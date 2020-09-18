Лучший клуб Европы, Холанд, уйма талантов, дикая борьба за еврокубки и зрители (ура!). Настаиваем, что Бундеслигу нужно смотреть

Старт нового сезона чемпионата Германии на «Матч ТВ» и Matchtv.ru.

Старт нового сезона чемпионата Германии на «Матч ТВ» и Matchtv.ru.

Расписание 1-го тура Бундеслиги

На трибунах правда будут болельщики?

Да! С ограничениями по посещаемости и без гостевых, но все-таки. Атмосфера будет гораздо бодрее. Нюансы:

Зрителей будут допускать только в регионах, где меньше 35 заболевших на 100 000 жителей. Населенный Мюнхен пока не вписывается в это правило (там 40+ заболевших), поэтому первый матч против «Шальке» «Бавария» проведет без зрителей. Представители клуба ведут переговоры с властями и, возможно, в будущем ограничение смягчат.

Квота — 20 процентов от вместимости стадиона. Обязательно: 1,5 метра между болельщиками + средства защиты и усиленный контроль на входе. Для понимания: матчи в Дортмунде сможет посетить 16 216 зрителей, на «Герту» придут 14 930 человек, в Гладбахе — 11 944, в Бремене — 8 472, в Лейпциге — 8 387.

Это поможет немецким клубам, которые больше всех в Европе зависят от доходов со зрителей. Билеты будут разыгрывать среди владельцев абонементов. Проигравшие получат приоритет в лотерее на следующий домашний матч.

Уехали Хаверц с Вернером («Челси»), Хакими («Интер») и Тиаго («Ливерпуль»). В Германии вообще остались звезды?

Да, но для полноты картины нужно прописать, что было прилично и других менее заметных трансферов на выход:

Лидер «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт — «Бенфика»

Опорник «Шальке» Уэстон Маккени — «Ювентус»

Нап «Байера» Кевин Фолланд — «Монако»

Ведущий ЦЗ «Фрайбурга» Робин Кох — «Лиддс»

Маловеротяно, но еще может уйти Джейдон Санчо, если «МЮ» все-таки заплатит цену «Дортмунда»

Важно понимать, что это вполне естественный процесс для эффективных клубов Бундеслиги, они реагируют на последствия короны. Из-за нее заметно снизилось число трансферов за деньги: много дешевых внутренних переходов, аренд и подписаний свободных агентов. Звезды — это интересно, но не менее увлекательно следить за тем, как эффективно ведут работу немцы, выращивая новых топов на месте проданных. Да и трансферы на вход тоже на самом деле есть, причем весьма яркие.

Главная покупка межсезонья — Лерой Зане, «Бавария» подписала немца всего за 45 млн (данные TM). Год назад «Сити» просил 100, но кресты, пандемия и отменно проведенные переговоры сбили цену в два раза.

Еще одно сильное подписание — Джуд Беллингхэм. Пожалуй, самый громкий трансфер лета в Германии, и самый дорогой 17-летний в истории перешел из «Бирмингема» (Чемпионшип) в «Боруссию» за 23 млн + 3 млн бонусами. Кстати, 17 лет Джуду исполнилось только в июне, но он уже отыграл полный сезон на взрослом уровне. Парня пытались забрать в «МЮ» (экскурсию по «Олд Траффорд» проводил лично Алекс Фергюсон), но парнишка в итоге выбрал Дортмунд. Зная селекцию «Боруссии», Беллингхэм станет звездой в ближайший сезон-два.

Кроме того, «Боруссия» арендовала у «Реала» на два года Реньера — 18-летнего бразильца (перешел зимой за 30 млн). В Мадриде он феерил в «Кастилье». За чемпионство с такими трансферами вряд ли поборешься, но зато атака «Боруссии» выглядит настолько легко, быстро и весело, насколько это вообще возможно. Брандт, Ройс, Азар, Реньер, Беллингем, Санчо, Холанд. Ух!

Плюс «Боруссия» бесплатно забрала у «ПСЖ» Тома Менье. Основной защитник сборной Бельгии.

«Бавария» увезла из Парижа Ньянзу Куасси: паренек дебютировал в «ПСЖ» в 17 лет на позиции опорного (может и ЦЗ) и выходил в основе в Лиге чемпионов + забивал в чемпионате. В общем, показал феноменальный талант. Уверен, что Флик даст ему время. Понаблюдайте, Куасси топ уже сейчас.

«Лейпциг» выцепил из «Зальцбурга» корейского нападающего Хван Хи Чана. Того самого, который делал громко вместе с Холандом и Минамино в группе Лиги чемпионов.

И отвечая на вопрос из подзаголовка, да — звезд по-прежнему полно. Нойер, Левандовский, Холанд, Дэвис, Киммих, Мюллер, Гнабри, Витсель, Тюрам, Плеа, Нкунку, Закария, Мусса Диаби, Ольмо + 30-40 ребят, которые реально талантливы и могут выстрелить.

«Бавария» — чемпион?

Это праздный вопрос для Бундеслиги, ее нужно ценить за другое. Но раз уж он поставлен, то да: «Бавария» — чемпион. Шансы на борьбу в этом сезоне низки как никогда. Мы, конечно, обсуждали с Сергеем Кривохарченко слабые стороны «Баварии» (Они правда есть! Смотрите сами), но серьезных конкурентов — увы.

«Бавария» сильна на всех позициях, а Ханси Флик производит впечатление тренера, который точно не позволит расслабиться.

