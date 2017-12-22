Четыре гола за шесть минут. «Арсенал» и «Ливерпуль» сошли с ума: лучшие моменты

«Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин, Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Озил, Ивоби, Санчес, Ляказетт.

Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин, Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Озил, Ивоби, Санчес, Ляказетт. «Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Робертсон, Гомес, Клаван, Мане, Джан, Фирмино, Коутинью, Салах, Хендерсон (Милнер, 13).

Миньоле, Ловрен, Робертсон, Гомес, Клаван, Мане, Джан, Фирмино, Коутинью, Салах, Хендерсон (Милнер, 13). Четыре из шести мячей матча были забиты с 52-й по 58-ю минуту.

«Ливерпуль» и «Арсенал» по итогам матча остались на четвертом и пятом месте соответственно.

Жиру, Касорла и Рэмзи пропускают матч из-за травм.

Прямая трансляция

Фирмино начинает свой вечер.

Фирмино продолжает свой вечер.

0:1. Но счет открывает Коутинью.

Третий момент Фирмино!

Чех тащит удар Салаха.

А потом еще раз.

0:2. Но с третьей попытки Салах забивает. Супергол!

1:2. А дальше начинаются лучшие минуты «Арсенала» в современной истории. Лаказетт.

2:2. Джака!

3:2. Озил! Четыре гола за шесть минут.

3:3. А потом «Арсенал» возвращается. Фирмино спасает игру.

Фото: Julian Finney/Getty Images Sport/Getty Images