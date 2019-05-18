Свидания с бывшими. Нас ждет огненная развязка в бундеслиге

Помимо чемпионского титула будет разыграна последняя путевка в Лигу чемпионов.

Помимо чемпионского титула будет разыграна последняя путевка в Лигу чемпионов.

10 лет прошло с тех пор, как чемпионский титул в немецком чемпионате последний раз вручался по итогам заключительного тура. В 2009-м «Вольфсбург» обошел «Баварию» на два очка.

Последовавшая эпоха гегемонии «Баварии» убивала всякую надежду на интригу за несколько месяцев до окончания сезона. Под руководством Юппа Хайнкеса мюнхенцы как-то раз опередили вице-чемпиона «Шальке» на 21 очко. Минимальный отрыв «Баварии» от второй строчки за последние шесть лет составлял 10 баллов.

Но в этот раз мы получили подарок. Пускай «Боруссия» Люсьена Фавра к зимнему перерыву шла первой с отрывом и растранжирила преимущество — это уже в прошлом. Главное, что сегодняшний тур немецкой бундеслиги получится бронебойным.

«Бавария» и «Боруссия» разыграют титул заочно в играх с командами, сражающимися за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Ирония судьбы заключается еще и в том, что оба тренера-претендента на титул встретятся со своими бывшими командами.

«Бавария» — «Айнтрахт»

Разница забитых и пропущенных мячей строго на стороне Мюнхена, так что «Баварии» будет достаточно сыграть вничью, чтобы застолбить за собой седьмой чемпионский титул подряд. Команда Нико Ковача — очевидный фаворит матча: всего одно поражение в последних 22 матчах при том, что «Айнтрахт» проиграл три из пяти последних матчей в бундеслиге (не выиграв ни одного) и уступил в изнурительной борьбе за выход в финал Лиги Европы. Но не все так просто.

Год назад, когда эти же команды встречались в финале Кубка Германии, «Баварию» тоже называли без пяти минут обладателем титула. Но что-то пошло не так. Впервые за долгое время Франкфурт сможет выставить на поле самый мощный атакующий трезубец: к Анте Ребичу и автору 17 забитых мячей Луке Йовичу присоединится восстановившийся после травмы француз Себастьян Алле.

В таком составе «Айнтрахт» не играл с конца марта. Без Алле, на счету которого 14 забитых мячей и девять голевых передач, команда одержала всего две победы в восьми матчах. «Айнтрахту» нужно побеждать и рассчитывать, что в параллельном матче дортмундская «Боруссия» не позволит победить «Боруссии» менхенгладбахской. Замотивированный «Айнтрахт», играющий против своего бывшего тренера — это все, что нам нужно.

В конце концов, перед нами слабейшая «Бавария» за много лет, которая играет у себя дома. Почему это не преимущество? В это нелегко поверить, но мюнхенцы до сих пор ни разу не выигрывали титул перед своими болельщиками на «Альянц-Арене». Да-да, стадион, открытый в 2005 году, ни разу не становился свидетелем непосредственного завоевания титула. По какому-то роковому стечению обстоятельств футболисты «Баварии» из года в год становились чемпионами на выезде, а в 2015 году стали ими по факту после того, как «Вольфсбург» обыграл «Менхенгладбах».

Матч «Бавария» — «Айнтрахт» покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Начало трансляции — в 16:25 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бавария - Айнтрахт

«Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд

Чтобы матч в Мюнхене имел максимальную значимость, дортмундцы должны с самого начала обозначить собственные амбиции в Менхенгладбахе. Люсьен Фавр нацелен на четвертую победу в пяти встречах с бывшей командой, но он далеко не единственный в Дортмунде, кому предстоит свидание с бывшими.

У Марко Ройса, начинавшего именно в Менхенгладбахе, смертоносная статистика против этой команды: 10 матчей, восемь побед, семь забитых мячей и пять голевых передач. В каждый из трех последних визитов в Гладбах Ройс не уходил с поля без гола. Сейчас он еще и соскучился по футболу, поскольку только отбыл двухматчевую дисквалификацию.

Еще один игрок, на которого стоит обратить внимание в составе «Боруссии» — Кристиан Пулишич. 20-летний американец летом отбывает в «Челси» и уже дал понять, что любит на прощание хлопать дверью. В последних двух встречах Пулишич впервые с марта получил полноценные 90 минут на поле и оба раза отблагодарил тренера забитым мячом. С болельщиками в Дортмунде американец уже попрощался, но наверняка захочет отблагодарить всю бундеслигу феерической игрой в последнем туре.

Команда из Менхенгладбаха может позволить себе не выиграть последний матч сезона, но только при условии, что оступятся остальные претенденты на четвертую строчку. И если «Айнтрахту» предстоит решить сложную задачу, то вот у леверкузенского «Байера» есть шансы подготовить конкурентам неприятный сюрприз.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 16:25 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Боруссия М - Боруссия Д

«Герта» — «Байер»

Пока внимание всей Германии будет приковано к битве за титул, леверкузенский «Байер» может втихаря пролезть на четвертую строчку. В отличие от вышеуказанных команд, «Байеру» предстоит играть против немотивированной команды — «Герта» занимает десятую строчку в таблице и не может ни подняться выше, ни упасть ниже 11-й строчки. Другое дело, что проигрывать дома «Герта» не очень любит, и ту же «Баварию», например, обыгрывала.

Леверкузенцы уступают менхенгладбахской «Боруссии» лишь в два мяча по разнице забитых и пропущенных, а «Айнтрахт» опережают на одно очко. Теоретически на четвертую позицию в таблице претендует и «Вольфсбург», но тому нужно не только победить при поражениях конкурентов, но и сделать это максимально крупно — разница забитых и пропущенных должна сократиться на 10–11 мячей.

Кому, как не «Байеру» знать, что такое драматичная развязка сезона в бундеслиге? В 2000 году леверкузенцам достаточно было сыграть вничью с середняком «Унтерхахингом», чтобы завоевать чемпионский титул, но автогол Микаэля Баллака подарил золотые медали «Баварии». Через год «Шальке» был чемпионом целых четыре минуты, пока гол защитника «Баварии» Патрика Андерссона со штрафного на шестой добавленной минуте не свел с ума весь Мюнхен.

Дорогая бундеслига, перенеси нас на 18 лет назад!

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