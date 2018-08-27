10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

Рыков, Смолов или Мельгарехо. Кто автор лучшего гола уикенда?

Начнем с самого курьезного гола тура в РПЛ. В главных ролях Рыков и Максименко.

Сейчас вас удивит Хосе Холебас из скромного «Уотфорда».

А это первый гол Смолова за «Локо». Ну, классный же!

Красота от Идрисса Думбия из «Ахмата».

Крутой гол Роббена, который «Бавария» начала с аута.

Жара в женском футболе. Тори Николо из «Фресно Стэйт» забивает после сумасшедшего аута Хлои Чедестер!!!

Мбаппе превращает дальнюю передачу Ди Марии в шикарный гол.

Возвращаемся к московскому дерби. Угловые «Спартака» – это топчик.

Эмерик Лапорт доказывает, что играет головой не хуже Лоренсо Мельгарехо.

Акробатический шедевр Махмуда Дауда.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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