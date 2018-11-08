«Краснодар» пропускает от «Стандарда». Лучшие моменты
«Стандард» - «Краснодар» / Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Следим за матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. Краснодар – Стандард
- Команда Мурада Мусаева играет в еврокубке после ничьей с «Ростовом» в чемпионате России (2:2).
- В ЛЕ у «Краснодара» шесть очков и первая строчка вместе с «Севильей» и «Стандардом» в квартете J.
- «Стандард» в воскресенье проиграл дома «Антверпену» в чемпионате Бельгии (0:2).
- В первом матче «Краснодара» и «Стандарда» российский клуб уступил (1:2).
- Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Мартынович (капитан), Спаич, Петров, Стоцкий, Каборе, Газинский, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.
- Стартовый состав «Стандард»: Очоа, Ванхёсден, Фай, Люиндама, Лайфис, Карсела-Гонсалес (капитан), Марин, Дженепо, Цимирот, Лестьенн, Эмон.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Вандерсон может забить уже на первой минуте!
Ух! Ари тоже хорошо приложился!
Но пропускает «Краснодар». Наш старый знакомый Карсела-Гонсалес огорчил Сафонова.
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