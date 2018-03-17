Салах побил рекорд Торреса и уничтожил «Уотфорд». Как это было

Египетский форвард побил рекорд Фернандо Торреса, став игроком, который забил больше всех голов в своем дебютном сезоне за Ливерпуль.

1:0! Мане отдает на Салаха в штрафную, египтянин финтами укладывает на газон защитника и четко бьет мимо вратаря в дальний угол!

2:0! Второй забивает «Ливерпуль»!!! Робертсон подключился в атаку по флангу и прострелил в штрафную гостей, а Салах ушел из-под опеки соперника и пробил в правый угол!

3:0!!! На этот раз забивает Фирмино. Салах на фланге разобрался с Бритосом и прострелил во вратарскую, а там…

4:0! Что же творит Салах!!! Просто двумя финтами раскидал всю оборону «Уотфорда» и пробил точно в дальний угол! Лучший игрок АПЛ прямо сейчас!

5:0! В пустой створ добивает уже Салах и оформляет покер, заслужил!

Фото: Jan Kruger / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 31

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 5:0 (2:0)

Голы: Салах, 4 (ВИДЕО), 43 (ВИДЕО), 77 (ВИДЕО), 85 (ВИДЕО). Фирмино, 49 (ВИДЕО).