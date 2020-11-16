Оскару Табаресу — 73, он почти не ходит, но продолжает тренировать Уругвай. Параллельно ищет таланты на второй должности

Уходить пока не собирается и мечтает о «последнем танце».

Уходить пока не собирается и мечтает о «последнем танце».

В испанском языке есть красивое слово maestro (учитель). Именно «маэстро» постоянно встречается в испаноязычных публикациях, когда новость или прямая речь относится к тренеру сборной Уругвая. На самом деле в случае Табареса вполне допустим и калькированный перевод, потому что значение в русском языке вполне передает роль, которую заслужил тренер в уругвайском обществе. Словосочетание «учитель Оскар Табарес» так же глубоко вошло в местный футбольный лексикон, как Юрий Палыч (вместо Юрия Павловича) у нас.

И в этом обращении maestro не только подчеркивается уважение всей нации, но и констатация факта: Оскар Табарес работал учителем в начальной школе. И неоднократно признавался, что очень любил эту работу, которую продолжил и в тренерском деле.

Табарес в сборной Уругвая совмещает должность главного тренера с ролью технического директора федерации. Как правило, это максимально серая функция, которая не дает грандиозных полномочий. Но когда она идет в связке с постом главного в сборной, то приобретает совсем иное значение. Для всего уругвайского футбола — определяющее.

По сути, Табарес курирует всех футболистов в стране от подросткового возраста до пенсии. На всякий случай уточню, что Уругвай — самая маленькая страна среди участников отбора в Латинской Америке, ее население всего 3,3 миллиона. Бразилия — 202 млн, Колумбия — 46, Аргентина — 43, Перу — 30. Даже в Парагвае живет 6,7 млн человек. Когда каждый футболист на счету, то такое участие главного тренера может стать ключом к максимальной эффективности.

Это участие заключается в том, что все сборные (их собирают, как правило, с 13-14 лет) формируются вместе с тренером основной команды. То есть Табарес не просто смотрит много европейского и уругвайского футбола по выходным, но и следит за артхаусным молодежным первенством, детскими турнирами и так далее. Он же просматривает юных уругвайцев, которые растут за пределами страны.

Бонусы от такого подхода очевидны: когда маэстро видит талантливого мальчика в 13-14 лет, то может не только детально изучать его и следить за развитием, но и влиять на него. Феноменальный талант учителя Табареса к работе с молодыми сделал возможной реализацию невероятного кейса и подарил крошечному Уругваю самый успешный период в истории спустя 60-80 лет после двух побед на ЧМ во времена, когда в футбол еще не был массовым.

Полуфинал ЧМ-2010 и четвертьфинал ЧМ-2018

Победа на Кубке Америки-2011

Конечно, повезло с талантливым поколением, но раскрывал его именно маэстро. Большинство из футболистов современной сборной Уругвая прошли через него, а его недавний серьезный успех — фантастический Феде Вальверде.

— Я знаю Вальверде с 13 лет, так как внимательно следил за его развитием. Он был совсем другим футболистом — маленьким и худощавым. И другим человеком — крайне застенчивым. Но тренеры в его клубе и мы в сборной видели, что Феде обладает качествами, которых нет у обычных игроков. Особенно удивительным было видение игры паренька столь юного возраста.

О Табарасе рассказывает его старый знакомый и ровесник Грегорио Перес: «Он занимался почти со всеми игроками сборной с 14 лет и с подросткового возраста прививал им чувство принадлежности к главной команде. Это здорово поддерживает конкурентоспособность сборной.

Оскар обладает феноменальными знаниями о мировом футболе, так как продолжает им жить, как в первый день. Он редко появляется на публике и держит дистанцию с футболистами, то есть его не встретишь с игроками в ресторане. Он проводит дни в штаб-квартире национальной сборной, это его второй дом. Там Оскар открывает для сборной будущих Суаресов или Кавани.

Он никогда не расставался со своим призванием учителя. А его призвание учителя никогда не отказывалось от призвания тренера».

Сборная Уругвая играла на четырех чемпионатах мира под руководством Табареса. Ни один тренер не ездил на ЧМ с одной сборной так часто

205 матчей — текущая статистика маэстро в сборной Уругвая. Это абсолютный рекорд для тренеров в одной сборной

Игрок сборной Уругвая Луис Суарес / Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Не зная уругвайцев — очень скромный и трудолюбивый народ, — сложно прочувствовать всю любовь к Табаресу, который для них герой нации. Ни у одного тренера в мире нет такого кредита доверия, потому что увольнение маэстро в стиле менеджмента «Локо» привело бы к реальным уличным беспорядкам федерального масштаба.

Луис Суарес: «Когда мистер начинает говорить, все вокруг замолкают»

Тренер продолжает работу и в 2020-м. Несмотря на возраст и диагноз. Еще в 2013-м у Табареса диагностировали синдром Гийена-Барре. С тех пор его можно было часто видеть на бровке с костылем, а в последние годы — в инвалидной коляске. Самостоятельно передвигаться маэстро уже не может. Но на мозг болезнь никак не влияет, поэтому Табарес продлил контракт с федерацией до конца чемпионата мира 2022 года.

Цитата Табареса из интервью уругвайскому ESPN, которое он дал в сентябре 2020-го:

— Конечно, я бы хотел вернуться на годы назад, когда у меня был первый матч в сборной в 1990 году. Но у 40-летнего тренера не так много преимуществ над 73-летним. Что я хочу сейчас? Последний танец.

Как бы грустно ни было уругвайцам, но приближается не только уход отца этой сборной, но и лидеров феноменального поколения: Суарес, Кавани, Годин. Это будет тяжелый период, однако наличие Хименеса, Араухо, Торрейры, Бентанкура и Вальверде дают возможность на строительство новой команды и веру в светлое будущее маленькой, но очень сильной футбольной страны. И все-таки маэстро хочет успеть найти еще пару-тройку звезд для будущего танца сборной. Уже без его участия.

В ночь со вторника на среду Уругвай примет Бразилию в отборе ЧМ-2022. Трансляция на «Матч ТВ» и Matchtv.ru — в 1:55 по Москве.

Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай — Бразилия

Читайте также: