«Тоттенхэм» побеждает «МЮ» на 1-й минуте и приближает чемпионство «Сити». Как это было

«Тоттенхэм» побеждает «МЮ» на 1-й минуте и приближает чемпионство «Сити». Как это было

31 января 23:08
«МЮ» проигрывает на «Уэмбли» и заканчивает чемпионскую гонку в Англии. Или нет?

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» в главном матче 25-го тура чемпионата Англии.

  • «МЮ» перед началом этого тура отставал от лидера премьер-лиги «Манчестер Сити» на 12 очков. «Тоттенхэм» пока только пятый.
  • Второй матч за «Юнайтед» – и первый в премьер-лиге – провел чилийский новичок Алексис Санчес.
  • Уже на 11-й секунде счет открыл Кристиан Эриксен.
  • Еще один мяч в свои ворота отправил Фил Джонс из «МЮ».
  • Команда Жозе Моуринью прервала 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и теперь отстает от «Сити» на 15 очков. До конца турнира – 13 туров.

Прямая трансляция

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1:0. Кристиан Эриксен открывает счет спустя 11 секунд после стартового свистка.

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«Юнайтед» сразу побежал отыгрываться, но забил только на 28-й минуте. Да еще и в свои ворота. Фил Джонс неудачно замкнул прострел. 2:0.

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Команде Жозе Моуринью не везет с реализацией моментов.

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Но здесь португальский тренер вряд ли жаловался. В неоднозначном моменте с падением Деле Алли в штрафной судья не увидел пенальти – в отличие от Георгия Черданцева.

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В конце первого тайма «Тоттенхэм» мог сделать даже 3:0. 

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Моуринью решил не дожидаться, когда это произойдет, и ушел в раздевалку досрочно.

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Эриксен бьет из-за пределов штрафной, но это не дубль. Вообще в этом матче становится все понятно еще к середине второй половины.

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Фото: Julian Finney/Getty Images Sport/Getty Images

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