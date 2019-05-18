«Манчестер Сити» может впервые в истории оформить английский требл. «МЮ» будет топить за это как никто другой

Сейчас все объясним.

Сейчас все объясним.

В субботу «Манчестер Сити» и «Уотфорд» на «Уэмбли» разыграют Кубок Англии. Английский сезон такой сложный, что еще ни одна команда не выигрывала три главных трофея Англии за один сезон. У «Сити» есть исторический шанс после победы в Кубке лиги и чемпионате.

Если обойдется без сенсации, то место в Лиге Европы уйдет седьмому в АПЛ «Вулверхэмптону», и «волки» вернутся в еврокубки спустя 38 лет.

Для «Уотфорда» финал Кубка Англии — тоже невероятная возможность. За 121 год существования клуб не выигрывал трофеев и лишь однажды играл в финале: в 1983-м уступил «Эвертону» (0:2). В том же году «Уотфорд» в последний и единственный раз играл в еврокубках, после того, как занял второе место в чемпионате и получил право сыграть в Кубке УЕФА. Вылетел от пражской «Спарты» в 1/8 финала.

Если «Уотфорд» вынесет «Сити», то получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. И это обернется катастрофой для «МЮ», поскольку в таком случае шестое место АПЛ отправится во 2-й (!) квалификационный раунд Лиги Европы вместо седьмого «Вулверххэмптона», который останется без Лиги Европы вовсе.

В таком случае «Манчестер Юнайтед» начнет сезон 25 июля. Это кошмарный расклад для английского топа.

1. Уже запланированы коммерчески важные мероприятия

«Манчестер Юнайтед» организует в сбор Австралии, затем участвует в Международном Кубке чемпионов. Турнир, который позволяет зарабатывать и выходить на новые рынки. Пока «Уотфорд» не обыграл «Сити», план «МЮ» на лето выглядит так:

13 июля, Австралия: «МЮ» — «Перт Глори»

17 июля, Австралия: «МЮ» — «Лиддс Юнайтед»

20 июля, Сингапур: «МЮ» — «Интер»

25 июля, Шанхай: «МЮ» — «Тоттенхэм» (день возможного старта в ЛЕ)

3 августа, Кардифф: «МЮ» — «Милан»

Билеты уже вовсю продаются.

Очевидно, что участие в Международном Кубке чемпионов придется отменить и лишить себя гарантированного дохода в районе 20 миллионов евро, которые полагаются манчестерцам за участие в главном межсезонном турнире планеты.

2. Придется форсировать подготовку к сезону. Это опасно

Сезон АПЛ стартует лишь 10 августа, то есть «МЮ» придется начать играть на 16 дней раньше остальных. Опыт предыдущих английских клубов во втором квалификационном раунде ЛЕ показывал, что это сказывается очень негативно на команде. Она начинает проседать осенью, а некоторые проваливают весь сезон целиком. «Вест Хэм» и «Саутгемптон» сваливались из верхней части таблицы АПЛ и боролись за выживание, когда рано начинали сезон в ЛЕ. Еврокубок в конце июля-начале августа невероятно обременителен для англичан. Даже для тех, кто играет там нерегулярно, не говоря о «МЮ».

Давид Де Хеа / Фото: © Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

В сезоне-2018/19 со второго квалификационного раунда стартовал «Бернли». Прошел две стадии (еще бы), но споткнулся на «Олимпиакосе» и не прошел в группу. При этом команда Шона Дайча не выиграла ни одного из первых пяти матчей чемпионата и до января шла в зоне вылета. Смогла вырваться только во второй части сезона и в итоге закончила чемпионат на 15 строчке. И это после седьмого места по итогам прошлого сезона.

3. Это в принципе унизительно

Один из богатейших и титулованных клубов мира начнет со второго раунда Лиге Европы, вероятно, против команды, о которой в Англии никогда не слышали. В этом году на этой стадии играли: албанский «Лачи», мальтийский «Бальцан Ювс», исландские «Хабнарфьордюр» и «Стьярнан», а также фарерский «Б-36», словацкий «ДАК-1904», боснийский «Железничар», грузинская «Чихура», люксембургская «Фола» и так далее.

Где-то может быть праздник, приедет сам «МЮ», но представьте, каково будет Манчестеру. Вместо матча с «Тоттенхэмом» в Шанхае и 20 миллионов евро, форсированная подготовка к сезону и поездка к ноунейму.

Такой расклад станет финальным штрихом к провальному сезону «Манчестер Юнайтед» Моуринью и Сульшера. Будет максимально обидно, ведь в Кубке Англии манчестерцы шли здорово — вынесли «Арсенал» и «Челси», но слетели на «Вулверхэмптоне» в четвертьфинале. «Вулверхэмптон», в свою очередь, уступил «Уотфорду» (2:3) в полуфинале и поставил под угрозу свое возвращение в еврокубки. А также планы «МЮ» на лето.

«Матч! Футбол 1» и сайт покажут финал Кубка Англии. Смотрим «Манчестер Сити» — «Уотфорд» в субботу в 18:55 (по Москве)

Кубок Англии. Финал. Манчестер Сити — Уотфорд

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