Кто поборется за Лигу чемпионов?

Все по классике последних лет: в Германии сложился топ 5 клубов, превосходящих остальных.

«Боруссия» точно не выпадет из четверки и в теории даже может поцепляться за «Баварию». Маловероятно, но совсем исключать такой вариант нельзя. Для Люсьена Фавра — это определяющий сезон. Его это не смущает, француз устроил перестройку схемы и планирует играть по более агрессивной модели с четырьмя защитниками.

«Лейпциг» — самая молодая команда лиги с самым молодым тренером. Провалила концовку чемпионата, но зато прорвалась в полуфинал Лиги чемпионов. Нагельсманн очень много экспериментирует и постоянно переставляет игроков по позициям. Это дико занимательный процесс, а еще интереснее, как коуч будет играть без Тимо Вернера и Патрика Шика. Хван Хи Чан — понятно, но я бы не исключал возвращения Юссуфа Поульсена на родную позицию + активную интеграцию двух пацанов из академии: Денниса Борковски (18 лет) и Хуго Новоа (17).

Гладбахская «Боруссия» полностью сохранила обойму, а значит — продолжит прогрессировать при Марко Розе. Еще и неплохо усилилась за счет аренд. Правый фулбэк Валентино Лазаро оказался не нужен Конте в «Интере», а атакующий полузащитник Ханнес Вольф проиграл конкуренцию в «Лейпциге». Это сильные футболисты, «Гладбах» реально здорово добавил в глубине. Есть предчувствие, что могут зарубиться за второе место.

«Байер» обидно пролетел мимо Лиги чемпионов, поэтому задача понятна: вернуться в четверку. Будет сложно без Хаверца и Фолланда, но подъехал на помощь Патрик Шик. Многое традиционно будет зависеть от молодых звезд, их много: Эдмон Тапсоба, Флориан Виртц (17 лет), Леон Бэйли, Надьем Амири и, конечно, Мусса Диаби.

Другие интриги ведь есть?

О, их полно. И поэтому можете смело включать любой матч чемпионата Германии. Мы показываем Бундеслигу почти в полном объеме: 7 из 8 матчей каждого тура будут доступны на наших ресурсах. Игры, которые не попадут в сетку каналов холдинга, будут идти бесплатно на сайте.

Нет сомнений, что в середине таблицы будет плотно. Слишком много интересных проектов, смотрящих вверх. По итогам прошлого сезона в еврокубки выбились «Хоффенхайм» и «Вольфсбург», но удержаться им будет сложно.

«Айтрахт» весь прошлый сезон справлялся с продажами Аллера и Йовича, но в конце концов Ади Хюттер выправил положение, и команда из Франкфурта набрала хороший ход. Из новостей: главная звезда — Андре Силва — выкуплен из «Милана».

Сильный проект строят в «Герте». Бруно Лаббадиа после рестарта познакомился с командой, пора давать результат. Прошлогодняя закупка дает фундамент для скачка: Люка Тузар из «Лиона», Кшиштоф Пентек из «Милана», Матеус Кунья из «Лейпцига», Доде Лукебакио из «Уотфорда» и Сантьяго Асасибар из «Штутгарта», а также недавний новичок Йон Кордоба из «Кельна» (вся закупка — 110 млн+).

Следует ожидать прорыва и от «Вердера» 37-летнего Флориана Кофелдта. Клуб обвалился в прошлом сезоне и даже играл в стыках, но по составу и потенциалу должен быть в районе Лиги Европы. Из интересных трансферов — арендованный у «МЮ» Тахит Чонг.

Опять же, кейс «Шальке». Главный позор 2020-го года в европейском футболе. Команда Дэвида Вагнера одержала всего 1 победу. 16 матчей без побед — это с отрывом антирекорд клуба. «Гельзенкирхен» набрал 9 очков в 17 матчах второго круга, хотя по итогам декабря мог бороться даже за ЛЧ. Жуткий спад клуба, достойного быть сильно выше 12-го места. Правда, и сейчас нет уверенности, что «Шальке» сможет вмешаться в борьбу за еврокубки: ушел Маккени, вернулся в «Эвертон» Джонджо Кенни, тот же Нюбель теперь в «Баварии». Есть красивая история про 36-летнего Ибишевича (все деньги с зарплаты переправит на благотворительность), но по усилению в целом есть вопросы. Помимо него пришел только Пасасиенса из «Айнтрахта».

6 команд как потенциальные участники борьбы на 2 путевки в еврокубки — круто, но и это не все интриги. Вернулся в элиту богатый «Штутгарт» с крепкими составом: там по-прежнему играет футболист сборной Аргентины Нико Гонсалес + восходящая французская звезда Орель Мангаля. А еще недавний защитник «Арсенала» Мавропанос и звезда «Ганновера» с советскими корнями Вальдемар Антон.

Стоит последить и за «Арминией» из Билефельда, она вернулась в Бундеслигу спустя 11 лет. У клуба ничтожный бюджет, но в Бундеслиге могут гармонично существовать и такие команды. Есть свежий пример самой атмосферной команды лиги — «Униона».

• Чисто локальная интрига для РПЛ и «Спартака». Гус Тиль перешел во «Фрайбург» Криститана Штрайха. Ждем прорыва от голландца.

Сегодня смотрим матч-открытие. «Бавария» — «Шальке». Матч ТВ и Matchtv.ru (21:25)

Чемпионат Германии. Бавария — Шальке

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