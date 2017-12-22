Четыре гола за шесть минут. «Арсенал» и «Ливерпуль» сошли с ума: лучшие моменты

- «Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин, Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Озил, Ивоби, Санчес, Ляказетт.
- «Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Робертсон, Гомес, Клаван, Мане, Джан, Фирмино, Коутинью, Салах, Хендерсон (Милнер, 13).
- Четыре из шести мячей матча были забиты с 52-й по 58-ю минуту.
- «Ливерпуль» и «Арсенал» по итогам матча остались на четвертом и пятом месте соответственно.
- Жиру, Касорла и Рэмзи пропускают матч из-за травм.
Фирмино начинает свой вечер.Открыть видео
Фирмино продолжает свой вечер.Открыть видео
0:1. Но счет открывает Коутинью.Открыть видео
Третий момент Фирмино!Открыть видео
Чех тащит удар Салаха.Открыть видео
А потом еще раз.Открыть видео
0:2. Но с третьей попытки Салах забивает. Супергол!Открыть видео
1:2. А дальше начинаются лучшие минуты «Арсенала» в современной истории. Лаказетт.Открыть видео
2:2. Джака!Открыть видео
3:2. Озил! Четыре гола за шесть минут.Открыть видео
3:3. А потом «Арсенал» возвращается. Фирмино спасает игру.Открыть видео
Фото: Julian Finney/Getty Images Sport/Getty Images