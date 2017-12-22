Четыре гола за шесть минут. «Арсенал» и «Ливерпуль» сошли с ума: лучшие моменты

Четыре гола за шесть минут. «Арсенал» и «Ливерпуль» сошли с ума: лучшие моменты

22 декабря 23:10
  • «Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин, Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Озил, Ивоби, Санчес, Ляказетт.
  • «Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Робертсон, Гомес, Клаван, Мане, Джан, Фирмино, Коутинью, Салах, Хендерсон (Милнер, 13).
  • Четыре из шести мячей матча были забиты с 52-й по 58-ю минуту.
  • «Ливерпуль» и «Арсенал» по итогам матча остались на четвертом и пятом месте соответственно.
  • Жиру, Касорла и Рэмзи пропускают матч из-за травм.

Прямая трансляция

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Фирмино начинает свой вечер.

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Фирмино продолжает свой вечер.

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0:1. Но счет открывает Коутинью.

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Третий момент Фирмино! 

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Чех тащит удар Салаха.

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А потом еще раз. 

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0:2. Но с третьей попытки Салах забивает. Супергол! 

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1:2. А дальше начинаются лучшие минуты «Арсенала» в современной истории. Лаказетт. 

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2:2. Джака! 

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3:2. Озил! Четыре гола за шесть минут. 

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3:3. А потом «Арсенал» возвращается. Фирмино спасает игру. 

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Фото: Julian Finney/Getty Images Sport/Getty Images

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