Анни – в «Спартаке», Обамеянг – в «Арсенале». Последний день трансферного окна. Онлайн

Анни – в «Спартаке», Обамеянг – в «Арсенале». Последний день трансферного окна. Онлайн

00:45

«Матч ТВ» следит за всеми самыми важными событиями на рынке.

Главное к этой минуте:

  • Обамеянг стал игроком «Арсенала».
  • Дзюбу и Новосельцева взял в аренду тульский «Арсенал».

  • Вячеслав Караваев продолжит карьеру в голландском «Витессе». 

  • Софьян Анни подписал контракт со «Спартаком» на три с половиной года
  • «Челси» выкупил у «Арсенала» контракт Оливье Жиру и отдал Миши Батшуайи в аренду дортмундской «Боруссии».
  • Лукас Моура перешел из «ПСЖ» в «Тоттенхэм», подписав с лондонским клубом пятилетний контракт. 

Что еще может случиться:

  • Икарди перейдет в «Реал».
  • «Спартак» купит Анни.
  • Смолов отправится в «Вест Хэм».
  • «Ман Сити» подпишет Мареза.
  • Златан заключит контракт с «Лос-Анджелес Гелакси».
  • «Боруссия» и «Челси» поспорят за Жиру.

Фото анонса: Arsenal Football Club

Трансляция обновляется
Показать 1 обновление
Трансляция загружается...
Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 0:08
0:08

Андре Айю возвращается в "Суонси"

Ганский нападающий побил трасферный рекорд клуба. За камбэк "лебеди" выложили "Вест Хэму" £18 миллионов.

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:50
23:50

Вандерсон покидает Москву

Нападающий «Динамо» теперь будет выступать за турецкий «Аланьяспор». 

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:43
23:43

Рубену Рочине повезло! Он будет играть в Ла Лиге

26-летний полузащитник "Рубина" продолжит карьеру в «Леванте» на правах аренды.

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:39
23:39

Заждались громких трансферов?

Отдохните, расслабьтесь. Посмотрите, как Фил Джонс забивает в свои ворота.

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:32
23:32

Рис Оксфорд возвращается в Бундеслигу

Защитник «Вест Хэма» отправляется в «Боруссию» Мёнхенгладбах

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:27
23:27

Артем Дзюба: «Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович»

Первое интервью Артема Дзюбы в качестве игрока тульского "Арсенала".

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 23:18
23:18

"Интер" отдал в аренду "Галатасараю" Нагатомо

Японский полузащитник проведет следующие полгода в Турции.

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:54
22:54

«Фиорентина» арендовала у «Сассуоло» Диего Фальчинелли

26-летний нападающий будет выступать под 11 номером.

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:51
22:51

"Рома"объявила о трансфере Хонатана Сильвы из "Спортинга"

Еще одна аренда на сегодня.

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:49
22:49

Лукмен отправляется в «Лейпциг» до конца сезона

20-летний нападающий «Эвертона» Адемола Лукмен переходит в клуб Бундеслиги на правах аренды.    

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:44
22:44

У "Динамо" все больше новостей

Клуб и защитник Сергей Терехов расторгли договор по обоюдному согласию сторон. 

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:41
22:41

"ПСЖ" прощается с Моурой

Парижане выложили ностальгическое видео.

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:39
22:39

Жиру и Эмерсон на "Стемфорд Бридж"

Будут поддерживать одноклубников в матче с "Бормутом".

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:33
22:33

Озил готов подписать новый контракт с Арсеналом

MailOne сообщает, что по новому соглашению немецкий хавбек будет получать £300,000 в неделю.

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:21
22:21

Эктор Морено переходит в «Реал-Сосьедад»?

Твиттер итальянского журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио анонсирует переход центрального защитника «Ромы».

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:13
22:13

Абдул-Азиз Теттех перешёл в «Динамо»

«Динамо» (Москва) информирует о трансфере ганского опорного полузащитника Абдул-Азиза Тетеха из польского футбольного клуба «Лех» (Познань). Photo: fcdynamo.ru

Alexey Kovalev Alexey Kovalev в 22:11
22:11

Короткое послание Лукаса Моуры

Denis Romantsov Denis Romantsov в 21:45
21:45

Вы будете смеяться, но "Арсенал" отпустил еще одного француза

Третьего за день! Правый защитник Матье Дебюши теперь в "Сент-Этьене". Контракт подписан до конца сезона. 

Denis Romantsov Denis Romantsov в 21:41
21:41

Официально: Лукас Моура в "Тоттенхэме"

Denis Romantsov Denis Romantsov в 21:35
21:35

Дежага и Пантилимон снова в Англии

31-летний вингер Ашкан Дежага, поигравший за немецкую молодежку и сборную Ирана, наконец нашел работу. Английский "Ноттингем Форрест". Дежага уже выступал пару лет в Англии - за "Фулхэм". Заодно "Ноттингем Форрест" усилился 30-летним румынским вратарем Костелом Понтилимоном. Он принадлежит "Уотфорду", но играл в аренде в "Депортиво"

Показать еще
Трансферный дэдлайн-2018
Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.