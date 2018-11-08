«Краснодар» пропускает от «Стандарда». Лучшие моменты

Следим за матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

2018-11-08T21:08:36+03:00 Следим за матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Краснодар – Стандард

Команда Мурада Мусаева играет в еврокубке после ничьей с «Ростовом» в чемпионате России (2:2).

В ЛЕ у «Краснодара» шесть очков и первая строчка вместе с «Севильей» и «Стандардом» в квартете J.

«Стандард» в воскресенье проиграл дома «Антверпену» в чемпионате Бельгии (0:2).

В первом матче «Краснодара» и «Стандарда» российский клуб уступил (1:2).

Стартовый состав «Краснодара» : Сафонов, Мартынович (капитан), Спаич, Петров, Стоцкий, Каборе, Газинский, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.

: Сафонов, Мартынович (капитан), Спаич, Петров, Стоцкий, Каборе, Газинский, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари. Стартовый состав «Стандард»: Очоа, Ванхёсден, Фай, Люиндама, Лайфис, Карсела-Гонсалес (капитан), Марин, Дженепо, Цимирот, Лестьенн, Эмон.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Вандерсон может забить уже на первой минуте!

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Ух! Ари тоже хорошо приложился!

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Но пропускает «Краснодар». Наш старый знакомый Карсела-Гонсалес огорчил Сафонова.

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