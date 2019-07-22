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Сегодня состоятся жеребьевки еврокубков. Это важно для «Краснодара», «Спартака» и «Арсенала»

09:05
Сегодня состоятся жеребьевки еврокубков. Это важно для «Краснодара», «Спартака» и «Арсенала»
Фото: © Anadolu Agency / Contributor / Anadolu Agency / Gettyimages.ru
В понедельник в Ньоне состоятся жеребьевки третьих квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

С кем сыграет «Краснодар»?

Детище Сергея Галицкого в августе ожидает дебют в Лиге чемпионов. С недавних пор два российских клуба гарантировано получают места в групповом турнире, а бронзовый призер бьется в квалификации. Ни разу в истории на групповой стадии не выступало три клуба от России. Будем верить, что «Краснодару» удастся изменить традицию.

«Краснодар» уже несколько лет подряд играет в еврокубках, не раз добирался до весенней стадии Лиги Европы, но клубный коэффициент все равно не позволил «быкам» оказаться в числе сеяных команд.

У «Краснодара» пять потенциальных соперников по третьему квалификационному раунду. С киевским «Динамо» российская команда не сможет встретиться из-за по-прежнему действующего запрета УЕФА на матчи с украинскими клубами. Остается «Порту» и две пары команд, которым еще предстоит выявить победителя по итогам игр 23-24 и 30–31 июля.

«Краснодар» вступит в борьбу 6 или 7 августа, ответный поединок состоится 13 августа. В случае успеха в третьем квалификационном раунде южан ждет раунд плей-офф. При поражении на любой из этих стадий краснодарцы отправятся в групповой турнир Лиги Европы.

«Краснодар» в ЛЧ идет по Пути представителей лиг, а вот как посеяны команды перед жеребьевкой в Пути чемпионов.

Кто достанется «Спартаку» и «Арсеналу»?

Тульский «Арсенал» в еврокубках дебютирует на этой неделе в четверг. Дома команда Игоря Черевченко в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы примет азербайджанский «Нефтчи». 1 августа в Баку состоится ответная игра.

В случае успеха в этом противостоянии «Арсенал» ждет выступление на следующей стадии, где совершенно точно сыграет московский «Спартак», занявший в прошлом чемпионате пятое место. Вот как выглядят список соперников и пар потенциальных соперников российских клубов. 

В их числе выделяется хорошо знакомый красно-белым кипрский АЕК, а также легендарный «Рейнджерс», который год назад выбил из Лиги Европы «Уфу» и встречался со «Спартаком» в группе ЛЕ.

В случае успеха в третьем квалификационном раунде «Арсеналу» и «Спартаку» предстоит сыграть еще и в раунде плей-офф. Жеребьевка этого этапа состоится 5 августа, а матчи пройдут 22 и 29 августа. Напомним, что ЦСКА уже гарантированно примет участие в групповом этапе ЛЕ. 

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