Феномен Калачева, троллинг «Сити» и договорняки. Новый выпуск подкаста «Звуки футбола»

Денис Качанов, Максим Сенаторов и Михаил Поленов обсудили скандальный матч в российском футболе, Англию, Шотландию и женскую ЛЧ.

Денис Качанов, Максим Сенаторов и Михаил Поленов обсудили скандальный матч в российском футболе, Англию, Шотландию и женскую ЛЧ.

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