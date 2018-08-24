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«Бавария» – «Хоффенхайм». Онлайн и лучшие моменты

21:19
«Бавария» – «Хоффенхайм». Онлайн и лучшие моменты
В Мюнхене проходит матч 1-го тура чемпионата Германии.
Футбол. Чемпионат Германии. Бавария – Хоффенхайм

Факты матча:

  • На поле «Альянц-Арены» играют чемпион и бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата Германии;
  • В прошлом сезоне в Мюнхене «Бавария» разгромила гостей со счетом 5:2, но на выезде уступила 0:2;
  • Обе команды выступят на групповом этапе Лиги чемпионов;
  • Состав «Баварии»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Тьяго, Рибери, Мартинес, Мюллер, Коман, Левандовский;
  • Сотсав «Хоффенхайма»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Гриллич, Биттенкурт, Адамс, Грифо, Фогт, Салаи, Жоэлинтон;
  • Текстовая трансляция и статистика.

Лучшие моменты:

Суматоха в штрафной площади гостей после навеса с углового. Удар Боатенга блокирован защитниками «Хоффенхайма».

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1:0. Томас Мюллер стал автором первого гола в новом сезоне бундеслиги. Немецкий форвард замкнул навес с углового.

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Могли сравнивать счет гости, но не хватило точности форварду «Хоффенхайма».

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Коман вышел один на один с Бауманном, но немецкий голкипер спас ворота «Хоффенхайма» от второго гола.

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Фото: globallookpress.com

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