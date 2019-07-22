«Краснодар» сыграет с «Порту». Путь в Лигу чемпионов лежит через Зе Луиша

Представляем соперника российской команды по квалификации Лиги чемпионов.

Представляем соперника российской команды по квалификации Лиги чемпионов.

В понедельник в Ньоне прошли жеребьевки третьих раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

«Краснодар» дебютирует в ЛЧ матчами с «Порту». Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 13 августа в Португалии, начало — в 20:00 по местному времени

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В прошлом сезоне «Порту» драматично проиграл все трофеи

Предыдущий сезон стал для болельщиков «Порту» эмоциональным потрясением. Практически во всех соревнованиях команда демонстрировала большой потенциал, но завершила год без единого большого трофея — единственным утешением стал Суперкубок Португалии, выигранный в матче с весьма скромным оппонентом «Авешом».

В чемпионате Португалии «Порту» половину сезона возглавлял таблицу, но исход турнира предрешил досрочный «золотой» матч — команда Сержиу Консейсау дома уступила «Бенфике» и уже не смогла отыграть возникшую разницу по очкам.

«Порту» дошел до финалов Кубка Португалии и Кубка лиги, но оба раза уступил лиссабонскому «Спортингу» в серии пенальти. Причем в первом случае «Спортинг» вышел вперед в дополнительное время, а «Порту» сравнял на добавленной минуте, а во втором — лиссабонцы ушли от поражения на второй добавленной. Представьте, сколько сердец было разбито, когда стабильный и основательный «Порту» дважды отдавал титулы клубу, в котором происходил форменный бардак: ультрас атаковали футболистов, те разрывали контракты, президенту объявляли импичмент, а за сезон сменилось три тренера.

В Лиге чемпионов «Порту» уверенно вышел в плей-офф из группы с «Локомотивом» (самой легкой из всех), не без труда одолел проблемную «Рому», а в четвертьфинале без шансов вылетел в противостоянии с «Ливерпулем».

Весь прошлый сезон «Порту» был командой хорошей, добротной, но не лучшей ни в одном из соревнований.

У тренера Консейсау пока еще есть кредит доверия

Сержиу Консейсау возглавил «Порту» два года назад, сменив на посту своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту. У него было не самое лучшее резюме: ни в одном из пяти клубов в статусе главного тренера он не задерживался более года.

Лучшее достижение до «Порту» — выход в финал Кубка Португалии с «Брагой». Тогда тренер поспорил с игроками, что если они пройдут «Риу Аве» в полуфинале, то он вернется дома с чужого стадиона пешком. Пришлось преодолеть почти 40 километров, чтобы исполнить пари. В финале «Брага» встретилась со «Спортингом» и вела 2:0 к перерыву, но в итоге проиграла в серии пенальти.

Консейсау оправдал высокое доверие боссов «Порту», выиграв в первый же сезон чемпионат Португалии, чего с клубом не случалось уже на протяжении пяти лет. После неудач прошлой кампании конфетно-цветочный период между специалистом и клубом можно считать оконченным.

«Порту» по-прежнему играет в фирменный атакующий футбол с контролем мяча и большим количеством коротких передач. В команде много индивидуальных сильных и техничных игроков с поставленным ударом, поэтому дальние удары и стандартные положения — одни из сильнейших сторон команды Консейсау.

К недостаткам можно отнести мягкость в борьбе, недостаток волевых качеств и зависимость от настроения лидеров. У нынешнего «Порту» нет характера победителя, команда побеждает за счет класса исполнителей и не может предложить что-либо кроме этого.

Есть определенные проблемы и с забивным нападающим. Команда, которую мы привыкли узнавать по страйкерам уровня Фалькао, Халка и Джексона Мартинеса, в нападении сейчас опирается на Муссу Марегу и Франсиско Соареса. Первый в результативности сильно сдал по сравнению с позапрошлым сезоном, а Соарес за год в чемпионате забил 15 мячей — довольно невысокий показатель для бомбардира в такой команде.

Главные звезды «Порту» сосредоточены в защите

Из тех игроков, которых «Порту» еще не продал, стоит в первую очередь выделить левого защитника Алекса Теллеса. Раскрывшийся в европейском футболе под руководством Роберто Манчини латераль три года отпахал на бровке «Порту» и вошел в символическую сборную чемпионата Португалии в прошлом году с четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами. В марте был заигран за сборную Бразилии, хотя до этого обладатель итальянского паспорта мечтал поиграть за родину предков.

