«Айнтрахт» – «Бавария». Онлайн и лучшие моменты

Факты о матче:
- Открываем новый сезон и Германии!
- Чемпион прошлого Бундеслиги играет с обладателем Кубка.
- В мае Нико Ковач победил «Баварию» в финале Кубка.
- Для тренера это был последний успех у руля «Айнтрахта» – с нового сезона Ковач возглавил мюнхенцев.
- «Бавария» традиционно считается фаворитом Суперкубка.
- Но смирится ли с этим «Айнтрахт»?
Стартовый состав «Айнтрахта»: Роннов, Сальседо, Хасебе, Абрахам, Фабиан, де Гузман, Гачинович, Виллемс, Торро, да Коста, Хеллер.
Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Тиаго, Мартинес, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски.
Статистика и текстовая трансляция
Фото: Lars Baron / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru