Анни – в «Спартаке», Обамеянг – в «Арсенале». Последний день трансферного окна. Онлайн

«Матч ТВ» следит за всеми самыми важными событиями на рынке.
Главное к этой минуте:
- Обамеянг стал игроком «Арсенала».
- Дзюбу и Новосельцева взял в аренду тульский «Арсенал».
Вячеслав Караваев продолжит карьеру в голландском «Витессе».
- Софьян Анни подписал контракт со «Спартаком» на три с половиной года
- «Челси» выкупил у «Арсенала» контракт Оливье Жиру и отдал Миши Батшуайи в аренду дортмундской «Боруссии».
- Лукас Моура перешел из «ПСЖ» в «Тоттенхэм», подписав с лондонским клубом пятилетний контракт.
Что еще может случиться:
- Икарди перейдет в «Реал».
- «Спартак» купит Анни.
- Смолов отправится в «Вест Хэм».
- «Ман Сити» подпишет Мареза.
- Златан заключит контракт с «Лос-Анджелес Гелакси».
- «Боруссия» и «Челси» поспорят за Жиру.
Фото анонса: Arsenal Football Club
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 0:08
0:08
Андре Айю возвращается в "Суонси"
Ганский нападающий побил трасферный рекорд клуба. За камбэк "лебеди" выложили "Вест Хэму" £18 миллионов.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:50
23:50
Вандерсон покидает Москву
Нападающий «Динамо» теперь будет выступать за турецкий «Аланьяспор».
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:43
23:43
Рубену Рочине повезло! Он будет играть в Ла Лиге
26-летний полузащитник "Рубина" продолжит карьеру в «Леванте» на правах аренды.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:39
23:39
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Отдохните, расслабьтесь. Посмотрите, как Фил Джонс забивает в свои ворота.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:32
23:32
Рис Оксфорд возвращается в Бундеслигу
Защитник «Вест Хэма» отправляется в «Боруссию» Мёнхенгладбах
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:27
23:27
Артем Дзюба: «Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович»
Первое интервью Артема Дзюбы в качестве игрока тульского "Арсенала".
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:18
23:18
"Интер" отдал в аренду "Галатасараю" Нагатомо
Японский полузащитник проведет следующие полгода в Турции.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:54
22:54
«Фиорентина» арендовала у «Сассуоло» Диего Фальчинелли
26-летний нападающий будет выступать под 11 номером.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:51
22:51
"Рома"объявила о трансфере Хонатана Сильвы из "Спортинга"
Еще одна аренда на сегодня.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:49
22:49
Лукмен отправляется в «Лейпциг» до конца сезона
20-летний нападающий «Эвертона» Адемола Лукмен переходит в клуб Бундеслиги на правах аренды.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:44
22:44
У "Динамо" все больше новостей
Клуб и защитник Сергей Терехов расторгли договор по обоюдному согласию сторон.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:41
22:41
"ПСЖ" прощается с Моурой
Парижане выложили ностальгическое видео.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:39
22:39
Жиру и Эмерсон на "Стемфорд Бридж"
Будут поддерживать одноклубников в матче с "Бормутом".
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:33
22:33
Озил готов подписать новый контракт с Арсеналом
MailOne сообщает, что по новому соглашению немецкий хавбек будет получать £300,000 в неделю.
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:21
22:21
Эктор Морено переходит в «Реал-Сосьедад»?
Твиттер итальянского журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио анонсирует переход центрального защитника «Ромы».
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:13
22:13
Абдул-Азиз Теттех перешёл в «Динамо»
«Динамо» (Москва) информирует о трансфере ганского опорного полузащитника Абдул-Азиза Тетеха из польского футбольного клуба «Лех» (Познань).
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:11
22:11
Короткое послание Лукаса Моуры
Denis Romantsov Denis Romantsov в 21:45
21:45
Вы будете смеяться, но "Арсенал" отпустил еще одного француза
Третьего за день! Правый защитник Матье Дебюши теперь в "Сент-Этьене". Контракт подписан до конца сезона.
Denis Romantsov Denis Romantsov в 21:41
21:41
Официально: Лукас Моура в "Тоттенхэме"
Denis Romantsov Denis Romantsov в 21:35
21:35
Дежага и Пантилимон снова в Англии
31-летний вингер Ашкан Дежага, поигравший за немецкую молодежку и сборную Ирана, наконец нашел работу. Английский "Ноттингем Форрест". Дежага уже выступал пару лет в Англии - за "Фулхэм". Заодно "Ноттингем Форрест" усилился 30-летним румынским вратарем Костелом Понтилимоном. Он принадлежит "Уотфорду", но играл в аренде в "Депортиво"