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Что будет, если оголить гениталии на «Уэмбли»?

Алексей Ковалев
14:59
Что будет, если оголить гениталии на «Уэмбли»?
Если коротко – бан на три года и штраф в 600 фунтов. Но это если вы живете в Англии.

57-летний болельщик «Ньюкасла» Кит Штейнмец, который, как сообщают британские СМИ, нигде на «галочке» не состоял, отправился 9 мая в Лондон, чтобы увидеть на «Уэмбли» матч любимой команды против «Тоттенхема».

На месте Штейнмец снял брюки и, держа в руках причинное место, 5-10 секунд размахивал им, отправляя волны любви болельщикам «шпор».

Это увидели не только фанаты со стойкой психикой, но и ранимые сотрудники стадиона. Вскоре Штейнмец был задержан. Его спросили: «Сколько вы должны были выпить, чтобы учудить такое?» - «5-6 пинт лагера», – ответил Штейнмец.   

Суд сразу выписал штраф в 600 фунтов и назначил полгода исправительных работ. Однако запрет на посещение стадионов Штейнмец принялся оспаривать, ради чего и нанял юриста.

https://twitter.com/fballtalkuk/status/1008653907000733696

Адвокат уверял судью: «Мой клиент – парень с безупречной репутацией, семьянин. К тому же не последний человек в футбольном мире – он тренер команды юниоров в Ньюкасле. А то, что «засветился», – это мера вынужденная. Его спровоцировали оскорбления и насмешки фанатов «Тоттенхэма». 

– Он смущен и унижен, – добавил юрист.  – Он профессионально относится ко всему, что делает. Кит – добросовестный работник, и отлучение от стадионов станет для него ударом. 

Сам Штейнмец пообещал, что это первое и последнее «исполнение», и дал слово больше не пить. Добавил, что у него сезонный абонемент на «Ньюкасл», а это удовольствие не из дешевых. 

Однако суд встал на сторону обвинения. 

– Понимаю все, что связано с вашим личным прошлым, – заявил окружной судья. – Но проблема не безупречной репутации, а в том, что, несмотря на нее, вы совершили подобный поступок. Предотвращать насилие и беспорядки – это наша работа. Вы оскорбили общество и должны быть наказаны. 

А наказание такое: держаться подальше от футбольных матчей в течение трех лет и отдавать паспорт на проверку полиции в дни матчей сборных.  

Фото: globallookpress.com

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