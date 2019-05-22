Финал Кубка в Самаре – идеальный повод вспомнить об Игнашевиче. Благодаря «Крыльям» он пробился в футбол

Партнеры по команде намеренно ломали его, чтобы не отдать молодому место в основе.

Партнеры по команде намеренно ломали его, чтобы не отдать молодому место в основе.

Ровно 20 лет назад Сергей Игнашевич был одним из многих: его списал большой клуб и отправил в пустоту — хочешь, заканчивай, хочешь, иди играть в подземелье. В клуб КФК. Уровень футбола — жесть, поля — месиво, платят копейки, шансов вырваться очень мало.

Игнашевича не взяли в дубль «Спартака» из молодежки. Посчитали недостаточно талантливым. Его рассказ для раздела «как все было» на собственном сайте:

— Мы [молодежная команда] дважды встречалась с дублем «Спартака». Первый матч мы сыграли вничью 2:2, а второй выиграли 3:1. Хорошо помню, как в первом матче я забил гол дальним ударом со штрафного. И, разумеется, я снова мечтал о том, что меня заметят, пригласят в дубль… Но мне и тут не повезло. В конце сезона я снова был не у дел.

Игнашевич пишет «снова», потому что до этого его проигнорировал дубль «Торпедо».

Возможность продолжить карьеру 18-летнему Игнашевичу предоставил обеспеченный болельщик «Спартака» Сергей Кочкин, который держал команду «Патриот» в КФК. В основном она состояла из игроков ДЮСШ «Спартак», которых не взяли в дубль. Тренировал Юрий Севидов. Знакомства с Севидовым и Кочкиным стали главными в карьере Игнашевича. Связи помогли ему попасть на просмотр в «Спартак-Орехово» в первый дивизион.

Сергей Игнашевич / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

В новой среде Игнашевич столкнулся не только с перелетами от Читы до Калининграда, но и с хамским отношением партнеров. Наставлять молодого парня и помогать адаптироваться, было не принято:

— Там были взрослые ребята, семейные, и футбол был для них единственным источником дохода. Хотя, доход был так себе — 5 тысяч рублей в месяц. Люди на тренировках могли специально тебя сломать, чтобы занять место в составе. Или, например, когда я просыпался с мешками под глазами, мой 35-летний конкурент громко шутил, что я алкоголик. Это давило. Психологически было очень тяжело. И непривычно.

Школа жесткая, но помогла Игнашевичу. Когда Кочкин и Севидов организовали ему просмотр в «Крыльях» (клубе РПЛ), то Сергей был готов. Он прилетел в Самару всего за 5 дней до закрытия трансферного окна, но успел понравиться Александру Тарханову.

Через полтора месяца он дебютировал в премьер-лиге. Провалился в первом матче, но Тарханов дал еще один шанс, когда основной защитник вылетел из-за перебора карточек. Вторая попытка вышла более успешной: Игнашевич забил дебютный гол в РПЛ в ворота «Алании». Так он получил место в стартовом составе, что очень не понравилось опытным футболистам. Снова начали прессовать и умышленно бить по ногам на тренировках. Это сильно повлияло на Сергея, который только поддерживал пацанов, когда сам стал ветераном.

— Никогда ничего подобного не позволял. Более того, наоборот, всегда поддерживал молодых. Разговаривал, давал им советы. Важное качество для футболиста, да и вообще для человека — умение слушать. То, с чем я сталкиваюсь сейчас в молодежном футболе. Футболисты, которые прислушиваются к подсказкам тренеров и старших партнеров прогрессируют быстрее, — рассказал Игнашевич в интервью для программки к финалу Кубка России.

Самара уже тогда была футбольным городом, «Металлург» забивался под завязку. Это еще один фактор роста молодого Игнашевича, который дико волновался, боясь разочарования и гнева толпы. Кроме того, команда боролась за выживание, каждая ошибка могла стать решающей, что добавляло нервов. Так закалялся большой русский центральный защитник.

Матч сборной России на чемпионате мира в Самаре многие уже забыли. К игре против Уругвая мы вышли из группы, а последующие игры с Испанией и Хорватией затмили вообще все. Но для Игнашевича игра в Самаре была особенной. Карьера завершалась там, где началась почти 20 лет назад. Только на шикарном стадионе, в статусе героя сборной и легенды, а не пацана, которого старшаки ломают из-за куска хлеба.

Игрок сборной России Сергей Игнашевич и игрок сборной Уругвая Луис Суарес / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

После полутора лет в «Крыльях» Игнашевича купил «Локомотив» Семина, в котором он начал собирать коллекцию выигранных Кубков России. В сезоне-2000/01 Сергей взял свой первый трофей, тогда «Локо» обыграл «Анжи» по пенальти. Махачкала повела на 90-й минуте, но Джанашия сравнял на 94-й.

Всего Игнашевич выиграл 7 Кубков России. Это рекорд, который он делит с Элвером Рахимичем. В карьере он проиграл только один финал — последний, «Зениту» в 2016 году (1:4).

— Я не согласен [с мнением, что клубы пренебрежительно относятся к Кубку России]. Лично я всегда воспринимал его как очень важный турнир в карьере футболиста. Если говорить о ЦСКА, то он всегда проводит первые два раунда вторым составом, но это связано с короткой скамейкой. «Зенит», «Спартак» чаще играли основой. Мы тоже с удовольствием бы это делали, но нельзя совсем без ротации с учетом плотного графика в еврокубках и матчей сборных. Победитель получает трофей и путевку в Европу. Конечно, этот турнир значим. Сейчас я думаю, что, будучи тренером, буду серьезно относиться к Кубку России, постараюсь всегда играть основой.

Это произойдет уже в следующем сезоне. Игнашевич ушел из молодежки ЦСКА, чтобы начать самостоятельную карьеру.

Финальную игру Кубка России «Локомотив» — «Урал» смотрите в среду на «Матч ТВ» и сайте в 18:30 по Москве (разогрев — в 17:55)

Олимп — Кубок России. Финал. Локомотив — Урал

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