Полузащитник Данило Перейра работает в опорной зоне «Порту» вот уже четыре года. По-прежнему на хорошем счету у скаутов других клубов, но все же два года назад он выглядел сильнее — тогда он признавался и лучшим игроком в команде и регулярно играл в сборной Португалии. Все изменилось после тяжелой травмы, полученной в январе 2018-го.

На недавно завершившемся Кубке Африки можно было понаблюдать за нападающим Муссой Марегой, выступавшим за команду Мали. Марега стал игроком основы «Порту» уже при Консейсау и в первый большой сезон забил в чемпионате 22 мяча. Африканская связка Абубакар — Браими — Марега работала безотказно. Уже тогда говорили об интересе к нападающему со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Большого прогресса ждут от бразильского миниатюрного плеймейкера Отавио. 24-летний атакующий хавбек пока еще не считается игроком основы, но после череды летних продаж он вполне может рассчитывать на увеличение игрового времени.

Ну и, конечно, Пепе. Бывший защитник мадридского «Реала» в 36 лет продолжает появляться на поле — пускай и не слишком часто — и служить дядькой-ветераном для бесконечной португальской молодежи на конвейере «Порту».

«Порту» усилился экс-игроком «Спартака» и японцем, блиставшим на Кубке Америки

Этим летом был большой спрос на игроков «Порту» оборонительного плана, и больше всех отхватили мадридские клубы. В «Реал» за 50 миллионов евро ушел центральный защитник Эдер Милитао, признававшийся лучшим защитником чемпионата Португалии с прошлого сентября по январь включительно. «Атлетико» забрал его менее звездного, но более опытного партнера по центру обороны Филипе (20 миллионов евро), а также центрального полузащитника Эктора Эрреру.

Закончились контракты с «Порту» у алжирского технаря Ясина Браими и 35-летнего уругвайца Макси Перейры. Не нуждающийся в представлении вратарь Икер Касильяс вынужден был прервать карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем.

На закрытие возникших дыр португальский клуб уже потратил 45 миллионов евро. Самое знакомое нам лицо — Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» перешел в «Порту» отчасти и потому, что хорошо знаком с Консейсау — оба в сезоне–2014/15 работали в «Браге». Зе Луиш должен обострить конкуренцию в линии атаки и, если все срастется, стать тем самым забивным нападающим команды.

Также в линию нападения был приобретен 167-сантиметровый японский вингер Сея Накадзима. Формально его выкупили из катарского клуба «Аль-Духаиль», но японец всем в Португалии хорошо знаком по выступлениям за «Портимоненсе». В позапрошлом сезоне он забил 10 мячей за 29 игр и несколько раз признавался лучшим игроком месяца. Накадзима был в составе сборной Японии на Кубке Америки и даже забивал в ворота Эквадора.

Менее знакомые имена — эквадорец Луис Диас, выступающий на левом фланге полузащиты, и аргентинец Ренцо Саравия, защищающий правую бровку. Это классический формат усиления «Порту», когда южноамериканские таланты проходят обкатку в Европе и становятся узнаваемы уже по ходу процесса. В центр защиты из «Ромы» был выкуплен опытный испанский защитник Иван Маркано.

«Краснодару» надо играть с «Порту» жестко

Нельзя сказать, что «Порту» и «Краснодар» исповедуют один и тот же футбол, но игровые акценты у них действительно похожи. У Мурада Мусаева в распоряжении тоже очень легкая, атакующая команда, которой порой не хватает основательности.

«Краснодар» может ввязаться в простую перестрелку — мы вам покажем своих нападающих, а вы нам своих, но есть риск уступить в общем индивидуальном классе. Другое дело, что на стороне «Краснодара» функциональная готовность. У нас уже стартовал регулярный сезон, а для «Порту» матчи в квалификации Лиги чемпионов будут первыми официальными.

Если же идти от слабых мест соперника, то надо максимально насыщать среднюю зону и создавать плотность у собственной штрафной, лишая оппонента возможностей для дальних ударов — они у португальцев смертоносные и не требуют отработанного командного взаимодействия. И побольше здоровой агрессии, мелкого фола — в прошлом сезоне «Порту» смущался, когда имел дело с хамоватыми командами, и можно позволить себе обнаглеть хотя бы в выездной игре.

«Краснодару» попался очень серьезный, но уязвимый соперник. Если «Краснодар» ставил цель выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то по сути этот плей-офф уже начался.

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