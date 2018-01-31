«Тоттенхэм» побеждает «МЮ» на 1-й минуте и приближает чемпионство «Сити». Как это было

«МЮ» проигрывает на «Уэмбли» и заканчивает чемпионскую гонку в Англии. Или нет?

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» в главном матче 25-го тура чемпионата Англии.

«МЮ» перед началом этого тура отставал от лидера премьер-лиги «Манчестер Сити» на 12 очков. «Тоттенхэм» пока только пятый.

Второй матч за «Юнайтед» – и первый в премьер-лиге – провел чилийский новичок Алексис Санчес.

Уже на 11-й секунде счет открыл Кристиан Эриксен.

Еще один мяч в свои ворота отправил Фил Джонс из «МЮ».

Команда Жозе Моуринью прервала 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и теперь отстает от «Сити» на 15 очков. До конца турнира – 13 туров.

Прямая трансляция

1:0. Кристиан Эриксен открывает счет спустя 11 секунд после стартового свистка.

«Юнайтед» сразу побежал отыгрываться, но забил только на 28-й минуте. Да еще и в свои ворота. Фил Джонс неудачно замкнул прострел. 2:0.

Команде Жозе Моуринью не везет с реализацией моментов.

Но здесь португальский тренер вряд ли жаловался. В неоднозначном моменте с падением Деле Алли в штрафной судья не увидел пенальти – в отличие от Георгия Черданцева.

В конце первого тайма «Тоттенхэм» мог сделать даже 3:0.

Моуринью решил не дожидаться, когда это произойдет, и ушел в раздевалку досрочно.

Эриксен бьет из-за пределов штрафной, но это не дубль. Вообще в этом матче становится все понятно еще к середине второй половины.

Фото: Julian Finney/Getty Images Sport/Getty Images