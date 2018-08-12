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«Айнтрахт» – «Бавария». Онлайн и лучшие моменты

21:01
«Айнтрахт» – «Бавария». Онлайн и лучшие моменты
Игра за Суперкубок Германии на «Матч ТВ».

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Факты о матче:

  • Открываем новый сезон и Германии! 
  • Чемпион прошлого Бундеслиги играет с обладателем Кубка. 
  • В мае Нико Ковач победил «Баварию» в финале Кубка. 
  • Для тренера это был последний успех у руля «Айнтрахта» – с нового сезона Ковач возглавил мюнхенцев. 
  • «Бавария» традиционно считается фаворитом Суперкубка. 
  • Но смирится ли с этим «Айнтрахт»?

Стартовый состав «Айнтрахта»: Роннов, Сальседо, Хасебе, Абрахам, Фабиан, де Гузман, Гачинович, Виллемс, Торро, да Коста, Хеллер.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Тиаго, Мартинес, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски.

Статистика и текстовая трансляция

Фото: Lars Baron / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru

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