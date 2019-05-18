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«Лион» — главный женский суперклуб. Как это вышло?

18 мая 10:05
«Лион» — главный женский суперклуб. Как это вышло?
Фото: © globallookpress.com
Рассказываем о команде, в которую мечтает попасть каждая девушка, попадающая по мячу.

Женская Лига чемпионов? Все, как у мужчин?

Не совсем. Главный еврокубок у женщин разыгрывается только с 2001 года и до 2009 года назывался Кубок УЕФА. Финалы разыгрывались в двух матчах, и в последнем таком финале против немецкого «Дуйсбурга» выступала российская «Звезда-2005» из Перми. Единственный раз в истории. Результаты — 0:6 дома и 1:1 в гостях. С 2010 года турнир переименован в Лигу чемпионов, а победитель определяется в одном финальном матче. И в первом же после реформы «Лион» уступил в Хетафе потсдамской «Турбине». Хотя остается самым титулованным клубом Европы: пять побед. На одну меньше — у «Франкфурта». В турнире в общей сложности побеждали семь клубов, четыре из них — немецкие.

Фото: © globallookpress.com

«Лион» — лучшая женская команда Европы. Почему именно он?

  • «Лион» 13 последних лет побеждает в женском чемпионате Франции.
  • В «Лионе» выступает лучший игрок мира — Ада Хегерберг из Норвегии, обладательница первого в истории женского «Золотого мяча».
  • В составе «Лиона» играют три капитана (Дженифер Марожан, Германия; Венди Ренар, Франция; Саки Кумаги, Япония) и один вице-капитан (Люси Бронз, Англия) своих национальных сборных.
  • Но «Лион» не просто приглашает лучших игроков мира: там заботятся о том, чтобы девушки идеально подходили друг другу по характеру.
  • Игроки, которые вели переговоры с «Лионом», сообщали, что этот клуб легко предлагал зарплату в три и даже четыре раза выше конкурентов. Хотя зарплаты в женском футболе сильно отстают от мужских. Например, Ада Хегерберг зарабатывает менее 500 тыс евро «грязными» в год — это меньше, чем недельное жалование Лео Месси.
  • Бюджет женского «Лиона» — 7,5 млн евро. Сейчас с ним могут соперничать только «ПСЖ» (около 7 млн) и «Манчестер Юнайтед», который вложил в женскую команду 5,7 млн, но запустил ее только в прошлом году. Бюджеты женских команд итальянских суперклубов — «Ювентуса», «Милана», «Интера» и «Ромы», — едва превышают 1 млн.
  • «Лион» летает на выездные матчи чартером. У женской команды полный доступ к тем же тренировочным, научным и медицинским методикам, что и у мужского состава.
  • Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс раньше многих почувствовал перспективы женского футбола как зрелища и бизнеса, настоял на создании комитета по женскому футболу в Федерации футбола Франции, собрал в своей команде лучших французских футболисток, которым создал максимально интересные условия для работы в «Лионе». А они отмечают его искреннюю вовлеченность в женский футбольный проект: президент ездит поддерживать своих девушек по всей Европе.
https://www.instagram.com/p/Bq5jWHiA18S/?igshid=19d4dfp2xayzn

Давайте поподробнее о лучшем игроке мира. Она как Месси, или как Роналду?

Если по росту — посередине, она на шесть сантиметров выше аргентинца. Ада Хегерберг — форвард, лучший бомбардир прошлой Лиги чемпионов (15 мячей) и трех последних чемпионатов Франции. Много забивает с детства, а она в высшей норвежской лиге играла уже в 14 лет. В возрасте 15 лет в одном из матчей забила пять мячей за 35 минут. За сборную Норвегии в 65 играх она забила 38 мячей, но уже в 22 года шокировала норвежскую федерацию решением завершить международную карьеру.

Ада Хегерберг / Фото: © Reuters

Поводом послужил провальный чемпионат Европы-2017, в котором финалисты прошлого розыгрыша проиграли все три матча в группе без единого забитого мяча. А истинной причиной называли ссору Ады с тренером сборной Мартином Сьогреном, хотя сам он описал решение Хегерберг как «гром среди ясного неба».

Ада Хегерберг / Фото: © Aurelien Meunier / Contributor / Getty Images News / Gettyimages.ru

3 декабря прошлого года ей вручили первый в истории женский «Золотой мяч», и во время церемонии тоже не обошлось без скандала. Соведущий вечера, диджей Мартин Сольвейг предложил норвежке станцевать тверк, получил резкий отказ, и неловкость в эфире ему и второму ведущему Давиду Жинола пришлось сглаживать шутками. После церемонии Аду спрашивали только об этом, но репортеры не добились развития скандала: Хегерберг отказалась назвать произошедшее домогательством. И все-таки диджею повезло, что на парижской церемонии не было жениха Ады, центрального защитника «Леха» Томаса Рогне (1 м 93 см).

https://www.instagram.com/p/BkF8wGmHbgH/?igshid=n8irkdkos5ut

Хорошо. А соперник? Что такое женская «Барселона»?

Если она победит, то станет первым клубом в истории, которому покорилась и мужская, и женская Лига чемпионов. Четыре года назад «Барселона» первой в Испании сделала свою женскую команду профессиональной. В ее расписании появились утренние тренировки, чего не могли позволить себе другие, все еще любительские, команды. Штаб «Барселоны» теперь как у мужской профессиональной команды, там есть даже специалист по питанию.

Лике Мартенс / Фото: © Reuters

При этом как раз последние четыре года «Барселона» не может победить в чемпионате Испании, хотя ежегодно финиширует второй. У «Барсы» четыре победы в истории, и по количеству чемпионских титулов она уступает одну позицию женской команде «Атлетика» из Бильбао. В испанской лиге 16 команд, среди которых нет, например, мадридского «Реала». Считается, что там не заводят женскую команду, потому что упустили время и догнать по количеству побед конкурентов уже нереально, а быть среди середняков мадридцы позволить себе не могут. В этом сезоне на матче женского чемпионата Испании был установлен мировой рекорд аудитории женского клубного футбола: 17 марта на «Ванда Метрополитано» игру «Атлетико» и «Барселоны» смотрели 60739 зрителей.

Фото: © globallookpress.com

Став профессиональной, «Барса» занялась покупкой и продажей игроков на рынке, а также завела в своей академии «Ла Масия» секцию для девочек. Главный тренер женской «Барселоны» — 41-летний Фран Санчес, бывший технический директор сборной Бахрейна и ассистент главного тренера «Маккаби» из Тель-Авива. А курирует женскую команду в «большой «Барселоне» Маркель Субисаррета, сын Андони Субисарреты, бывшего вратаря сине-гранатовых, который сейчас работает спортивным директором «Марселя». Женская «Барселона» уже стала прибыльной: у нее есть спонсорский контракт на 3,5 млн евро с фирмой Stanley Black& Decker.

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