Феномен Калачева, троллинг «Сити» и договорняки. Новый выпуск подкаста «Звуки футбола»

Тайм-коды:
1:43 Пост в инстаграме привлек внимание РФС. Договорной матч в российском футболе?
7:48 Бонусы за отъем очков у конкурента
8:50 «Барселона» предлагала деньги сопернику «Реала»
14:32 Так не провожали даже Зидана. В чем уникальность Калачева?
19:19 Очень брутальная победа «Сити»
20:00 «Сити» дал огромный повод для троллинга
23:43 «Селтик» идет на третий требл подряд
25:55 Умилительное высказывание Гвардиолы
27:59 Сразу после награждения Гвардиола покритиковал Стерлинга
29:48 Команда из Берлина упустила исторический шанс
35:10 Герои недели. Удивительный путь «Галатасарая»
38:40 Лучший тренер сезона в Шотландии
42:03 Хет-трик в финале ЛЧ
44:14 Проблемы женского футбола
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Ранее в «Звуках футбола»:
Новый скандал с участием Глушакова, камбэки англичан и Македония Саввиди
- Кофе, Енисей, 2 трактора.
- Бельгия, Казахстан, сюрприз от Макаровой
- Скандал в Химках и возвращение Зидана
- РПЛ возвращается. Битва между севером, югом и красно-белыми ходоками
- Леонид Слуцкий и русский остров в море европейского футбола
- Нужен ли VAR и дотянет ли до титула «Ливерпуль»?
- Чем Гулиев отличается от Кокорина с Мамаевым, «Игра престолов», Нотр-Дам и Пеле