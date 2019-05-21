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Феномен Калачева, троллинг «Сити» и договорняки. Новый выпуск подкаста «Звуки футбола»

20:51
Денис Качанов, Максим Сенаторов и Михаил Поленов обсудили скандальный матч в российском футболе, Англию, Шотландию и женскую ЛЧ.

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