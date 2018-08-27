10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

Начнем с самого курьезного гола тура в РПЛ. В главных ролях Рыков и Максименко.Открыть видео
Сейчас вас удивит Хосе Холебас из скромного «Уотфорда».Открыть видео
А это первый гол Смолова за «Локо». Ну, классный же!Открыть видео
Красота от Идрисса Думбия из «Ахмата».Открыть видео
Крутой гол Роббена, который «Бавария» начала с аута.Открыть видео
Жара в женском футболе. Тори Николо из «Фресно Стэйт» забивает после сумасшедшего аута Хлои Чедестер!!!https://twitter.com/FresnoStateWSOC/status/1033204914753699840
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Возвращаемся к московскому дерби. Угловые «Спартака» – это топчик.Открыть видео
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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