразу можно совершенно спокойно. Также со стороны «Краснодара» было бы совершенно логично требовать технического поражения — так как «Ротор» не смог предупредить неблагоприятную ситуацию в своей команде.

Насколько я слышал, перед тем как сдавать анализы в день матча, было принято решение: если хотя бы еще у одного игрока «Ротора» будет положительный тест, встречу перенесут. Позднее появилась информация о еще двух ковид-позитивных результатах в «Роторе». Я позвонил нашему продюсеру Полине Самсоновой, которая находится в Волгограде, и она сказала, что общалась с делегатом, а тот подтвердил еще три факта новых заражений у «Ротора». Было сказано, что пока речи об отмене матча не идет, но шансы на это достаточно велики.

Позднее Полина сообщила: «Странно, но «Ротор» приехал на игру, они уже на стадионе». Это было в 17:15. Я написал твит: «Время 17.17. По игре в Волгограде по-прежнему никакой информации [от лиги]». В 17:35 Полина мне позвонила и сказала, что на стадион приехал и «Краснодар». То есть все шло к тому, что матч состоится. Плюс на месте событий находился Сергей Прядкин, и РПЛ настаивала на игре теми футболистами, которые могли бы принять в ней участие.

Также мне писали в соцсети болельщики, что народ уже начинают запускать на трибуны, что команды приехали, а стало быть, матч состоится. Самое интересное — на сайте премьер-лиги даже появились стартовые составы. Но буквально через минуту РПЛ объявила, что матч не состоится:

— По состоянию на 17:45 Российская премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится, — говорилось в заявлении.

В 17:50 я написал в «Краснодар» и спросил: какие новости? Мне ответили: «За два часа до игры мы все еще ждали информации».

Был еще один диалог с одним из представителей «быков», который задавался вопросом: «Что нам вообще делать? Мы уже на месте, для нас слишком велик риск, да и выходить на матч с командой, где столько заболевших, страшновато».

С одной стороны, впереди Лига чемпионов, а с другой — если Роспотребнадзор говорит, что контактная группа нулевая, а 10-15 человек с ковидом или подозрением на него, отдельно тренировались и тому есть доказательства, то вообще непонятно, что в таком случае делать «Краснодару». Так как клуб понимает, что эта информация, скорее всего, не соответствует действительности. Вопрос — отказываться и получать хейт или настаивать на том, чтобы матч состоялся?

Лично моя позиция в такой ситуации — настаивать на отмене. Может быть, РПЛ считала, что надо играть, мотивируя это невозможностью переноса и единственной альтернативой — техническим поражением. Но что меня больше всего смущало — болельщики, приехавшие в Волгоград, не знали за час до начала матча, состоится он или нет. Хотя предпосылки к том, что игру надо отменять, были еще вчера, 12 сентября.

Удивило и то, что я еще днем написал твит, обратившись к официальному аккаунту премьер-лиги: «А когда будет решение по матчу в Волгограде?» Но мне, комментатору канала основного вещателя, не ответили. В данной ситуации лига могла бы позвонить продюсеру или позвонить мне и сказать, когда будет принято решение. Но этого не произошло.

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