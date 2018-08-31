Соперники российских клубов в Лиге Европы. Факты, которых вы могли не знать

«Матч ТВ» представляет клубы, с которыми встретятся «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Соперники «Спартака»:

«Вильярреал» (Испания)

С января прошлого года арена «Вильярреала» носит название «Эстадио де ла Керамика». Дословно – «Керамический стадион». Именно этим материалом исторически славится регион, там же базируется целый ряд фирм, занимающихся производством изделий из керамики. Многие из них получили рекламные позиции на территории арены. Стены самого стадиона тоже полностью обработаны керамическим покрытием и окрашены в желтый цвет.

«Рейнджерс» (Шотландия)

Свой единственный еврокубковый трофей «Рейнджерс» взяли в 1972 году, обыграв в финале Кубка обладателей кубков московское «Динамо» (3:2). Советской команде едва не удалось отыграться после трех пропущенных мячей подряд. Когда до окончания встречи оставались считанные минуты, на поле выбежали болельщики «Рейнджерс». По одной из версий, с целью помешать сопернику сравнять счет. В УЕФА, несмотря на протест динамовцев, оставили трофей у шотландцев, но отстранили их команду от участия в еврокубках на два года. Позднее дисквалификацию сократили до одного года.

«Рапид» (Австрия)

«Рапид» является единственным клубом, выигрывавшим чемпионат Германии, из числа тех, кто сейчас не находится на немецкой земле. Во время аннексии Австрии фашистами в 1941 году венская команда в финале на Олимпийском стадионе в Берлине победила традиционного фаворита тех сезонов «Шальке» (4:3). Причем, походу встречи «Рапид» уступал в счете три мяча, а на трибунах за игрой наблюдало 100 тысяч зрителей. Тремя годами ранее «Рапид» также завоевал Кубок Германии.

Соперники «Зенита»:

«Бордо» (Франция)

В «Бордо» сейчас неспокойно. Пару недель назад главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы. Клубом принял такое решение после того, как уругваец раскритиковал руководство после ответного матча ЛЕ против «Мариуполя» (2:1, 5:2 по сумме двух игр). Тренера возмутила продажа нападающего Гаэтана Лаборда в «Монпелье».

— Я недоволен! — возмущался Пойет. — Это один худших дней в клубе! То, что клуб сделал с Лабордом, – позорище! Я приехал в 11.35 на базу, а футболиста уже не было, его продали в «Монпелье», и мне об этом никто ничего не сказал! Есть ли желание в такой ситуации продолжать работу? Нет!

Вскоре президент «Бордо» Стефан Мартин объявил, что Пойет предварительно отстранен на неделю. В этот промежуток уложились переговоры с Тьерри Анри и Клаудио Раньери, но никто из них на «заманчивое» предложение не откликнулся.

Вот в таком состоянии французский клуб подходит в групповому этапу ЛЕ. Лодка уже раскачана, нового тренера на корме не видно, а старый того и гляди сам сбежит. Идеальный расклад для «Зенита».

«Копенгаген» (Дания)

«Копенгаген» примечателен тем, что изначально в клубе занимались крикетом, позднее теннисом, и только спустя 13 лет с момента своего основания, сообщество стало футбольным.

В прошлом веке «Копенгаген» установил рекорд по количеству побед в первенстве страны – 15 раз. Наивысшим достижением на европейской арене считается выход во второй раунд Кубка европейских чемпионов 1981/82. Кстати, в этом сезон в составе датчан играл Микаэль Лаудруп.

«Копенгаген» очень любит Антон Заболотный. Прошлой зимой «Зенит» в товарищеском матче обыграл скандинавов (5:0), а форвард впервые отличился за питерский клуб. Это было славное межсезонье, на перерыв сине-бело-голубые уходили в статусе лидеров чемпионата России и вообще показывали приятную и понятную игру.

«Славия» (Чехия)

Еще один близкий питерцам коллектив. В этом клубе начинал свою тренерскую деятельность Властимил Петржела. Он в 1987—1992 годах трудился в «Славии» ассистентом. Правда, в тот период пражскому клубу ни локальные, ни международные вершины не покорились. Однако, спустя всего три года после ухода Петржелы, «Славия» выиграла свой первый после 49-летнего перерыва титул чемпиона страны. А сам коуч вначале нулевых уехал в «Зенит», чтобы творить историю.

Соперники «Краснодара»:

«Севилья» (Испания)

С «Севильей» связана одна давняя, одновременно печальная и красивая история.

28 декабря 1908 года в Мессинском проливе, между Сицилией и Апеннинским полуостровом, произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. В результате были разрушены города Мессина, Реджо-ди-Калабрия и Пальми. По разным оценкам количество погибших насчитывало порядка 200 000 человек.

В январе следующего года на ипподроме «Де Пинеда» «Севилья» провела товарищеский матч с «Рекреативо». Все средства от продажи билетов (а это 5 400 песет) пошли на помощь пострадавшим в катастрофе. Игра способствовала не только росту интереса к футболу, но и стала одной из первых в истории гуманитарно-спортивных акций.

«Стандард» (Бельгия)

Одним из самых легендарных игроков в истории «Стандарда» считается Роже Классен, защищавший цвета команды в середине прошлого века. Болельщики признали его лучшим футболистом клуба по итогам прошлого столетия. Любопытно, что Классен имел прозвище «Роже Позорник» за пристрастие к ночной жизни. Форвард постоянно оказывался в центре околофутбольных скандалов, что не помешало ему десять лет отыграть в Льеже, стать лучшим бомбардиром Кубка обладателей кубков в 1967-м и занять вторую строчку в списке самых результативных игроков в истории «Стандарда» (161 гол).

«Акхисар» (Турция)

С начала этого года за «Акхисар» выступает хорошо известный нам украинский форвард Евгений Селезнев. Во многом благодаря ему команда сумела завоевать первый в своей истории трофей – Кубок Турции. В финале (3:2 с «Фенербахче») нападающий не отличился, зато помог выбить стадией ранее «Галатасарай». Селезнев забил три гола (один дома, два на выезде), и «Акхисар» сотворил едва ли не главную сенсацию всего турецкого сезона. Еще 13 лет назад клуб выступает в третьем дивизионе, а в первой лиге выше седьмого места никогда не поднимался.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Максим Богодвид, ФК «Краснодар»

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