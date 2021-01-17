Пирло тренирует «Юве» уже полгода. Время делать первые выводы

Пока негатива больше.

Пока негатива больше.

За последнее десятилетие фанаты «Ювентуса» отвыкли смотреть на турнирную таблицу. А даже если и смотрели, то редко шли ниже первых двух строчек, ведь «Юве» лишь раз стартовал хуже, чем в этом сезоне.

Тогда, в первый сезон Аллегри (2014/15), все объяснялось тренерскими ошибками и продажей звезд полузащиты (Видаль, Пирло и Погба ушли почти одновременно). Но именно тот год по-настоящему открыл Италии Аллегри как тренера. Макс всего за полгода выстроил новую среднюю линию, неплохо продвинулся в ЛЧ и не прервал династию.

Где-то подсознательно в этот сценарий верят и сегодня. Правда, есть и значительные отличия.

Клуб по потерям очков за первую половину сезона уже достиг цифры семь. «Юве» проиграл «Интеру» — цифра выросла до катастрофических десяти. И вероятно, борьба за скудетто окончательно переехала в Милан.

Еще одно ноу-хау — Пирло недовольны фанаты. Осторожные сомнения ближе к декабрю переросли в осознанные претензии. Все это удивительно при крайне положительной прессе. Пирло обожают все издания Италии. Миланская Gazzetta, римский Corriere и уж тем более туринский Tuttosport устраивают конкурс комплиментов после каждого, даже неудачного, матча.

В Италии как нигде знают опасность этого явления. Когда-то газеты обожали Сарри и Гаттузо, а в свое время возвеличивали Луческу. Но лояльность прессы так и не привела к трофеям.

Наконец, отдельная история — недовольство некоторых игроков. Долгий процесс примирения с Дибалой, ради которого Пирло жертвовал временем других футболистов, болезненно отразился на командной атмосфере. В клубе недовольны, что тренер часто предпочитает послушных и исполнительных игроков взамен строптивым. Классический пример — игровое время Фработты или Маккени.

Почему выбрали именно Пирло?

Логичный вопрос, на который есть довольно логичные ответы. Старинная идея-фикс, живущая в голове у Аньелли уже несколько лет, — создание команды-династии. При этом итальянских побед туринскому руководству уже мало. Боссы «Юве» очень хотят евротрофей. Собственно говоря, того же Сарри уволили во многом из-за провала в ЛЧ.

Примеры для подражания — «Барса» времен Гвардиолы и «МЮ» сэра Алекса. И там, и там очень многое было завязано на местной молодежи и тренере, который ее знал с пубертатного возраста. Пирло должен был выстроить в Пьемонте свою «Ла Масию», но при этом не утратить гегемонию на Апеннинах.

Внешний образ Пирло — сухой и прагматичный философ. В его игровой карьере с ним работали главные тактические гики Италии — Анчелотти, Джентиле, Трапаттони, Аллегри, Конте, Липпи, многие из которых дали Андреа крайне лестную характеристику.

Добавьте сюда же фактор прессы, делающей из Пирло будущего Зидана, и поймете всю логику туринских руководителей.

Что он точно изменил?

Во-первых, Пирло мощно почистил состав от накопившегося мусора. Пусть под это определение часто попадали вполне ликвидные игроки. Андреа не пригодились Игуаин, Хедира, Дуглас Коста, Ругани, Джан и Де Шильо.

Во-вторых, после Сарри «Юве» сделал огромный рывок в имидже и общении со СМИ. Никаких поношенных костюмов, только стильные пиджаки и модные аксессуары.

В-третьих, в ростер туринцев все чаще проникают люди из местной примаверы. Именно в этом сезоне мы узнали имена Джанлуки Фработты и Маноло Портановы. Добавим сюда ставку в целом на молодых футболистов. Достаточно лишь бегло ознакомиться с игровым временем Демираля, Маккени, Кулушевски и Кьезы, чтобы понять, что такого не было ни при Сарри, ни при Конте, ни при Аллегри.

Тогда почему все не так круто?

Помимо места в таблице главная претензия к Пирло — тактический хаос. Спустя полгода можно точно сказать, что Андреа не разобрался со схемами.

Классический пример — лигочемпионские игры с «Барсой». Перед первой встречей в прессе бушевала мощная дискуссия о том, как играть с каталонцами. Все газеты умоляли Пирло не использовать сложные схемы, поскольку уязвимость сине-гранатовых лучше всего вскрывается классической 4-3-3. В первом матче тренер отказался от советов и влетел дома 0:2. В ответном же сыграл в точности, как просила пресса. Итог — одна из самых красивых побед «Юве» за последние полгода.

Есть опасения, что тактические изыски Пирло — вещь крайне опасная. Тренер без опыта получает в управление не клуб Серии В и даже не середняка Серии А, а сразу лидера и гегемона. Едва ли таким выглядит плацдарм для оголтелых экспериментов.

Другие претензии к Пирло носят локальный характер, но самого тренера уже начали изрядно раздражать. Конфликты с игроками, отказ от предсезонных обещаний и местами странный выбор состава можно объяснить выстраиванием новой команды. А вот тот факт, что почти ни разу за полгода Пирло не переломил ход неудачно складывающегося матча, пугает даже самых преданных адептов.

Наконец, у туринских журналистов появился инсайд о недовольстве Криша. А как известно, Роналду — единственный человек, чье мнение в «Юве» будет цениться выше, чем слова Пирло.

В Турине очень сложно с сенаторами. Криш так или иначе держит дистанцию и с фанатами, и с партнерами. Буффон совсем не играет, Кьеллини лечится, а Бонуччи по-прежнему обижен на черно-белую тифозерию. Можно сколько угодно смеяться, но, похоже, наибольшие лидерские качества в раздевалке демонстрирует 21-летний Де Лигт.

И что же будет с «Юве»?

Скажем сразу — один шанс на провал у Пирло точно будет. Туринцы не поменяют тренера посреди сезона, да и следующий год Андреа, скорее всего, начнет у руля команды.

Проигранное скудетто могут простить и забыть, если «Юве» дойдет хотя бы до финала ЛЧ. В Турине точно не будут думать о конце династии из-за одной локальной неудачи. Аньелли уже говорил на этот счет, приводя пример с великим «Чикаго Буллз» 1990-х, сделавшим перерыв между двумя победными треблами.

Тем не менее у этой монеты есть и обратная сторона. Акцент на ЛЧ может еще сильнее отбросить «Юве» от борьбы за скудетто. В титул, похоже, не верят даже лояльные туринцам журналисты. В Ломбардии и Лацио с октября убеждены, что трофей вернется в Милан.

А что будет, если Пирло не выиграет Серию А и рано вылетит в ЛЧ? Вот здесь сложно. Скорее всего, даже в таком случае Андреа не уволят, но, правда, могут сделать так, что тренер уйдет по собственному желанию.

В конце концов, в Турине еще не отказались от идеи с Зиданом. Ведь если разобраться, он мало чем отличается в ментальном плане от Пирло. Тоже свой. Тоже умеет работать с молодыми. Вот только опыта, титулов и уверенности у Зинедина на порядок больше.

Как бы то ни было, сегодняшнее Дерби Италии точно станет историческим. Ведь именно оно может прервать одну из величайших династий в истории кальчо. И тогда белые полоски на чемпионских стягах точно перекрасят либо в красный, либо в синий цвет.

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