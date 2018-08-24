«Бавария» – «Хоффенхайм». Онлайн и лучшие моменты

Факты матча:
- На поле «Альянц-Арены» играют чемпион и бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата Германии;
- В прошлом сезоне в Мюнхене «Бавария» разгромила гостей со счетом 5:2, но на выезде уступила 0:2;
- Обе команды выступят на групповом этапе Лиги чемпионов;
- Состав «Баварии»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Тьяго, Рибери, Мартинес, Мюллер, Коман, Левандовский;
- Сотсав «Хоффенхайма»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Гриллич, Биттенкурт, Адамс, Грифо, Фогт, Салаи, Жоэлинтон;
- Текстовая трансляция и статистика.
Лучшие моменты:
Суматоха в штрафной площади гостей после навеса с углового. Удар Боатенга блокирован защитниками «Хоффенхайма».Открыть видео
1:0. Томас Мюллер стал автором первого гола в новом сезоне бундеслиги. Немецкий форвард замкнул навес с углового.Открыть видео
Могли сравнивать счет гости, но не хватило точности форварду «Хоффенхайма».Открыть видео
Коман вышел один на один с Бауманном, но немецкий голкипер спас ворота «Хоффенхайма» от второго гола.Открыть видео
Фото: globallookpress.com